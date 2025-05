Un exjugador del Real Madrid habla alto y claro sobre la actitud de Lamine Yamal en el palco de la Copa del Rey: «No te lo permitían»

No todos halagan a Lamine Yamal, estrella del Barcelona. El joven azulgrana, de 17 años, está deslumbrando al planeta fútbol con actuaciones sobresalientes, pero no tiene contentos a todos con lo que hace dentro y fuera de los terrenos de juego.

Jorge López Marco, más conocido como Tote, ha protagonizado una polémica reciente en las redes sociales tras criticar a la estrella del Barcelona Lamine Yamal.

El ex futbolista, recordado en la historia del Madrid de los Galácticos por fallar un gol en un remate de rabona, quiso comparar la actitud del talento culé con las normas no escritas que había en su época en el vestuario blanco.

«Yo no me identifico con ese tipo de cosas. En mi época, esos gestos no se permitían», contó el exfutbolista de 46 años en una entrevista. «Entiendo que tiene 17 años y que tiene un talento espectacular. Tiene que tener gente al lado que le diga que eso no está bien», opinó el que fue canterano del Madrid, aunque apenas jugó en el primer equipo, y recaló en clubes como Hércules, Betis o Valladolid.

«En mi época, Fernando Redondo o Hierro… Tú subes con unas gafas brillantes a un palco a dar la mano al rey y te dicen '¿Dónde vas tú?'. No te lo permitían», comentó Tote, quien dejó el fútbol a los 33 años porque le «aburría», sobre Lamine Yamal en el podcast 'Palabra de Capitán' para 'El Desmarque'.

▪️ "En mi época, Fernando Redondo o Hierro... Tú subes con unas gafas brillantes a un palco a dar la mano al rey y te dicen '¿Dónde vas tú?'. No te lo permitían".@To31te admira el talento de Lamine Yamal, pero discrepa en sus comportamientos.



© En #PalabraDeCapitán, con… pic.twitter.com/pCdrTiEvJX — ElDesmarque (@eldesmarque) May 6, 2025

El ex futbolista del Real Madrid se refería a lo que hizo el jugador del Barcelona en la ceremonia de entrega de medallas en la final de Copa. Lamine subió al palco del estadio de La Cartuja con unas llamativas gafas de sol y con ellas puestas saludó al Rey Felipe.

🗣️ Tote, ex-jugador profesional, sobre Lamine Yamal: “Hay códigos que no se pueden romper. ¿Gafas de sol para saludar al Rey? Eso no lo habrían aceptado Fernando Redondo o Fernando Hierro.” pic.twitter.com/8Tpv27ci23 — Esteban Gómez (@mirondo9) May 8, 2025

«Hay códigos que no se pueden romper. Es verdad que cuando termina el partido da la mano a todos los jugadores del Madrid y entiendo que un niño se puede equivocar. Lo entiendo perfectamente, con esa edad todos nos podemos equivocar», sentenció Tote durante la citada entrevista, en la que hace hincapié una vez más que «lo más incomprensible es que en un equipo con un cuerpo técnico con 20 personas y los capitanes no le dijeran 'fuera las gafas'». «En la vida hay jerarquías. A los jóvenes de ahora les falta calle y alma», criticó el exfutbolista, que también mencionó a la figura paterna de la joya azulgrana.

«La familia debe servir como apoyo silencioso, no como un foco de atención más», declaró en referencia a las constantes apariciones en medios de comunicación y redes sociales de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal.