El exfutbolista Diego Forlán, ingresado tras sufrir un neumotórax y romperse tres costillas

La leyenda del fútbol uruguayo Diego Forlán sufrió en sus propias carnes la dureza del deporte. El que fuese delantero de Atlético de Madrid o Manchester United acabó en el hospital tras romperse tres costillas y sufrir un neumotórax.

El exjugador recibió un tremendo ... golpe durante la disputa de un partido de la liga de veteranos de Uruguay. Fue en el enfrentamiento entre Old Boys, equipo en el que milita Forlán, y Old Christian.

Diego Forlán se había eregido como la estrella del duelo al anotar dos goles en la victoria de Old Boys por 4-1, pero para él el partido acabaría de la peor manera. Al ir a rematar a la portería contraria, el delantero perdió el equilibrio y cayó bruscamente contra el suelo. Fue su mano la que en el impactó contra su pecho provocó el neumotórax y las costillas rotas. ⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!



Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.

Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe — BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025 «La mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí cuando caigo digo 'menos mal que no me jodo la muñeca'. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital», explicó Forlán en 'El País de Montevideo'. Además, el exfutbolista añadió también que iba a quedarse ingresado hasta el martes tras las fatales consecuencias de su caída.

