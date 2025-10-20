Suscribete a
Aplazada la venta de las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh por los problemas de Amazon

El exfutbolista Diego Forlán, ingresado tras sufrir un neumotórax y romperse tres costillas

El ex de Atlético de Madrid o Manchester United continuará hospitalizado hasta el próximo martes tras la lesión sufrida durante un partido de veteranos

Drama en Italia: muere un conductor de autobús por el lanzamiento de piedras tras un partido de baloncesto

El exfutbolista Diego Forlán, durante un partido con la selección de Uruguay.
El exfutbolista Diego Forlán, durante un partido con la selección de Uruguay.

J. T.

La leyenda del fútbol uruguayo Diego Forlán sufrió en sus propias carnes la dureza del deporte. El que fuese delantero de Atlético de Madrid o Manchester United acabó en el hospital tras romperse tres costillas y sufrir un neumotórax.

El exjugador recibió un tremendo ... golpe durante la disputa de un partido de la liga de veteranos de Uruguay. Fue en el enfrentamiento entre Old Boys, equipo en el que milita Forlán, y Old Christian.

