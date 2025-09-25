El exfutbolista Cani permanece hospitalizado por un derrame cerebral

El talentoso exfutbolista Rubén Gracia Calmache 'Cani' ha sido recientemente trasladado a planta en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza después de un accidente cerebrovascular sufrido hace escasas dos semanas que le tuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) alrededor de cuatro días.

Según medios como El Periódico de Aragón, su recuperación viene mostrándose «satisfactoria y progresiva», si bien todavía se mantiene bajo atención médica cautelosa. Este mismo periódico también deja entrever que al exfutbolista no le quedarán secuelas, como mínimo, significativas.

Cani debutó en Primera División con el Zaragoza al término de la temporada 2001/02. Desde entonces y hasta 2006 se dedicó a pintar los lienzos de La Romareda con su talento e inventiva, dejando por el camino una Copa y una Supercopa. Luego pasó nada menos que 15 años en el Villarreal, con el que disputó competiciones europeas.

Tras una breve cesión en el Atlético de Madrid en la temporada 2014/15 y otro discreto paso por el Deportivo de La Coruña regresó a su Ítaca natal, el Real Zaragoza. En junio de 2017 terminó por colgar las botas, después de más de 500 partidos en su haber.