El exagente de Gareth Bale Jonathan Barnett, investigado por violar presuntamente a una mujer durante varios años

El exagente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, está siendo investigado por la Policía Británica por un posible delito de violación. El que fuera reconocido por Forbes en 2019 como el mejor agente del mundo -gestionó, entre otros, el traspaso del galés del Totenham al ... Real Madrid-, fue acusado en California el verano pasado, junto a su agencia Creative Artists Agency, de haber «traficado» con una mujer de Australia a Reino Unido en 2017 y de haberla «torturado y retenido contra su voluntad», además de haber sido violada en 39 ocasiones durante varios años.

Ahora, Barnett, que en la actualidad tiene 75 años, está siendo investigado también por la Policía Británica después de que la presunta víctima, que aparece en los documentos como Jane Doe, haya denunciado en Londres. Los abogados del exagente esperan que se desestime esta demanda puesto que no hubo ningún contacto entre ambos en suelo británico.

Según los abogados, Barnet y la denunciante mantuvieron una «relación consentida y personal» entre 2017 y 2021 y, si bien niegan las acusaciones, reconocen que al término de la relación Barnett pagó más de un millón de libras a la mujer para que guardara silencio.

«Cuando mi relación con la demandante terminó alrededor de septiembre de 2021, me amenazó con divulgarla públicamente a no ser que le pagara importantes sumas de dinero. Como consecuencia de esas amenazas, le pagué a la demandante durante varios años, abonándole finalmente una cantidad muy superior a un millón de libras», ha explicado Barnett en un comunicado. Según Jane Doe, Barnett la mantuvo como una esclava sexual durante seis años.

Además de a Bale, Barnett, que se jubió el año pasado, representó a jugadores de la talla de Ashley Cole, Jack Grealish, Jordan Pickford, Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté, Fermín López o Saúl Ñíguez.