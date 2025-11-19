Suscribete a
El exagente de Gareth Bale Jonathan Barnett, investigado por violar presuntamente a una mujer durante varios años

La demandante asegura que la trataba como a una exclava sexual, mientras que el representante de futbolistas asegura que la relación era consentida

Jonathan Barnett, durante la última temporada del galés en el club blanco: «Los aficionados del Madrid han sido repugnantes con Bale»

Jonathan Barnett, exrepresentante de futbolistas como Gareth Bale.
El exagente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, está siendo investigado por la Policía Británica por un posible delito de violación. El que fuera reconocido por Forbes en 2019 como el mejor agente del mundo -gestionó, entre otros, el traspaso del galés del Totenham al ... Real Madrid-, fue acusado en California el verano pasado, junto a su agencia Creative Artists Agency, de haber «traficado» con una mujer de Australia a Reino Unido en 2017 y de haberla «torturado y retenido contra su voluntad», además de haber sido violada en 39 ocasiones durante varios años.

