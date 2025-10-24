Eva Navarro: «Creo que ninguna jugadora ha influido en la destitución de Tomé»

Ante la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora, acapararon todos los focos los sonados regresos de Jenni Hermoso y Mapi León. Pero no fueron los únicos. Después de más de un año sin vestir la camiseta de España, desde los Juegos Olímpicos, regresa ... a una convocatoria Eva Navarro (Yecla, Murcia, 2001). La brillante progresión de la atacante murciana se vio frenada por dos graves lesiones de rodilla. Las superó en el Atlético, donde recuperó su nivel y se proclamó campeona del mundo en Sídney. Un año después, llegó la oferta del eterno rival y ni se lo pensó, aunque sus pocos minutos y su pobre rendimiento le alejaron de la selección. Muchas cosas cambiaron en verano, tanto en ella como en el conjunto blanco, y la mejor Eva Navarro, de extremo o de lateral, está de regreso.

—¿Cómo sienta estar de vuelta en la selección?

—Estoy muy contenta de estar de vuelta. He trabajado mucho para volver a la selección y estoy muy, muy feliz de estar aquí.

—Esta nueva era comienza con unas exigentes semifinales ante Suecia. ¿Es preferible comenzar de menos a más o directamente compitiendo por un título?

—Empezamos una nueva etapa, con Sony. Tenemos enfrente un rival que es muy complicado, pero nos gusta tomarnos estos retos y estamos trabajando muy bien para enfrentarnos a Suecia. Creo que irá bien y vamos a ir a por ello.

—En esta lista regresan también Jenni y Mapi. ¿Qué significa para ustedes?

—Estamos felices de que Mapi y Jenny estén aquí. Son jugadoras importantes como todas. Vienen a sumar, a aportar su granito de arena y estamos felices.

—Usted desapareció de las listas después de los Juegos. ¿Fue difícil de asimilar?

—Siempre es difícil no estar en la selección, no volver a vestir esta camiseta. Sí que es verdad que para mí fue un año de adaptación en el Real Madrid. No tuve muchos minutos y obviamente no estaba al nivel en el que me encuentro ahora. Trabajé mucho para que llegase este momento, estar aquí igual que con mi club y estoy feliz de volver aquí y disfrutar.

—¿Tomé le dio alguna explicación sobre su ausencia?

—Sí que es verdad que tuve alguna conversación que otra. Pero bueno, al final yo era consciente de que no estaba a mi cien por cien. No estaba teniendo los minutos que a mí me hubiera gustado en el Real Madrid el primer año. Al final se dio todo. Era mi primer año, primera adaptación a un club, y bueno, feliz, feliz de haber trabajado mucho para volver aquí, y como te he dicho antes, para estar al cien por cien en mi club.

—Una jugadora como usted que ha disputado un Mundial y unos JJ.OO., ¿cómo vive un torneo como la Eurocopa desde fuera?

—Por mi parte, un poco de envidia sana, de ver a mis compañeras competir en una Euro. Yo no he tenido la suerte todavía de jugar a una Euro absoluta. Fue un poco duro lo que pasó en la Euro, pero bueno, creo que todas las chicas vienen con la mentalidad puesta en las semifinales de la Nations League y a por ello vamos.

—¿Qué le pareció la salida de Tomé?

—Creo que son etapas que hay en el fútbol, como en todo. Al final no es cosa mía, son decisiones que se toman, que no vienen para mí. Ahora ha entrado Sonia, feliz porque ella esté aquí, como si entra cualquier otra persona.

—¿Las jugadoras tuvieron algo que ver en la decisión de su salida?

—Creo que eso no es decisión mía. Creo que ninguna jugadora ha influido en esa decisión. Al final son cosas que se toman desde arriba y, bueno, son decisiones que a nosotras no se nos cuentan.

—Ahora llega Sonia Bermúdez, con una amplia experiencia como jugadora aunque escasa como entrenadora. ¿Qué opina sobre ella?

—Yo a Sonia la conozco mucho. He jugado con ella durante dos años en el Levante. Es una tía que sabe mucho de fútbol y ha vivido mucho durante su carrera deportiva. Al final de eso se aprende muchísimo. Los días que llevo con ella, pues obviamente se ve que sabe de fútbol, adaptándonos un poco también a lo que ella quiere y feliz de que ella esté aquí.

—Que haya compartido vestuario tanto con usted como con otras jugadoras, ¿es positivo o puede ser un arma de doble filo?

—Pienso que es positivo porque ha jugado con muchas que estamos aquí y nos conoce mucho. Conoce a todas, a todo el equipo y pienso que es positivo.

—Vuelve a la selección por su gran inicio de temporada en el Madrid. ¿Qué ha cambiado para volver a ver una buena versión de Eva Navarro?

—Cuando acabo la primera temporada con el Madrid me planteo que tengo que cambiar cosas a nivel de rendimiento, a nivel físico y mental. Empecé a trabajar con una psicóloga y con un nutricionista e intenté cambiar cosas que creo que me fallaban. Estoy muy feliz de lo que estoy haciendo en mi club. También con la entrada de Pau [Quesada]. Él confía en mí, estoy muy feliz de lo que estoy ayudando al equipo y ahora toca seguir así.

—No tuvieron un buen inicio, pero los resultados han empezado a llegar, sobre todo la victoria en París. ¿Igualar lo conseguido el año pasado sería una buena temporada?

—Yo creo que este año es totalmente diferente. Sí que es verdad que empezamos un poco así, también, entraron muchos cambios, entró Pau, entró gente nueva en el cuerpo técnico. Nosotras teníamos un estilo de juego que con Pau no lo tenemos y estamos contentas con lo que estamos haciendo. No miramos lo que hicimos el año pasado, estamos centradas en lo que nos viene este año. Estos últimos partidos llevamos muy buena dinámica y ahora nos toca seguir así tanto en Champions como en Liga.

—A falta del primer clásico y tras perder en el derbi, ¿sienten que están más cerca del Barcelona por ser primeras o del Atleti por la segunda plaza?

—Sí que es verdad que el Barça ha cogido un poco de ventaja en la Liga. Pero bueno, no estamos centradas en el Atleti ni en el Barca. Estamos centradas en nosotras, en seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora este mes que nos viene hay partidos muy complicados, de Champions y de Liga. Tenemos al Barca y trabajaremos para ello, para intentar ganarle. Obviamente va a ser un partido bastante complicado, como todos los que hemos tenido de aquí para atrás en la Liga, porque cada vez la Liga se va poniendo más difícil, los equipos compiten más. Esperemos que el mes siguiente sigamos con la misma dinámica que tenemos ahora.

—En su caso, ¿qué falló el año pasado?

—Llegué del Atlético de Madrid. Al final llegar a un Real Madrid, un club tan grande, eran muchos cambios a los que me tenía que adaptar. Con el entrenador que estaba no tenía muchos minutos. Pero bueno, no me centraba en eso. Me centraba en mí, en qué podía aportar el equipo y sacar mi mejor rendimiento. Y por eso te digo que cuando acabó la temporada intenté hacer cambios para mí. Estoy bien y estoy contenta.

—¿Cómo era su relación con Toril?

—Con Alberto era una relación buena. Creo que siempre ha tenido buena relación con todas las jugadoras. Al final, cada entrenador confía un poco más en cada jugadora, en otras confían más, en otras confían menos. Yo ese año tuve menos minutos, pero bueno, ya está. No me centro en el año pasado, me centro en el ahora, que estoy muy bien, que estoy muy feliz en el Real Madrid. Estoy muy contenta por todo lo que estoy apoyando a mi equipo.

—¿Era un sueño jugar en el Madrid?

—Sí, por supuesto. El Madrid llevaba muchos años detrás de mí. Cuando yo estaba en el Levante no se dio, no surgió porque tuve lesiones complicadas y graves. Cuando acabo mi segundo año con el Atleti, me viene esa oferta y la verdad que no me lo pienso porque para mí jugar en el Real Madrid es un sueño que siempre he querido desde pequeñita. Ahora mismo estoy muy feliz.

—¿Siente que traicionó al Atlético?

—Son momentos que hay en el fútbol. Sí que es verdad que yo los dos años que estuve en el Atlético de Madrid me lo dieron todo. Es un club muy, muy bueno y no tengo nada malo que decir al Atlético porque se portaron muy bien conmigo. Pero bueno, al final me salió esta oferta del Real Madrid y no pude decir que no.