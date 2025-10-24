Suscribete a
FÚTBOL / SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA

Eva Navarro: «Creo que ninguna jugadora ha influido en la destitución de Tomé»

La murciana, sin ser citada desde los JJ.OO., vuelve con España tras superar un duro año de adaptación en el Madrid y reencontrarse con su mejor nivel

Sonia Bermúdez debuta con Jenni de vuelta y un título en juego

Eva Navarro posa para ABC en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas
Daniel Cebreiro

Málaga

Ante la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora, acapararon todos los focos los sonados regresos de Jenni Hermoso y Mapi León. Pero no fueron los únicos. Después de más de un año sin vestir la camiseta de España, desde los Juegos Olímpicos, regresa ... a una convocatoria Eva Navarro (Yecla, Murcia, 2001). La brillante progresión de la atacante murciana se vio frenada por dos graves lesiones de rodilla. Las superó en el Atlético, donde recuperó su nivel y se proclamó campeona del mundo en Sídney. Un año después, llegó la oferta del eterno rival y ni se lo pensó, aunque sus pocos minutos y su pobre rendimiento le alejaron de la selección. Muchas cosas cambiaron en verano, tanto en ella como en el conjunto blanco, y la mejor Eva Navarro, de extremo o de lateral, está de regreso.

