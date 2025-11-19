Europa presenta credenciales para el Mundial: de la invicta Inglaterra a la máquina de goles noruega

Con cuatro plazas aún por decidir en la repesca, en la que participarán equipos destacados como Italia, Dinamarca o Turquía, la lista de doce selecciones ya clasificadas por Europa para el Mundial de 2026 aporta sin duda a varios candidatos al título en ... la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la excepción de la decepcionante Italia, cuatro veces campeona del mundo pero que deberá certificar su presencia en la próxima edición de la Copa del Mundo en la repesca, la flor y nata del viejo continente ha sellado ya sus billetes para cruzar el Atlántico en busca de la gloria.

A partir del 11 de junio de 2026 tratarán de sacar partido a sus mejores armas selecciones ya campeonas como Alemania, Francia, Inglaterra o España, otras que aspiran a serlo algún día como Portugal, Croacia o Bélgica, e incluso las que pretender dar la gran sorpresa al otro lado del charco, como es el caso de Noruega.

Todas ellas se han mostrado solventes en la fase de clasificación para el Mundial, si bien algunas han destacado por su especial desempeño en cuanto a resultados, juego, u otras facetas del fútbol como los goles.

Inglaterra y Noruega, invencibles

Atendiendo al primero de esos apartados, las selecciones que más han brillado han sido la Inglaterra de Thomas Tuchel y la noruega de Haaland. Tras la decepción de la derrota en la final de la Eurocopa frente a España, el técnico alemán ha sabido reconducir la frutración de los 'Three lions' para mantenerlos en el más alto nivel de competitividad y resultados, mientras que la ambición goleador del futbolista del Manchester City ha impulsado a una sorprendente noruega que ha dejado en la cuneta, de momento, a Italia.

Los Kane, Bellingham y compañía por un lado, y los Haaland, Odegaard y Sorloth por otro, han sido los únicos equipos que ha logrado cerrar la fase de clasificación con un pleno de victorias, plasmadas en 22 goles a favor y ninguno en contra por parte de los británicos, y en la astronómica cifra de 37 goles a favor de los nórdicos, equipo más goleador de esta fase en Europa. De ellos, 16 llevaron la firma del atacante del City.

Noticia Relacionada Al Mundial con una noche fría José Carlos Carabias España sella la clasificación en su peor partido y cede un empate a Turquía, que pudo ganar en Sevilla

Cerca de ese pleno se quedó España, que pese a haber atravesado varios contratiempos en forma de lesiones, protagonizó una fase de clasificación brillante y plena de autoridad. Únicamente el hecho de verse con la clasificación virtualmente resuelta antes del último partido propició un tropiezo que evitó que contase sus partidos por victorias. Sin duda el equipo de Luis de la Fuente viajará al Mundial entre el puñado de máximos favoritos a levantar el título. Como poco se verá exigida a superar los octavos de final que alcanzó en los dos últimos Mundiales.

También muy cerca de la clasificación perfecta se quedaron dos selecciones muy importantes en las últimas citas mundialistas: Francia y Croacia. En el último baile de Didier Deschamps antes del esperado desembarco de Zinedine Zidane en el banquillo, los galos volverán a ser favoritos. Por calidad, por físico y por amplitud de recursos. Su bagaje, 5 victorias y 1 empate. Muy similar al de los croatas, con 7 triunfos por solo una igualada. Con un Modric en la recta final de su carrera pero con ganas de seguir dando guerra, serán sin duda otro rival complicado en el Mundial.

Más apuros pasaron otras grandes selecciones del continente como Alemania, Portugal, Países Bajos o Bélgica, si bien todas lograron solventarlos para acabar liderando sus grupos.

Es el caso del equipo de Julian Nagelsmann, que se vio lastrado por un comienzo titubeante tras caer 2-0 ante Eslovaquia, pero acabó cerrando esta fase con un contundente 6-0 ante el mismo rival. Con cuatro títulos mundiales, a los teutones siempre hay que tenerlos en cuenta, y más con la nueva generación de estrellas que están llegando al equipo como Florian Wirtz o el peculiar ariete Nick Woltemade.

Sueños de gloria

Tras acabar campeón del grupo G, Países Bajos sueña con olvidar por fin las finales perdidas y levantar la Copa del Mundo el próximo verano. Igual que Portugal, que tras conocer el éxito con su primera Eurocopa está convencido de poder ganar un Mundial de la mano de su icono goleador Cristiano Ronaldo.

También Bélgica, tercera en Rusia 2018 y campeona de su grupo de clasificación, sueña con dar el último paso que le queda. Atrás quedó su mejor generación, pero aún cuenta con jugadores de la talla de Courtois o De Bruyne y nuevos valores como Jeremy Doku para lograrlo.

Del resto de clasificados europeos destaca también el ímpetu de Escocia, que firmó su clasificación para el Mundial con un épico triunfo en Hampden Park ante Dinamarca, superior sobre el papel. El equipo de Steve Clarke llevará al Mundial su característico fútbol y la ilusión de volver a estar en la mayor cita de selecciones por primera vez desde 1998. Los McTominay, McGinn o Gilmour prometen emociones fuertes.