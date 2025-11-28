Suscribete a
Así están la Europa League y la Conference: el Betis, imparable; Celta y Rayo no se descuelgan en la clasificación

Los verdiblancos, que sumaron una nueva victoria, están en el top-8; gallegos y vallecanos, pese a caer, acechan los puestos de privilegio

Así está la clasificación de la Champions: salto de Madrid y Atlético

Betis, Celta y Rayo tuvieron distinta suerte en la última jornada europea ABC
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Después de una jornada que fue de menos a más en la Champions League, la representación del fútbol español en los torneos continentales concluyó con un regusto agridulce para los enviados de LaLiga en la Europa League y en la Conference League. ... El mejor parado fue el Betis, que aunque tuvo que lamentarse por un par de lesiones importantes avanza firme en su camino hacia las eliminatorias, y no tanto el Celta y el Rayo Vallecano, que no pudieron superar a sus respectivos rivales.

