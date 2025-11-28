Así están la Europa League y la Conference: el Betis, imparable; Celta y Rayo no se descuelgan en la clasificación

Después de una jornada que fue de menos a más en la Champions League, la representación del fútbol español en los torneos continentales concluyó con un regusto agridulce para los enviados de LaLiga en la Europa League y en la Conference League. ... El mejor parado fue el Betis, que aunque tuvo que lamentarse por un par de lesiones importantes avanza firme en su camino hacia las eliminatorias, y no tanto el Celta y el Rayo Vallecano, que no pudieron superar a sus respectivos rivales.

Después de someter al Utrech neerlandés por 2-1, gracias a Cucho y Abde, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini selló de forma virtual el pase a la siguiente ronda de la Europa League. Los verdiblancos son quintos en la clasificación con 11 puntos, los mismos que Friburgo y Ferencvaros, y solo detrás de los alemanes y de un trío formado por Olympique de Lyon, Midtjylland y Aston Villa que acumulan un punto más.

Fuera del preciado top-8 está el Celta de Vigo, que en esta última jornada cayó por 3-2 frente a los búlgaros del Ludogorets. Los gallegos, con tres victorias y dos derrotas, están al borde de esos puestos de privilegio. En concreto a un punto, pues son el primero de los equipos que suman 9 unidades en este momento y el último de los clubes que están metidos en los ocho primeros puestos, el Oporto, acumula 10.

El mayor disgusto en las últimas horas se lo llevó el Rayo Vallecano, que después de ponerse por delante en su visita al Slovan de Bratislava, vio cómo los eslovacos le remontaron el encuentro (2-1).

Con ventaja en el marcador gracias al gol de Fran Pérez, los de Íñigo Pérez saltaron al césped algo dormidos tras el descanso, lo que aprovecharon los locales para dar la vuelta al resultado. Primero con un tanto de Kashia, que aprovechó un balón suelto para hacer el 1-1, y después con diana de Yirajang que no desaprovechó un error en el pase de Lejeune. Para mayor desazón, el propio Lejeune pudo empatar al final, pero su intento a puerta vacía se topó con la madera.

Estos resultados completaron una jornada europea francamente mejorable para los equipos españoles, que comenzaron poco finos el martes en la Champions, con derrotas claras de Fútbol Club Barcelona y Villarreal y un insulso empate del Athletic Club, y que apenas se entonó con los triunfos madrileños de Atlético y Real del miércoles.

