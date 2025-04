El cabreo de Morata en zona mixta cuando pensaba que tenía amarilla

Todo parecía bonito para Álvaro Morata cuando Anthony Taylor hacía sonar su silbato para pitar el final del encuentro. España quedaba clasificada a semifinales ante una Alemania que se quedaba sin el sueño de conquistar su 4ª Eurocopa en casa.

El capitán de la selección española no podía contener las lagrimas al saber que su equipo podía continuar alimentando el sueño de conquistar la máxima competición europea de selecciones. Sin embargo, pronto llegó un punto y a parte en la celebración del jugador del Atlético de Madrid.

🥲 Tantas emociones juntas que al final solo queda estallar.



Así vivió Morata los últimos minutos del España - Alemania tras el gol de Mikel Merino. #EuroRTVE



🇪🇸 El capitán de la @SEFutbol se perderá la semifinal tras ver la amarilla en los últimos minutos. pic.twitter.com/jkumS4T9cG — La 1 (@La1_tve) July 5, 2024

Álvaro Morata iba a declarar ante los medios de comunicación en zona mixta, cuando uno de los periodistas le preguntaba por una posible amarilla. El futbolista se mostraba extrañado y rápidamente pasaba de la felicidad a la frustración. Álvaro Morata no podía contener su sorpresa en un momento de máxima euforia: «Es imposible que me hayan sacado amarilla, yo no he hecho nada».

Al segundo de comentárselo, uno de los presentes le mostró una imagen con la sanción reflejada en la retransmisión del partido. Al verlo, Morata no dudó en salir a reclamárselo al colegiado:

«Pues voy a ir a decírselo al árbitro, si me sacan a mi amarilla tienen que sacarle también a todo el equipo de Alemania. He hecho lo mismo que ellos en el primer tiempo». De este modo, el madrileño salía hacia el terreno de juego para posteriormente confirmar con un gesto que no había sanción alguna.

Un error que partió de un rótulo emitido en la retransmisión del partido en el que se informó sobre una tarjeta amarilla a Álvaro Morata. Sin embargo, ni Anthony Taylor la anotó ni el directo oficial de la UEFA la reflejó. Una tarjeta que por suerte se quedó en anécdota y cabreo de Álvaro Morata.