Diego, el futbolista de 14 años que se desplomó en el campo el mismo día que Eriksen

Mientras media Europa contenía la respiración esperando que el futbolista danés Christian Eriksen se recuperara de su súbito desplome, ese mismo sábado, a kilómetros de distancia, en el campo de As Eiroas (Carballo, La Coruña), se palpaba la misma tensión, el mismo silencio dramático. El ... futbolista de 14 años Diego Toimil, de la Escola de Fútbol Lalín, perdía el conocimiento y se desplomaba tras chocar con un jugador durante un partido contra el Bergantiños. Afortunadamente, en las gradas estaba Susana López, ginecóloga de profesión y madre de un compañero, que no dudó en saltar al campo para socorrer al joven adolescente. Gracias, en parte, a su rápida actuación, Diego salió consciente del estadio , aunque fue evacuado en helicóptero al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde ayer recibió el alta. Todo ha quedado en un susto.

«Estábamos trabajando, y cuando me dieron la noticia ya estaba camino al hospital. Aunque me dijeron que estaba estable, imagínate la angustia de estar a 60 kilómetros », explicaba ayer a ABC Celso Toimil, padre del chico, mientras esperaba los papeles del alta. Hoy respira más tranquilo. Su suerte tiene nombre propio, el de la doctora Susana López. «Su actuación fue crucial. No sé qué hubiera pasado si no hubiera estado ella allí », admite Toimil.

Cuando esta madre vio que Diego no se incorporaba, saltó al terreno de juego « como si se tratase de su propio hijo » para procurarle primeros auxilios. «Comprobé que tenía pulso y lo que intentas hacer en primer lugar es asegurar que las vías aéreas estén abiertas. Como vi que iba a empezar a convulsionar, pedí un tubo de Guedel, que es un dispositivo de apertura de la vía aérea, se lo metimos y reaccionó favorablemente», relató a 'El Faro de Vigo'. Pronto llegó la ambulancia y el helicóptero que llevaron al niño al CHUS, donde ya estaban sus padres. La familia se deshace en halagos con esta ginecóloga –la especialidad es lo de menos ante una emergencia–, a la que aún no han podido dar las gracias en persona.

A diferencia del Dinamarca-Finlandia, el partido de los infantiles gallegos se suspendió. Celso Toimil vio de pasada el accidente de Eriksen, pero lógicamente, solo ha tenido ojos para su Diego. En la élite hay equipos de emergencias preparados para actuar en segundos, pero en el fútbol modesto, apunta este padre, «tanto no se ha avanzado» .

Diego, que juega al fútbol desde los 6 años, retomará pronto su vida normal, aunque los doctores le han recomendado no hacer deporte «al menos, en una semana» . Este accidente le ha pillado también en la época de exámenes, así que ahora le tocará recuperar el tiempo perdido. «Es mejor futbolista que estudiante», ironiza su padre. Bendita vuelta a los problemas cotidianos.