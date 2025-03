Ferran Torres: «Con los pitos te tienes que hacer un poco el loco para no entrar en bucle»

Mientras los medios de comunicación esperan para sus entrevistas junto a la jaimas instaladas en uno de los campos de entrenamiento, aparecen a lo lejos las figuras de cuatro internacionales subidos en esos patinetes eléctricos tan de moda hoy en día. Es el recurso motorizado ... que utilizan para moverse por el campo base de España en Las Rozas. «Nos ha dado la felicidad aquí dentro», explica con una sonrisa Ferran Torres al empezar su cita con ABC. El extremo, titular ante Suecia, asegura estar deseando que llegue ya el segundo duelo por el sabor agridulce que dejó ese debut y pide paciencia a la afición. Está convencido de que los goles llegarán.

¿Ha habido bajonazo en el vestuario después del empate ante Suecia?

No. Está claro que queríamos conseguir la victoria e hicimos méritos. El equipo hizo muy buen partido y en las estadísticas se vio con la posesión, las ocasiones... Pero al final siempre falta la guinda del pastel, que es el gol, pero llegará.

Ese llegará es algo abstracto e inquietante, más en un torneo corto como es la Eurocopa. ¿Comparten la sensación de que a España le falta gol?

Bueno... Al final, es parte del fútbol, a veces entra y otras no. Pero creo que va a entrar pronto. Y no tiene por qué marcar siempre el delantero, podemos hacerlo cualquiera del equipo.

Se cargaron las tintas sobre Morata después de su fallo. ¿Cómo está él?

Nosotros le hemos animado mucho. Es una situación complicada para él, pero no tiene que marcar todos los goles. Todos tuvimos ocasiones y no las metimos. Hay que seguir trabajando. Cuando no marcas, todo el mundo te critica; cuando marcas, eres el mejor.

¿Pero le ve bien?

Sí, él es fuerte de cabeza, es un jugador top y lo va a demostrar como ya lo ha hecho antes.

Usted lleva seis goles con España en 12 partidos, números que demuestran que se lleva bien con el gol.

Sí. He pegado un gran cambio de cara al gol, pero tengo que trabajar más. Tengo 21 años y puedo seguir mejorando mucho, pero sí tengo esa puntería. El gol también es de los extremos, de los mediocentros, de los centrales...

¿El gol se puede trabajar?

Obviamente tienes que tener algo dentro, pero todo se trabaja en el mundo del fútbol. El ataque, la defensa, el uno contra uno...

El delantero vive de las rachas, forman parte del día a día.

Sí. Más que las rachas, es la confianza. Cuando ves que te entran... al final parece que se te caen. Has de tener ese olfato y hay muchos en este equipo que lo tienen.

¿Cómo es jugar con el abucheo de tu propia afición?

Cuando estás en el campo tienes que evadirte de lo que oyes fuera. El fútbol es muy complicado cuando no salen las cosas. Hay que ser fuerte mentalmente y hacer tu juego, si te contagias solo puedes decaer.

¿En el campo se oyen los pitos?

Sí, se oye todo. Pero, lo dicho, tienes que hacerte un poco el loco porque si no entras en un bucle y parece que no hay salida.

¿Se habla de ello?

Nosotros no hemos hablado mucho internamente porque no creo que esos pitos hayan sido merecidos. El equipo ha jugado muy bien y faltó la guinda, pero hicimos méritos y estamos trabajando bien. Al final eso nos hace más fuertes para saber lo que queremos, que es conseguir esta Eurocopa.

Con Luis Enrique siempre juega.

Me ha dado mucha confianza desde el primer día. Es verdad que si no la aprovechas, los trenes pasan. Hay mucha competencia, pero el míster siempre me ha dado la oportunidad. Incluso cuando no jugaba mucho me siguió llamando y poniendo, solo puedo tener palabras de agradecimiento.

¿Qué nota se pone en el partido contra Suecia?

Me quedó un sabor agridulce. Tuvimos el balón, pero para un extremo fue complicado porque no había espacios, no se podía encarar tanto. Esto es fútbol y te tienes que acoplar.

¿Está España entre esas seis o siete favoritas de las que habla el entrenador?

España tiene su historia, siempre estará entre las favoritas. Esos elogios llegan porque saben que podemos ganar y estamos trabajando y vamos por el buen camino.

¿Qué equipo le ha sorprendido más al término de la primera jornada?

No ha habido muchas sorpresas, en una Eurocopa no te puedes fiar nadie. Obviamente, sabemos el equipo que tiene Francia, aunque Alemania le apretó. Pero me fijo en mi selección y en lo que tenemos que hacer.

¿Cómo le ha ido el primer año en Mánchester con el City? ¿Ha sido un cambio muy brusco?

Sí. Es verdad que es un cambio fuerte de país, de liga... Me adapté rápido, ha sido un año de mucho aprendizaje con un entrenador con el que he tenido la suerte de aprender mucho. He jugado en otra posición en la que no había jugado demasiado antes y estoy muy contento. El año que viene, a por más.

Le quedará la espinita de la final de Champions, en la que no tuvo ni un minuto. ¿Ha jugado todo lo que quería esta temporada?

Está claro que siempre queremos jugarlo todo. Trabajo para que el entrenador me tenga en cuenta y pueda estar listo. Lo que no puede faltar nunca es trabajo.

Y en lo personal, ¿cómo ha sido el año con la pandemia y sin apenas visitas?

Ha sido un año un poco loco. En Navidad sí me visitó la familia y mi madre luego se quedó un par de meses. Después se quedó mi primo para que no estuviera solo.

¿Qué hace en el día a día ahí?

Lo bueno es que el entrenamiento dura toda la mañana. Luego tenía mis clases de inglés, un poco de gimnasio por las tardes y algo de PlayStation, sin duda (juega al Call of Duty).

¿Qué tal con el inglés?

Bien, te das cuenta de que hasta que no te vas a un país donde solo hablan inglés no aprendes de verdad, ya me defiendo bien.

¿Y lo de celebrar los títulos con paellas, como hizo con la Copa de la Liga, es algo habitual?

Fue más por no estar en casa...

¿Pero se le da bien? ¿Cocina?

Lo de la paella dejémoslo en interrogante... Y para comer tenía un cocinero en casa, fue muy importante para mí porque estaba en contacto con mi nutricionista y ha sido parte de mi integración a un nuevo país.

Marcó tres goles en el 6-0 contra Alemania. ¿Qué recuerda que hiciera tan especial ese partido?

Esa motivación que teníamos de pasar a la final a cuatro de la Liga de las Naciones, era como nuestra primera gran prueba. El equipo respondió contra una Alemania a la que hoy le metes seis, pero que mañana te puede ganar. Y demostró que ante las adversidades responde.

¿Ha visto muchas veces ese partido?

Alguna vez que otra me lo pongo para motivarme un poquito. Yo creo que ha sido mi mejor actuación con la selección.

Actúa como extremo, pero también puede hacerlo como delantero, como ocurrió durante un rato contra Suecia. ¿Se siente bien ahí?

Sí. Al principio me sentía un poco raro por estar tocando todo el rato de espaldas, pero lo hago fácil.

¿Cómo se ha asumido la falta de Busquets en el equipo? ¿Alguien ha hecho de líder?

Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que no se notara tanto su ausencia. Fue un momento complicado. Estábamos preocupados por él y por nosotros, por si dábamos positivo... Al final, eso nos unió muchísimo a todos.

¿Se llegó a pasar miedo ante la opción de perderse la Eurocopa por dar positivo?

Claro, sobre todo es eso. Para muchos era la primera Eurocopa, daba un poco de miedo. Pero ya ha pasado, estamos vacunados...