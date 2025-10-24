Un estreno por todo lo alto

La nueva era en la selección española femenina comienza de la mejor forma posible, con una victoria convincente y la pelea por un nuevo título más cerca. Las de Sonia Bermúdez le brindan a la nueva seleccionadora un cómodo triunfo ante Suecia para dejar ... muy encaminado su pase a la final de la Liga de Naciones. Un estreno comandado por una estelar Alexia Putellas y Claudia Pina, con sendos dobletes en un encuentro en la primera mitad. Una cita en la que regresan con la selección Mapi León, titular, y Jenni Hermoso, en los últimos minutos, suficientes para recibir el ánimo de La Rosaleda. El desenlace de esta casi decidida eliminatoria, el martes en Gotemburgo.

Falk; Lundkvist (Holmberg, min.85), Bjorn, Ilestedt, Sandberg; Angeldahl, Asllani (Blomqvist, min.85), Zigiotti Olme (Bennison, min.88), Kaneryd, Blackstenius (Schröder, min.76), y Rolfö (Jusu Bah, min.85). Goles: 1-0, min.11. Alexia Putellas. 2-0, min.32. Claudia Pina. 3-0, min.35. Alexia Putellas. 4-0, min.94. Claudia Pina.

1-0, min.11. Alexia Putellas. 2-0, min.32. Claudia Pina. 3-0, min.35. Alexia Putellas. 4-0, min.94. Claudia Pina. Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Amonestó a Angeldahl (min.10), Lundkvist (min.49), Kaneryd (min.57) e Ilestedt (min.81), por Suecia.

Al igual que en su primera lista, el primer once de Bermúdez no supone una revolución. Son tres los retoques respecto a las titulares en la final de la Eurocopa, las lesionadas Patri Guijarro y Esther y la no convocada Athenea, por las que entran Salma Paralluelo, Vicky López y Mapi León, de inicio con España más de tres años después, mientras su compañera de regreso Jenni Hermoso espera su oportunidad en el banquillo. Sorprende al combinado español la puesta en escena de Suecia, intensa y presionante, pero rápidamente consigue ajustar y adelantarse en el marcador gracias a Alexia, que convierte una falta directa en una preciosidad teledirigida a la escuadra.

Es la centrocampista del Barcelona quien da mayor sentido al juego de España, en una medular en la que Laia Aleixandri hace las veces de Patri Guijarro y Aitana, después de ofrecer su tercer Balón de Oro consecutivo a la afición malagueña, se muestra algo desubicada y desacertada. Conseguida la ventaja, se asienta la selección en campo rival y maniata a Suecia, para disfrute de una Rosaleda que se anima a hacer la ola a los veinte minutos.

La posición adelantada de Salma impide que la patada recibida en el área después de la enésima recuperación de Mapi León se convierta en penalti, aunque su mal apoyo provoca que se retire entre lágrimas después de tratar de seguir en el campo. Un parón que aprovechan las suecas para hidratarse y que da paso a la entrada de Claudia Pina, quien tarda cinco minutos en ver portería. La buena presión española tiene premio, Ona Batlle asiste a su compañera en el Barça y esta conecta un rápido y preciso disparo que supone el segundo.

Ahora sí, las posesiones de las de Bermúdez fluyen con velocidad y criterio. Una genial combinación de España concluye en el centro de Vicky López desde la derecha, rematado por Pina, que se topa con el larguero y cuyo rechace es aprovechado por Alexia para aumentar la renta española y sumar su segundo tanto. Una ventaja de tres goles que parece definitiva al entretiempo y que lleva a Suecia, tras el paso por vestuarios, a lanzarse al ataque para hacer su tarea de remontar en la vuelta menos heroica. Blackstenius se encamina hacia Cata Coll sin ser detectada por la zaga de España, aunque la rápida reacción de Paredes le permite molestar lo justo a la ariete sueca para que su clara ocasión termine desviada.

Sigue la posesión en manos del combinado escandinavo frente a una selección española que apuesta por replegar, cerrar cualquier espacio posible y buscar salir al contraataque. Un escenario para el que Bermúdez introduce las piernas frescas de Eva Navarro y Alba Redondo, en lugar de Vicky López y una estelar Alexia Putellas. Aunque La Rosaleda demanda a la seleccionadora la presencia de Jenni Hermoso, que corresponde al cariño de la grada y levanta una gran ovación con su saludo.

La entrada de las dos atacantes madridistas pone fin al dominio sueco y devuelve la iniciativa a las camisetas rojas, que se dedican a hacer correr el balón a su antojo sin ninguna prisa ni precipitación, aunque con la portería en mente. Una meta a la que no acierta a rematar Alba Redondo, al no conectar un buen remate después de la buena jugada combinativa de España y el pase de la muerte de Aitana.

No hay emoción en la recta final de un partido decidido, pero el público malagueño se lleva la alegría del cambio que tanto esperaban. A falta de dos minutos para el final, se produce el regreso un año después de Jenni Hermoso bajo una gran ovación por parte de La Rosaleda. La penúltima antes del postrero tanto de Pina, que completa su doblete y pone el cierre a un cómodo y sólido triunfo con el comienza la etapa de Sonia Bermúdez al frente de la selección española.