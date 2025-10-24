Suscribete a
España 4 - Suecia 0

Un estreno por todo lo alto

LIGA DE NACIONES FEMENINA | SEMIFINALES (IDA)

Alexia y Claudia Pina, con sendos dobletes, lideran el cómodo triunfo de España en el debut de Bermúdez para poner pie y medio en la final de la Nations

Así hemos contado en directo el España-Suecia

Alexia Putellas celebra uno de sus dos goles en el España-Suecia
Daniel Cebreiro

Málaga

La nueva era en la selección española femenina comienza de la mejor forma posible, con una victoria convincente y la pelea por un nuevo título más cerca. Las de Sonia Bermúdez le brindan a la nueva seleccionadora un cómodo triunfo ante Suecia para dejar ... muy encaminado su pase a la final de la Liga de Naciones. Un estreno comandado por una estelar Alexia Putellas y Claudia Pina, con sendos dobletes en un encuentro en la primera mitad. Una cita en la que regresan con la selección Mapi León, titular, y Jenni Hermoso, en los últimos minutos, suficientes para recibir el ánimo de La Rosaleda. El desenlace de esta casi decidida eliminatoria, el martes en Gotemburgo.

