Esther González, goles a pares

Decir Esther González es prácticamente lo mismo que gritar gol. Lo demostró este pasado miércoles en Berna cuando solo tardó dos minutos en mover el marcador y encarrilar la victoria de España ante Portugal. La delantera andaluza se había perdido los Juegos Olímpicos ... de París, pero Montse Tomé no la había borrado definitivamente de su lista, así que hace tres meses la volvió a convocar, precisamente ante Portugal en la Nations League. En la Eurocopa ya encabeza la lista de máximas goleadoras gracias a los dos tantos que anotó. El primero tras controlar un balón complicado dentro del área y el segundo de oportunismo, de saber estar. La prueba es que fue el balón el que la golpeó a ella y no al revés antes de entrar en la portería lusa. El centro chut de Claudia Pina había sido repelido por el larguero y se encontró con el cuerpo de Esther, que marcó el 4-0 casi sin querer.

«Lo importante es ganar. Hemos metido un gol pronto y nos ha dado calma porque sabíamos que Portugal podía hacer daño a la contra y teníamos que contrarrestarlo. Ha salido esa primera parte muy bien y muy contenta«, explicaba la española que se mostraba orgullosa de la definición en el 1-0: !¿Minuto 1? Ha salido perfecto ese gol, un buen pase, un buen control… una, como delantera, ya sabe que hay que rematar como sea», aseguraba.

Esther sueña a lo grande y no quiere regresar antes de que acabe el torneo: «Todas queremos intentar estar ese día 27 en la final. Sabemos que será difícil y será importante gestionar el poder llegar lo mejor posible a cada partido, pero evidentemente todas las selecciones hemos venido a por el máximo, queremos eso» asegura, añadiendo que «no entiendo el fútbol de otra manera que no sea disfrutarlo, es un privilegio el equipo que tenemos, estar aquí, y me siento una afortunada y privilegiada».

«Era importante empezar con una victoria. Lo hemos preparado todo muy bien, ya hemos entrado en el campo mentalizadas», dejaba claro la delantera del Gotham, que ante Portugal compartió protagonismo con Vicky López. «Me alegro mucho cada vez que la gente mete gol. Parece fácil pero es muy difícil meter tantos goles, así que ella tan joven, con todo lo que le queda por delante, estoy feliz de que haya hecho ese golazo. Ella me decía que no es para tanto pero sí lo es, yo quiero meter un gol así… y con la edad que tiene es una jugadora increíble y seguirá dando guerra en todos los partidos que nos quedan. Tiene capacidad de asociarse y de romper». elogió.

Las últimas palabras de Esther fueron para reivindicar el potencial ofensivo de España. «¿Falta de gol? No creo que España sea una selección a la que le falte gol, todas las jugadoras hacen muchísimos goles», asegura con tranquilidad.