Esteve Calzada: «El triunfo ante el City no fue una lección a nadie, pero enorgullece que se viera el potencial del fútbol saudí»

Comienzan los cuartos de final del Mundial de Clubes y lo hace con un cruce inesperado. O no. Esteve Calzada, el español que ejerce de CEO del Al-Hilal desde hace dos años, mira con naturalidad la gesta de su equipo ante el Manchester City ... en octavos. Y no se pone techo. «¿Por qué no soñar con otro Real Madrid–Al-Hilal, pero ahora en la final?», se pregunta en esta charla con ABC.

—¿Cómo han asimilado ese inesperado 3-4 contra el City?

—Pues ya vio lo importante que era para nosotros y cómo lo celebramos. Pero no lo celebramos porque fuera un resultado sorprendente, sino porque ha sido la oportunidad de demostrar a la gente la calidad de nuestro fútbol. Cuando ves lo que escriben de Al-Hilal, lees que escriben con sorpresa que esta gente juega bien al fútbol. Nosotros ya lo sabíamos y lo que nos da mucha alegría es haberlo demostrado aquí. Este Mundial pone a prueba nuestro nivel y ya ha visto la gente cuál es.

—Usted trabajó durante 12 años en el Manchester City. Imagino que sería un triunfo especial, ¿habló con Pep al final del partido?

—No, no. No me parecía lo más adecuado después de una victoria así. No veía bien ir al vestuario rival y él tampoco vino al nuestro, algo normal, claro. Sí que hablé con Txiki y Soriano. Me felicitaron por la victoria y por el cómo.

—¿El cómo es importante?

—Sin duda. Nosotros no ganamos al City por 0-1, encerrados atrás y con un gol en el último minuto. Lo hicimos con jugadores clave lesionados, pero marcando cuatro goles, jugando un buen fútbol y siendo valientes. Ya ha visto la gente cómo juega Al-Hilal. Saliendo con el balón desde atrás, sin dar pelotazos e intentando ser un equipo entretenido. Y eso nos lo reconoce la gente.

—¿Ha vuelto a ver el partido?

—Sí, lo he querido ver de nuevo porque fue un encuentro divertido, y si estás del lado ganador, más. Partido de muchos goles, de toma y daca, con ellos apretando, con un Bono estelar, con nosotros haciendo cuatro tantos. La pena fue que el partido se jugó en Europa y Oriente Medio en horario de madrugada y mucha gente no lo pudo ver en directo.

—¿Qué mensaje manda este 3-4 al mundo del fútbol?

—Ninguno. No se trata de mandar ningún mensaje. Hemos venido a pelear el torneo y no es la primera vez que salimos fuera de Arabia y logramos cosas. Hemos ganado cuatro Champions asiáticas, le dimos un susto al Madrid en el Mundial de Clubes de 2022, perdiendo 3-5 en la final, pero llegando a ponernos por delante... Tenemos un gen ganador. Por eso nos conocen como el Real Madrid de Arabia Saudí. Siempre luchamos por ganar todos los títulos, pero no pretendemos dar una lección a nadie. Lo que sí es verdad es que nos enorgullece que la gente se dé cuenta de que nuestro fútbol y nuestra liga es potente.

—Eso decía Cristiano estos días cuando intentaban comparar el nivel de la MLS con la Saudi Pro League.

—No me gustan las comparaciones ni opinar de lo que dicen otras personas. Yo solo digo que nosotros vamos a intentar ganar allá donde competimos, porque representamos a un club y un país que tienen nivel, infraestructuras e ilusión.

—¿Este también es un triunfo del fútbol saudí?

—Técnicamente, es un triunfo de Al-Hilal, pero como somos el único de Arabia Saudí en el torneo, muchos de los aficionados que no son de Al-Hilal también quieren que ganemos.

—Ahora muchos les consideran favoritos ante Fluminense.

—No hacemos caso a eso. Estamos en desventaja con los brasileños porque ellos están a mitad de temporada y nosotros al final, y eso se nota. Pero vamos a por el partido con todo y a ver para qué nos da. Respetamos mucho a Fluminense, que se ha cargado al Inter, finalista de la Champions. Y nos alegra que sea un partido con un buen horario en Europa para que más gente nos vea en directo.

—¿Qué les han dicho los dueños del club de su papel en Estados Unidos?

—Bueno, los miembros de la familia real y del fondo soberano, que ya sabe que son los principales accionistas del club, nos han felicitado y lo han celebrado con humildad y respeto hacia el rival. Y, ahora, con ganas de lograr más cosas.

—¿Qué responsabilidad tiene Esteve Calzada en este éxito de Al-Hilal?

—Bueno, yo soy el CEO y me encargo más de la parte corporativa, económica y comercial del club. En lo deportivo, tenemos un departamento de fútbol y tenemos un presidente que sabe de esto y está involucrado. De hecho, Inzaghi es una apuesta personal suya y tenía claro que era el entrenador que quería.

—Su frente son los números, que siempre están en la diana en un equipo saudí por ser considerado una fuente inagotable de dinero.

—Prefiero no entrar en eso porque no quiero que salga un titular que nada aporta ahora. Estamos centrados en el torneo y no en otras cosas. No es un tema que nos preocupe ahora. Nos gusta que la gente se dé cuenta que jugamos bien al fútbol, que tenemos buenos jugadores y que competimos bien. Solo queremos representar bien a nuestro equipo, a nuestro fútbol y a nuestro país.

—¿Cómo va a acabar esta historia de amor de Al-Hilal en Estados Unidos?

—(Risas) Ya me gustaría saberlo. De momento sigue hoy ante Fluminense, y vamos a pelear el partido sin ir de favoritos ni ir de víctimas. Vamos con todo, a demostrar de qué somos capaces y a partir de ahí ver qué avión tomamos desde Orlando. Si destino Nueva York para jugar semifinales o destino a Riad para irnos de vacaciones. Ojalá tardemos en volver a Riad, eso significará que seguimos aquí liándola.

—¿Puede haber otro Madrid Al-Hilal?

—Imagínese lo que sería eso. El sueño está ahí, pero los pies en el suelo y pasito a pasito. No pensamos más allá de este partido.