Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Bulgaria
Bulgaria
0
0
España
España

Clasificación Mundial. Fase de grupos. Jornada 5 Jueves 04/09 20:45h. Árbitro Srdjan Jovanovic. Estadio Vasil Levski National Stadium.

Directo

Todas las estadísticas del Bulgaria - España, partido clasificatorio del Mundial 2026

Los números y datos de España contra Bulgaria, clasificatorio del Mundial 2026

Bulgaria - España, en directo: resultado, ganador y goles del partido clasificatorio del Mundial 2026
Bulgaria - España, en directo: resultado, ganador y goles del partido clasificatorio del Mundial 2026 valerio merino
Bulgaria

BGR

Entrenador:
Ilian Iliev4-3-3
  1. Svetoslav Vutsov
    Portero    21
  2. Anton Nedyalkov
    Defensa    14
  3. Kristian Dimitrov
    Defensa    5
  4. Ivaylo Chochev
    Centrocampista    18
  5. Fabian Nürnberger
    Defensa    7
  6. Ilia Gruev
    Centrocampista    4
  7. Vasil Panayotov
    Centrocampista    15
  8. Aleksandar Kolev
    Delantero    9
  9. Radoslav Kirilov
    Delantero    10
  10. Nikolay Minkov
    Delantero    12
  11. Martin Minchev
    Sustituto    19
21
145187
4159
101219
23
123522
61820
192117
España

ESP

Entrenador:
Luis de la Fuente4-3-3
  1. 23Unai Simón
    Portero
  2. 12Pedro Porro
    Defensa
  3. 3Le Normand
    Defensa
  4. 5Dean Huijsen
    Defensa
  5. 22Cucurella
    Defensa
  6. 6Mikel Merino
    Centrocampista
  7. 18Zubimendi
    Centrocampista
  8. 20Pedri
    Centrocampista
  9. 19Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Delantero
  10. 21Oyarzabal
    Delantero
  11. 17N. Williams
    Delantero
Estadísticas
0%BulgariaBGR
0%ESPEspaña
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app