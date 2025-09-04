Directo
Todas las estadísticas del Bulgaria - España, partido clasificatorio del Mundial 2026
Los números y datos de España contra Bulgaria, clasificatorio del Mundial 2026
BGREntrenador:
Ilian Iliev4-3-3
21
145187
4159
101219
23
123522
61820
192117
ESPEntrenador:
Luis de la Fuente4-3-3
Estadísticas
0%BGR
0%ESP
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete