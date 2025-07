Esperando a Cata Coll ante Suiza

«Poco a poco y buena letra». Es la leyenda que lee Cata Coll cada vez que se ajusta los guantes. Una frase que siempre le decía su madre y que imprimió en sus manoplas, personalizadas para esta Eurocopa en la que aún ... no ha debutado. «Nunca hay que acelerar el proceso. Habrá piedras y habrá de todo en el camino pero yendo poco a poco, con los pies en el suelo, todo acaba llegando», explica la guardameta de la selección en un vídeo publicado por la Federación en las redes sociales a tres días del partido de cuartos de final ante Suiza.

Una amigdalitis vírica ha privado a la catalana de la titularidad. Adriana Nanclares ha ocupado la portería en esta primera fase de grupos. «Cata nos dijo que no estaba bien, fue muy generosa con el equipo», develaba Montse Tomé tras el partido ante Portugal. La seleccionadora optó por mantener a la cancerbera del Athletic frente a Bélgica e Italia, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre quién se situará bajo palos ante Suiza. «Siento que lo que ha hecho Adri Nanclares ha estado bien y hoy hemos optado por seguir dándole continuidad. Tenemos que seguir trabajando, hay tres excelentes porteras que cada día trabajan con muchas ganas», zanjaba Tomé tras la remontada frente a Italia.

Los números son como la prueba del algodón y atestiguan que de seis disparos en tres partidos, Nanclares ha parado la mitad y ha encajado tres goles, lo que justificaría el retorno de Cata Coll. «Hoy por hoy no te digo que sea mejor Cata, pero la experiencia y el bagaje, por el equipo en el que está, por las competiciones que ha jugado, por presión... Cata tiene experiencia y Nanclares no. Es el punto que marcaría la diferencia. En condiciones normales Cata parte con ventaja», explica Mariajo Pons a ABC. La exportera internacional, que militó en el Barcelona, el Levante o el Espanyol entendería la titularidad de Cata Coll: «No hay ninguna ley no escrita. Lo podemos ver en el fútbol masculino como lo que hizo el Barcelona con Szczesny e Iñaki Peña o el Madrid con Lunin y Courtois. Al final es fútbol y se debe a resultados. Las dos opciones son válidas. Cata está más experimentada, pero también es verdad que si está jugando Nanclares es porque se lo merece. Pero en los cuartos de final la experiencia es un grado».

Alfredo Argensó, que militó en el Espanyol, Elche y Girona, tiene claro que «siempre tiene que jugar la mejor». Eso sí, el catalán, que dirige una escuela de porteros que lleva su nombre, avisa: «La seleccionadora debe escoger a la que esté mejor en los entrenamientos y eso normalmente la gente no lo ve. Debe jugar la mejor pero si se entrena como la mejor».

Todo apunta a la titularidad de Cata Coll mientras Alayah Pilgrim, delantera de Suiza, avisa: «Tienen jugadoras increíbles, pero creo que también cometen errores, sobre todo en defensa. Son más fuertes en ataque que en defensa, simplemente son humanas».