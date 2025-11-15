Espeluznante lesión: le destrozan la pierna de una brutal patada y se perderá el Mundial

Es una jugada que se repite de vez en cuando, y que últimamente ha creado polémica en la Liga española: un jugador conduce el balón, se dispone a rematar, inicia la ejecución del golpeo y de repente llega por detrás un rival que interpone ... su pie o su pierna entre la pelota y la bota del atacante. Este, de forma involuntaria, golpea al defensor.

Una acción similar le ha salido muy cara a Francis Abu, centrocampista ghanés del Toulouse francés que este viernes sufrió una gravísima lesión al intentar impedir el disparo del nipón Tanaka durante el partido amistoso Japón-Ghana (2-0) disputado en la ciudad de Toyota.

En el minuto 51, justo cuando Tanaka remataba con gran potencia el balón, Abu se interpuso en la trayectoria y el pie del futbolista de Japón impactó con enorme fuerza en la pierna derecha del ghanés, destrozándosela.

One of the most horrific injuries in World football history, get well soon, Abu Francis.

😢🙏🏾



pic.twitter.com/vwHvevs5lh

La horrible escena y los gritos de dolor del futbolista africano hicieron enmudecer a los aficionados presentes en el estadio.

Tras una larga interrupción, Francis Abu abandonó el terreno de juego en camilla y fue trasladado al Hospital Memorial Toyota, donde se confirmó el diagnóstico: doble fractura de tibia y peroné.

El involuntario causante del percance, Tanaka, visiblemente afectado, fue sustituido poco después. Antes de retirarse al vestuario, el mediocampista nipón se acercó al entrenador de Ghana, Otto Addo, para pedir de nuevo disculpas por lo ocurrido.

El Toulouse FC no tardó en emitir un comunicado: «Tras sufrir una terrible lesión contra Japón, nuestro centrocampista estará de baja durante varios meses y se espera que se pierda laCopa Africana de Naciones en Marruecos, así como la Copa Mundial de 2026… Todo el club te desea una pronta recuperación, Abu. ¡Ánimo!».

𝑨𝒃𝒖 💜



Les images sont terribles et nous t'envoyons toutes nos forces et toutes nos pensées Francis ! Tout le Club sera à tes côtés pour surmonter cette épreuve !



pic.twitter.com/EVu7Pkn9Bg

Y le mandaron un sentido mensaje de ánimo: «Las imágenes son terribles, Francis, ¡te enviamos toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos! ¡Todo el club estará a tu lado para ayudarte a superar este duro momento! Estaremos a tu lado para ayudarte a recuperarte lo antes posible».

Los doctores del club galo se pusieron en contacto de inmediato con el equipo médico de Ghana y decidieron que en sus condiciones físicas era imposible repatriar al jugador sin riesgo. Abu fue operado este sábado en el hospital japonés donde está ingresado.