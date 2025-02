Espanyol-Levante, encuentro de máxima tensión con mucho en juego

Mañana se jugará en el Stage Front Stadium un encuentro de máxima tensión para los blanquiazules. El 3-2 desfavorable cosechado en Elda y la imagen de debilidad que mostró el equipo encendió todas las alarmas en el Espanyol, y tanto el entrenador, Luis Miguel Ramis, como la plantilla, quedaron muy señalados. De hecho, varios medios apuntaron ya a que el club barcelonés podría tener un sustituto cerrado en caso de caer derrotado ante el Levante. Además, a la mala situación deportiva se le suma la incredulidad latente en la afición perica tras no haber firmado a ningún jugador en el mercado invernal y que todos sus rivales sí lo hayan hecho.

Ramis, aunque afirme no querer posicionarse «en la oscuridad», podría terminar destituido si su equipo no gana al Levante. Para afrontar una fecha que puede ser muy definitoria, el técnico blanquiazul ha anunciado en rueda de prensa que introducirá al menos tres o cuatro cambios en el once, y también que la afición puede esperar más presencia de jugadores canteranos.

El técnico tarraconense podría estar jugándose el puesto, pero el resultado de este encuentro también dirá mucho de las posibilidades reales que pueda tener el Espanyol de ascender a Primera División (podría caer hasta la novena plaza si no puntúa). El Espanyol tiene ahora una gran oportunidad de reengancharse seriamente a esa lucha (sigue a tres puntos de la segunda plaza) y, ante su afición, vencer y disipar dudas. Los pericos se encuentran ahora fuera de los puestos de play-off, por lo que están obligados a ganar si no quieren descolgarse demasiado de los candidatos a subir de categoría. Además, el Levante es un rival directo (tan solo está un punto por debajo del Espanyol), hecho que hace del partido uno todavía más vital. Cabe recalcar que los pericos tan solo han ganado tres partidos con Ramis (todos como local) y que no tocan las plazas de ascenso directo desde hace meses.

Por otra parte, la semana ha sido de lo más complicada para los pericos. El jueves a las 23:59 se cerró el mercado invernal, en el que el club catalán ha tenido una injerencia casi nula. La dirección deportiva del Espanyol cerró el mercado de fichajes habiendo hecho tan solo dos operaciones en el primer equipo: Ramón Ramos (fichaje del actual director deportivo, Fran Garagarza) no terminará su cesión con el conjunto periodo y pone rumbo a Brasil. A su vez, el Espanyol ha cortado de Rubén Sánchez con el Mirandés. El lateral vuelve a su club natal y podría ser titular mañana.

Por parte del Levante, el club valenciano parece estar mucho más estable. Es el noveno clasificado (con tan solo un punto menos que el Espanyol) y en este 2024 ha cosechado una victoria y dos empates. De hecho, no pierde desde el 25 de noviembre, cuando cayó por 3-1 ante el Eibar. Además, los granota sí se han reforzado este mercado invernal, incorporando a Nikola Maras (defensa procedente del Alavés) y a Alfonso Pastor (portero que ha rescindido contrato con el Sevilla).