El Espanyol supera a Osasuna y va en serio

Este Espanyol va en serio. Ha sumado siete de nueve puntos posibles ante rivales nada sencillos y, sobre todo, ha dejado unas sensaciones, tanto por parte de los habituales como de los fichajes, que invitan al optimismo. Tras dos descensos en tres años y salvarse en la última fecha hace apenas tres meses, los periquitos quieren pensar que este es el año de la redención. Carlos Romero fue esta vez el hombre del gol, aunque esta victoria se siente muy de equipo, de grupo, pues aguantaron los periquitos la asfixia final de Osasuna.

El Espanyol vive -encantado- bajo la meritocracia de Manolo González. Con él, lo que funciona perdura -como Milla y Dolan-, pero no tiene miramientos en cambiar lo que o no le gusta o considera que no conviene por el partido. Mandó al banquillo a Roberto, por Kike García, que la tuvo clara en el minuto 1, pero el ansia por marcar, ante su exequipo, su primer gol como periquito le hizo mandarla a las nubes. Miguel Rubio no debió de convencer a Manolo, que volvió a poner a Calero de inicio. Alessio Lisci está más avanzado en su tarea de decidir cuál es su once de gala. Alineó de inicio a los mismos hombres que ganaron al Valencia. No pudo contar el romano con Bretones, que al final cumplió su segundo partido de sanción por el dudoso penalti cometido en el Bernabéu, a pesar de que Osasuna recurrió la decisión al TAD.

Si no fuera por Sergio Herrera, antes del cuarto de hora ya se habría adelantado el Espanyol. Primero paró un disparo colocado pero sin sangre de Pere Milla, y luego sacó el pie como si de balonmano se tratara para evitar el gol a bocajarro de Kike. El régimen meritocrático de Manolo se estaba comiendo a Osasuna. Equipo y estadio se vinieron arriba, y por tanta adrenalina Dolan dejó un duro pisotón a Moi Gómez; el británico no vio ni la amarilla por ello.

Noticia Relacionada Guardiola no levanta cabeza Pablo Pizarro Con la derrota ante el Brighton (1-2), el Manchester City llega al parón de selecciones con un solo triunfo

Lo más destacable de la primera parte fueron los determinantes reflejos de ambos porteros. Dmitrovic salvó luego un mano a mano a Budimir de esos que no suele fallar el croata. Hay quien pensaba que el Espanyol fichaba una medianía cuando anunció al serbio como sustituto de Joan Garcia. Nada se está notando la ausencia del de Sallent en este inicio de curso, y los 26 millones de su cláusula han servido para forjar una plantilla que ilusiona a la parroquia perica.

Probó una chilena rocambolesca Puado y nos fuimos al 'cooling break', con 26 grados en Cornellà. La semana pasada con más temperatura en Anoeta no hubo. Lisci reveló ante los micrófonos su conservador planteamiento: pidió a Herrera que buscara a Budimir en los saques y que nadie se complicara en la salida de balón.

Que empiece la segunda parte y salgan a calentar futbolistas de la talla de Terrats, Urko, Koleosho y Roberto hubiera sido algo impensable para cualquier perico hace apenas unos meses.

Los esfuerzos de la primera mitad dieron sus frutos a los pocos minutos de segundo acto. Dolan pisó el balón y lo dejó con un bonito detalle para que centrara Omar. Nadie llegó al envío del marroquí, pero apareció Carlos Romero en segunda jugada para ajustarla al palo izquierdo de Herrera. 1-0.

En la jugada posterior pidió penalti Víctor Muñoz por haberle hecho la zancadilla por atrás Pol Lozano. La acción parece más clara vista un par de veces que en el propio directo. El caso es que el catalán trabó al delantero rojillo. No vio nada más allá el árbitro.

En el 66 Manolo ya puso a Roberto por Kike, que peleó todas y cada una de las jugadas. También redebutó Urko. Se fue haciendo con el balón Osasuna tras encajar, pero no conseguía concretar las jugadas. Sumó a Rubén García y Raúl García para ganar peligro a la hora de colgar balones. La estrategia estaba clara, y la recogió Manolo, que advirtió a Cabrera en el parón de hidratación que estuviera atento a los envíos laterales.

Budimir se inventa las ocasiones con un temple que solo otorga la veteranía. Fue cobijando el balón mientras botaba y Cabrera no se atrevió a encimarle demasiado por si el croata se dejaba caer. Encontró el disparo pero lo atrapó Dmitrovic. Los últimos diez minutos fueron muy de Osasuna.

Manolo quitó a Puado y puso al central Miguel Rubio para aguantar el arrimón rojillo. Supieron jugar al otro fútbol -que también lo es- los periquitos y Lisci se quejó de las reiterativas faltas de los locales. Un centro de Boyomo superó a toda la defensa del Espanyol y llegó a Catena, que la tuvo a puerta vacía pero erró el remate. Se lamentó el ex del Rayo, y con razón, porque ahí tuvo el punto su equipo. Sergio Herrera apuntó en el pospartido al estado del césped por esa clara acción. Como fuere, el Espanyol se va al parón en zona europea y, sobre todo, convenciendo. «Todos lo hubiéramos firmado en pretemporada», sentenció Romero.

FICHA DEL PARTIDO

ESPANYOL: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Omar, Romero, Pol, Expósito (66' Urko), Dolan (78' Koleosho), Puado (84' Rubio), Milla (78' Terrats), Kike (66' Roberto).

OSASUNA: Herrera, Boyomo, Catena, Cruz (84' Benito), Moi (66' Rubén García), Torró, Rosier, Moncayola (84' Barja), Oroz, Muñoz (75' Raúl García), Budimir.

GOLES: 1-0 Romero (54').

ÁRBITRO: Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a Expósito (24'), Muñoz (59'), Puado (84'), Benito (87'), Torro (94+4').