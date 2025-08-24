El Espanyol suda sangre para impedir la remontada total de la Real Sociedad

En lo que dura un suspiro pudo habérsele ido el partido al Espanyol. A los periquitos les domó el miedo a perder la ventaja cosechada en la primera mitad: 0-2, Milla y Puado, de penalti. Fuera de casa y en un estadio como el de la Real, ir ganando se lleva peor. Con un golpe suerte -o dos- recortó distancias Barrenetxea, y gracias a un pase medido de Oyarzábal empató Oskarsson. Apretó los dientes el equipo de Manolo para, al menos, puntuar. Casi se le desquebrajan a más de uno, por el sufrimiento y por el desperdicio de Puado en la jugada final.

Llegó el esperado debut de Sergio Francisco en Anoeta. En su primer once en casa sentó a Aihen y alineó a Sergio Gómez, más ofensivo. Tampoco confió en Brais, y sí en Sucic. Y poco le duró la titularidad a Caleta-Car, cedido del Olympique Lyonaisse, pues Jon Martín salió de inicio. Manolo González también tuvo la mano tiesa y premió a quienes le dieron la victoria ante el Atlético. Media hora en Primera le ha valido a Rubio para ganarle la partida a Calero, así como el estrambótico cabezazo a Milla para sacar del once a un Terrats que tuvo un debut gris. Jofre perdió la titularidad tras estar muy lejos del nivel que mostró hace apenas un año.

De la primera parte el mejor fue Tyrhys Dolan, que dejó un exquisito túnel a Sergio González y fue clave para que su equipo pudiera correr tras recuperar. Salieron los de Manolo con la segunda equipación de hace dos años. Todo un club histórico de Primera y nadie pudo prever, por segundo año consecutivo, que hay equipos, como la Real y el Alavés, que también visten de blanquiazul.

Pese a que salió avisando la Real con un intento de Barrene y una veloz llegada de Kubo, una transición de la más pura marca de Manolo hizo que el Espanyol se adelantara. Milla finalizó de plancha una jugada que se inventó Dolan con una finta de mucha calidad. Segundo gol ya del de Lérida; el año pasado marcó tan solo tres en 20 partidos.

El furor inicial de la Real lo congeló el gol. Los pericos se echaron a presionar arriba, pero gracias a la personalidad de Kubo la Real comenzó a generar peligro. Pidió el japonés un penalti por un choque con Cabrera, pero el árbitro no lo concedió. Su control se fue largo y la colisión no frustró ocasión alguna de progreso.

Al filo del descanso Jon Martín derribó a Roberto con un agarrón manifiesto en zona de castigo. Esta vez sí se llevó el silbato a la boca Alejandro Quintero. Se lo paró Remiro a Puado, pero el mismo jugador que causó el penalti había pisado el área antes de tiempo y tuvo que ser repetido. No se la jugó la figura periquita y reventó al medio. Con muy poco, el Espanyol dominaba el marcador.

En la segunda parte, los mediocentros de la Real no encontraban a sus referencias arriba, y el Espanyol aguardaba cómodo sin balón, actuando con mecánica al robar. Sergio Francisco intentó paliarlo haciendo debutar en casa a Gorrotxategi y poniendo a Oskarsson por Sucic, desaparecido desde el principio.

Acortó distancias la Real con una jugada tan rápida que apenas hubo tiempo de procesarla. Le filtraron un pase a Barrenetxea, pero parecía que llegaba Omar El Hilali. Terminó resbalando el periquito, y tuvo Barrene vía libre. Pero aún iba a tener otro golpe de suerte, porque su disparo final rebotó en Miguel Rubio y dejó clavado a Dmitrovic.

Anoeta se vino arriba. A los pocos minutos empató la Real con una gran jugada en que Oyarzábal vio entre ranuras un espacio para que Oskarsson batiera a Dmitrovic. La remontada parecía imposible de frenar. Pudo dar la puntilla Brais, que sustituyó a Oyarzábal, en un uno contra uno que ganó Dmitrovic estirando la mano. Eso sí, el serbio dedicó una intensa bronca a la zaga perica.

Con Guedes sobre el verde, ya la suerte estaba echada. Manolo González no podía ser más expresivo en la banda. Se le estaba escapando el resultado en un abrir y cerrar de ojos a su equipo, superado emocionalmente tras el primer gol de la Real Sociedad. Metió a Terrats y Kike y el Espanyol fue quemando minutos a base replegarse y salir a toda prisa tras recuperar.

Es paradójico, pero, con Anoeta volcado y los visitantes firmando el empate, Puado pudo hacer el 2-3 en el último segundo en un remate clave que terminó siendo un recorte. Desperdiciada ocasión de oro. Sudaron sangre los pericos para no irse de vacío a Barcelona. Dicen que el 2-0 es el resultado más engañoso en el fútbol. Pues eso.

FICHA DEL PARTIDO

REAL SOCIEDAD: Remiro, Martín, Zubeldia, Sergio (71' Aihen), Aramburu, Turrientes (56' Gorrotxategi), Marín, Barrenetxea (80' Guedes), Kubo, Sucic (56' Oskarsson), Oyarzábal (72' Brais).

ESPANYOL: Dmitrovic, Rubio, Cabrera, Omar, Romero, Pol (70' Calero), Expósito (81' Salinas), Dolan (86' Roca), Milla (70' Terrats), Puado, Roberto (71' Kike).

GOLES: 0-1 Milla (10'), 0-2 Puado ((P.) 45+1'), 1-2 Barrenetxea (61'), 2-2 Oskarsson (69').

ÁRBITRO: Alejandro Quintero (comité andaluz). Amonestó a Expósito (44'), Gorrotxategi (75'), Martín (79'), Calero (90+5').