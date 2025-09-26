El Espanyol resiste a un Girona impetuoso

Partido vistoso y tenso. Acostumbran a serlo los derbis entre Espanyol y Girona. Pero el 0-0 no se movió del marcador. En parte, por los porteros -sobre todo un Gazzaniga sublime-, protagonistas de la primera parte. La segunda fue totalmente gerundense. Remaron para marcar pero perdonaron ocasiones de todos los colores de la paleta. Con seriedad terminó resistiendo el Espanyol a un Girona que, con demasiada precipitación, buscaba una victoria que le devolviera el pulso.

En semana de tres partidos, a Manolo se le cayó Cabrera y tuvo que poner a Riedel con Calero. La gran novedad del once fue la ausencia de Expósito en el centro del campo, probablemente porque necesitaba descanso. Hacía tiempo que el mentalista perico no jugaba con tanta regularidad. El Girona no pudo contar con Van de Beek, que se perderá toda la temporada por lesión.

El Espanyol jugó el derbi vistiendo una bonita y sutil elástica con la 'senyera'. Tener una camiseta que mostrara la bandera catalana era un asunto que hacía años venía reclamando buena parte de la afición periquita. Y también es un guiño -o una palmadita en la espalda- a quienes dudan de la catalanidad del Espanyol y su parroquia.

El partido comenzó con ritmo. Al menos, mucho mayor al vivido en el último encuentro entre ambos equipos en Montilivi (4-1). Avisaron primero Roberto y Milla, pero contestaron Ounahi (intervino, atento, Calero) e Iván Martín, que obligó a Dmitrovic a estirarse. De todavía más mérito fue la parada de Gazzaniga al remate a bocajarro de Roberto. Y ni un cuarto de hora había pasado.

El guion frenético favorecía a los intereses del Espanyol, más ágil en las transiciones. Estratosférica parada de Gazzaniga, la segunda y esta ya sacude las dudas que ha sembrado en este inicio de temporada, a un remate potente de Dolan. El inglés fue un quebradero de cabeza para el Girona en una primera mitad en que Milla fue protagonista e hizo notar su vuelta tras sanción.

Fue bajando el ritmo del encuentro, pero las ocasiones no faltaron. Witsel lo tenía todo para marcar de cabeza pero le achicó bien Calero. Una fuerte entrada de El Hilali, amarilla, fue el desencadenante de los gritos irreproducibles de Montilivi contra el Espanyol.

A medida que el Girona se ha ido asentando en Primera, también el nivel de rabia y rivalidad de este derbi ha crecido. Intuyo, no solo por aspectos directamente relacionados con el fútbol, que también. Míchel echaba humo en la banda. Atacaba su equipo pero la contundencia del Espanyol en defensa mantuvo el 0-0.

El Girona domó el balón tras el descanso. Dormido el Espanyol, no se sabe bien cómo los de Míchel perdonaron una acción que es imposible que fuese más clara. La falta de diálogo entre defensas pericos dio vía libre a Portu para correr, pero Dolan creyó en su velocidad y le persiguió. Salvó a su equipo el inglés, en una acción defensiva poco típica de extremos de sus características. El rechace le quedó a Vanat, que remató sin sangre a las manos de Dmitrovic.

Insistía el Girona. La segunda parte era de un solo equipo. Álex Moreno, en vez de disparar optó por centrar, pese a que tenía ángulo, y alargó la misericordia. Dmitrovic encarnó la somnolencia del Espanyol con un control demasiado largo que por poco no mandó dentro Portu.

Al Girona le faltaba letalidad y ganas de hacer sangre para mover el marcador. No le agotó tanto protagonismo y el Espanyol se autocondenaba a la pasividad. Aunque con menos generaba más peligro. Dos tiros lejanos de Romero y una llegada sin concreción de Milla así lo manifestaban.

El partido se atascó, pero pudo dar el golpe definitivo Bryan Gil con una doble ocasión defendida con mucho oficio por Calero. Los periquitos mantuvieron la respiración hasta el final por el arrimón local. Los de Míchel buscaron la victoria con más pasión que sentido. Y al final, el Espanyol resistió ante un Girona impetuoso.

FICHA DEL PARTIDO

GIRONA: Gazzaniga, Reis, Francés (77' Arnau), Blind, Martín, Ounahi, Witsel (86' Solís)), Moreno, Rincón (69' Asprilla), Portu (69' Gil), Vanat (77' Stuani).

ESPANYOL: Dmitrovic, Omar, Calero, Riedel, Romero, Urko (64' Expósito), Pol (86' Terrats), Dolan (64' Pickel), Milla (86' Kike), Puado (74' Jofre), Roberto.

GOLES: -

ÁRBITRO: Francisco José Hernández (comité extremeño). Amonestó a Omar (34').