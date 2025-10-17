El Espanyol recoge el premio al saber estar ante el Oviedo

No se puede decir, en líneas generales, que el Espanyol fuese superior al Oviedo. Pero ganó 0-2 porque supo esperar, fue contundente en defensa, con un Riedel sensacional y un Romero que está en todo, y arriba su pólvora rema en un mismo ... sentido. Es decir, venció como un equipo grande. El Oviedo plantó cara, pero se deshinchó y vio cómo a su rival los cambios le aportaban energía. Se reafirman los de Manolo, se reencuentran con la victoria y van en serio. La primera victoria perica fuera de casa aúpa a los blanquiazules a la quinta plaza.

Ambiente brutal en el Carlos Tartiere: bufandas al aire, gaitas y un tifo espectacular. Que equipos históricos y con una masa social tan potente como la del Oviedo asciendan claramente aumenta la calidad de la competición como producto deportivo. Vuelta del parón y con cambios estructurales en ambos conjuntos. Nuevo presidente en el Espanyol, lo cual no debería influir en el verde, y novedad en el banquillo del Oviedo, que reestrenó al ya conocido Luis Carrión, aún con cuentas pendientes con su afición.

Al Espanyol le faltaba su figura: Puado. Kike le sustituyó. El Oviedo salió con una propuesta agresiva e incomodó a los periquitos, pero le costó tener ocasiones. La imprecisión no le permitía hacer daño a un Espanyol blando sin balón y bloqueado con él.

Los pericos fueron encontrándose e hicieron daño, pero entonces se toparon con un Aarón Escandell imperturbable. Primero la tuvo clarísima Kike, pero el meta del Oviedo dio una brutal muestra de reflejos. Volvió avisar Roberto poniendo la punta de la bota tras un toque de Kike -de eso vale tener dos puntas- y de nuevo el portero frustró la acción. El tiro libre de Milla sobrevoló la barrera y se dirigía a la red, pero adivinen qué... Tres paradas de mucho mérito del valenciano.

Tras el descanso, los periquitos perdieron el progreso que habían tenido al final de la primera mitad y el único que intermitentemente aportaba visos de ofensividad era Carlos Romero, absolutamente omninpresente. Reina, cuando apenas llevaba un minuto jugando, recibió un balón cerca de la frontal y lo mandó a la madera.

El mejor del partido, junto con Aarón, estaba siendo Riedel. El central alemán se ha ganado a base de méritos la titularidad, está imperial en los duelos y marcajes e, incluso, se incorpora al ataque. Le hicieron un claro penal en el 63 pero estaba en fuera de juego. Como en la primera mitad, se fue rehaciendo el Espanyol. A Milla se le fue alto un cabezazo y se lamentó dando puñetazos al césped.

Se rompió el partido cuando la sed de victoria echó hacia adelante a ambos conjuntos. Y ahí llegó el primer gol blanquiazul. En la jugada menos estética del encuentro, aunque vale lo mismo, el balón quedó muerto en el área y se formó un revuelo de piernas. Finalmente el toque de Kike García fue el definitivo, aunque entró por poco. Gol tras revisión.

El tanto le hizo daño al Oviedo, que se desdibujó, mientras que el Espanyol se soltó y le sentaron bien los cambios de Manolo. De nuevo, ocasión clarísima de los pericos e incansable Aarón. Pero el meta no pudo ya paliar la siguiente. Omar, recién ingresado, llegó a línea de fondo y puso un centro al que no llegó Roberto, que, al rozar, ralentizó la pelota y permitió a Pere Milla mandarla a la red. Se reafirma el Espanyol y confirma, con esta primera victoria a domicilio, que ha madurado, tiene automatismos y está para no sufrir.

FICHA DEL PARTIDO

OVIEDO: Escandell, Bailly, Carmo, Abdel, Vidal, Dendoncker, Colombatto (80' Ejaira), Chaira (80' Forés), Hassan (65' Brekalo), Ilic (46' Ilic), Rondón (65' Viñas).

ESPANYOL: Dmitrovic, Rubén (79' Omar), Riedel, Cabrera, Romero, Pol, Edu (79' Urko), Dolan (74' Roca), Milla (85' Salinas), Kike (75' Pickel), Roberto.

GOLES: 0-1 Kike (70'), 0-2 Milla (83')

ÁRBITRO: . Amonestó a Colombatto (39'), Reina (59').