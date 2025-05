Espanyol, una nueva 'final' para no volver al infierno

El actual Espanyol, el de Rastar, el de Mr.Chen, se juega la vida cada año. No hay tregua, no hay respiros. Como dijo Manolo, en su favor tiene que, para bien o para mal, «estos jugadores están acostumbrados a este tipo de partidos». El sábado se decidirá -depende de sí mismo- si todo un Espanyol, 89 temporadas en Primera y 4 Copas del Rey, cae a Segunda División por tercera vez en cinco años. El equipo blanquiazul ha encadenado cinco derrotas seguidas y, tras un mes de abril en que sumó casi todo lo posible, no ha sido capaz de asegurar la permanencia matemática. Y ahora, por méritos propios, está obligado a ganar a la UD Las Palmas en casa, en caso de que también venza el Leganés al Valladolid.

Omar El Hilali, lateral revelación, comentó en Pamplona algo interesante: «Igual ha sido el destino el que nos ha puesto en esta situación. Todos firmábamos a principio de temporada jugarnos la última jornada delante de nuestra familia. Pido por favor, como sea, que estén con nosotros». Puede tener razón el canterano en eso de que todos firmaban esta situación, dada la inversión de cero euros realizada en los últimos mercados de fichajes. Pero duele pensar que esta es la situación de un equipo que, con más abonados que el FC Barcelona y un estadio de más de 40.000 localidades, tiene un potencial inmenso. El mensaje de El Hilali, lejos de inspirar esperanza, está repleto de desesperación y de incomprensión de cómo, tras estar alrededor de diez puntos por encima del descenso hace pocas semanas, no han sido capaces de sumar ni una victoria.

En cuanto al encuentro del sábado, será tremendamente difícil. La lógica invita a pensar que los pericos ganarán ante un equipo descendido, ante un Cornellà a rebosar. De todos modos, en una última jornada con todo en juego, se teme que los nervios caigan y pesen sobre una plantilla de 25,9 años de media, séptima más joven del campeonato, y que cuenta con siete cedidos, cuatro de ellos indiscutibles en el once.

Noticia Relacionada El Espanyol cae ante Osasuna y se va a jugar la permanencia en la última jornada RICARD LÓPEZ Los goles de Budimir y Raúl García y la victoria del Leganés en Gran Canaria abocan a los periquitos a jugárselo todo en la última fecha

Chen Yansheng, el artífice del peor Espanyol de la historia

Chen Yansheng, magnate de la Bolsa de Shenzheng y presidente perico desde 2016, compró un Espanyol que tan solo había bajado cuatro veces en su historia. Sin embargo, su presidencia ha sido un episodio absolutamente negro para la entidad barcelonesa.

La dejadez es evidente, puesto que no viene a la Ciudad Condal desde agosto de 2022. De hecho, su falta de compromiso quedó patente el año pasado, cuando decidió delegar en su hijo, Chen Chuanghuang (31 años), actual consejero del club que, muestra de su relevancia, comió con Laporta antes del derbi.

En la pasada década, la moda asiática de interesarse por el fútbol europeo (Granda e Inter, por ejemplo, corrieron la misma suerte) llevó a Rastar Group a hacerse con el control de un Espanyol altamente endeudado. Tras unos años iniciales correctos, los pericos volvieron a Europa 12 años después. Pero a partir de ahí, los ápices de esperanza y de proyección han sido muy limitados, casi nulos. Y la agonía, excesiva. Descenso con 25 puntos en 2020, ascenso en la temporada del coronavirus, permanencia con Vicente Moreno (cesado a falta de dos partidos como premio), nuevo descenso con el arbitraje muy señalado y vuelta a Primera en una final de play-off fatídica ante el Oviedo. En resumen, una hoja de ruta nada planificada, nada propia de un habitual de la categoría de oro que aboca al 'Mágico' a dar bandazos y le condena a la mediocridad.

Confirmar el tercer descenso desde 2020 sería terrible para un club histórico como el RCD Espanyol, que en su historia se ha quedado dos veces a las puertas -en penaltis- de conquistar la Europa League. La afición perica tiene pesadillas con la posibilidad de vivir experiencias similares a las de otras entidades legendarias de Primera que terminaron hundidas en Segunda (Zaragoza, Deportivo, Sporting, Racing...). Y se acuerda de la angustia que pasó en el play-off del pasado año, en que remontó a un hambriento Oviedo. Esta vez, seguramente solo le valga la victoria, y será inevitable, en la grada y en el césped, ir preguntando «¿cómo va el Leganés?».