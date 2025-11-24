Suscribete a
ABC Premium

fútbol

El Espanyol se confirma ante el Sevilla

espanyol 2 - sevilla 1

Los goles de Pere Milla y Roberto valieron a los pericos para reencontrarse con la victoria, no sin agonía final

El Espanyol está de aniversario: 125 años de maravillosa minoría

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Roberto Fernández ante el Sevilla
Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Roberto Fernández ante el Sevilla laliga

Ricard López

Cornellà de Llobregat (Barcelona)

«Este año en Europa y el que viene campeón», cantaba Cornellà tras el pitido final. El Espanyol sufrió para ganar a un Sevilla ultravertical y superior durante casi todo el partido. El conjunto hispalense las tuvo de todas las maneras para hacer mella, ... pero se topó siempre con Dmitrovic. La angustia con la que los pericos aguantaron el ciclón hace que este triunfo se sienta como una confirmación, que otorga licencia a su gente para soñar, tal vez, con lo que dice el coro: Europa. Se ve desde agosto que este equipo es otro, pero en un club que ha sufrido tanto en los últimos años, bastan un par de semanas grises para que se instale la duda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app