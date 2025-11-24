El Espanyol se confirma ante el Sevilla

«Este año en Europa y el que viene campeón», cantaba Cornellà tras el pitido final. El Espanyol sufrió para ganar a un Sevilla ultravertical y superior durante casi todo el partido. El conjunto hispalense las tuvo de todas las maneras para hacer mella, ... pero se topó siempre con Dmitrovic. La angustia con la que los pericos aguantaron el ciclón hace que este triunfo se sienta como una confirmación, que otorga licencia a su gente para soñar, tal vez, con lo que dice el coro: Europa. Se ve desde agosto que este equipo es otro, pero en un club que ha sufrido tanto en los últimos años, bastan un par de semanas grises para que se instale la duda.

Manolo González decide sus onces con la misma personalidad con la que en sala de prensa pide «sentido común» a Tebas con los horarios de la Liga porque, entre otras cosas, «en invierno a las nueve de la noche hace una rasca tremenda». Pol Lozano venía siendo uno de los mejores, pero al banquillo, por Terrats. Riedel era la revelación, pero el técnico puso a Calero. Aquí nadie está a salvo. Por encima de todo, su criterio. Sin embargo, su inspiración de Doc Brown en 'Regreso al futuro', obra maestra que recientemente ha cumplido 40 años, no terminó de salir como esperaba y en la primera parte el Sevilla se comió a su equipo: Calero, desbordado por Adams; sobre Terrats, una vez más nada que destacar; y Milla falló lo que en Primera es una autosetencia, aunque el saldo es positivo por su posterior gol.

El míster perico ha contado hasta ahora con el respaldo de su tribu, y eso, en un equipo de fútbol, como en un partido político o una comunidad de vecinos, es básico para poder hacer y deshacer sin que se arme una revuelta. Pero es que además, ocurre que, en el fútbol, nada importa más que ganar -en eso solo se le parece a un partido- y mientras así sea en el Espanyol, Manolo puede inventar sin temor a ser llevado a la guillotina.

Salieron los locales pegando un arreón tremendo, arruinado, no obstante, por ellos mismos. Pere Milla pudo pasásela a Terrats para que marcara su primer gol como perico, pero decidió acabarla él y falló. Almeyda se percató del daño que la presión espanyolista estaba haciéndole y mandó a Peque a ocupar una posición más centrada, y entonces el Sevilla fue otro. Precisamente, el poste y un Dmitrovic que a estas alturas ha espantado ya todos los fantasmas con pinta de Sallent de Llobregat frustraron dos ráfagas del ex del Racing y se mantuvo el 0-0. A la causa de Peque se unieron Vargas y Januzaj y el Sevilla fue una flecha al contragolpe. El suizo pidió penalti por una caída en el área tras dejar rivales atrás como quien sortea turistas en el encendido de luces del Paseo de Gracia. La virulencia del Sevilla, a la vez que su falta de puntería, iba 'in crescendo' y Dmitrovic, el mejor de la primera parte, dejó otro milagro cuando ya parecía batido a bocajarro por Suazo.

El Espanyol aguantó el vendaval hispalense y a través de Pere Milla hizo efectiva su resistencia, conseguida en gran parte por un Dmitrovic memorable. No perdonó una segunda vez el ilerdense y mandó a la red un exquisito centro de Dolan. Los pericos ganaron solidez en la segunda mitad, pero el Sevilla persistió en su verticalidad y Ejuke mandó al suelo a Romero y no anotó por un rebote. Almeyda puso a Alexis, Gudelj y Alfon. Los andaluces no daban un pase sin sentido ni dirección y el Espanyol trataba de defenderse con garra y muchas pulsaciones. Dmitrovic detuvo la enémisa, esta vez a Alfon.

Roberto marcó un gol de ensueño, disparo abierto cinco estrellas, pero nada ha sido tranquilo jamás en el Espanyol y por muchos 125 años que se celebren nada cambia. Cabrera hizo en propia puerta el 2-1 aún con cinco minutos por delante. Marcao obligó a contener la respiración. El sufrimiento, ese inquiokupa que nació en Sarrià pero se mudó a Montjuic y ahora reside Cornellà. Un clásico, que, pese a su amenaza, jamás ha podido con este club anticardiovascular.

FICHA DEL PARTIDO

ESPANYOL: Dmitrovic, Omar, Calero, Cabrera, Romero, Urko, Terrats (61' Lozano), Expósito (61' Roberto), Dolan (87' Roca), Milla (74' Jofre), Kike (74' Pickel).

SEVILLA: Vlachodimos, Sánchez, Andrés, Marcao, Suazo, Mendy (71' Gudelj), Sow (71' Agoumé), Peque (71' Alexis), Januzaj (34' Ejuke), Vargas (54' Alfon), Adams.

GOLES: 1-0 Milla (48'), 2-0 Roberto (85').

ÁRBITRO: Miguel Sesma (riojano). Amonestó a Expósito (50'), Milla (71'), Andrés (90+4').