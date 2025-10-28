Suscribete a
El Espanyol está de aniversario: 125 años de maravillosa minoría

El 28 de octubre de 1900 se fundó el Espanyol, un club histórico, ejemplo de resistencia, fidelidad, diferencia y catalanidad frente al abusivo poder del Barça

Carlos Romero sopla las velas para el Espanyol ante el Elche

Los jugadores del Espanyol celebran la Copa del Rey de 2006
Los jugadores del Espanyol celebran la Copa del Rey de 2006 EFE

Ricard López

Barcelona

Tal día como hoy, hace 125 años, nació el Real Club Deportivo Espanyol -Sociedad Española de Foot-Ball, entonces-. Aquel otoño de 1900 no solo comenzaba la andadura de una entidad deportiva, sino una historia de resistencia y resiliencia. De pasión y familia. Autenticidad ... y fidelidad. La historia de este equipo es la de quienes osaron ser diferentes, pero, sobre todo, la de un club exitoso, uno de los grandes de España: cuatro copas de Su Majestad el Rey y 89 temporadas en Primera División -solo Barça, Madrid, Athletic y Valencia han disputado más-. 125 años no se cumplen cada día y menos aún si, como el Espanyol, a diario tiene que lidiar con un entorno político y mediático adverso. «Somos un club único, especial y diferente. No siempre nos han tratado bien, pero hemos sabido sobreponernos, demostrar nuestra fortaleza», reflexiona para ABC Rafa Marañón, máximo goleador de la historia del Espanyol.

