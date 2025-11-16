Al menos un español entre los acosadores de futbolistas denunciados por la FIFA ante la policía

Cruzada contra el ciberacoso. La Federación Internacional (FIFA), máximo organismo del fútbol mundial, anunció este domingo que ha intensificado sus esfuerzos para combatir el ciberacoso contra jugadores, entrenadores, árbitros y demás miembros de los diferentes estamentos de este deporte.

Así, con motivo del Día ... Internacional de la Tolerancia (16 de noviembre), la FIFA desveló que su Servicio de Protección de Redes Sociales (SMPS) ha detectado más de 30.000 publicaciones abusivas en lo que va de año, casi la mitad de las 65.000 denunciadas desde que se puso en marcha esta herramienta en 2022.

De todos esos miles de mensajes nocivos localizados este año durante alguna competición organizada por la FIFA, la federación ha denunciado ante las autoridades policiales a once personas de siete países —Argentina, Brasil, Francia, Polonia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos—, sin especificar cuantos pertenecen a cada nación. Uno de esos casos ha sido remitido a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

Noticia Relacionada ¿Qué hacía Infantino en la cumbre de Trump en Egipto? Javier Ansorena La extraña alianza entre los presidentes de EE.UU. y de la FIFA

La FIFA ha alertado a las federaciones nacionales para que permitieran tomar medidas de seguimiento a nivel local y, en esa línea, también ha anunciado la creación de una «lista negra» en la que incluirá a las personas identificadas como responsables de un «comportamiento altamente abusivo», a las que impedirá comprar entradas para futuros torneos o eventos.

El SMPS se ha utilizado en varias competiciones este año, entre ellas el primer Mundial de clubes celebrado el pasado verano en Estados Unidos. Durante ese torneo, en el que participaron el Real Madrid y el Atlético, fueron monitoreadas 2.401 cuentas de cinco plataformas, se analizaron 5,9 millones de publicaciones, de las cuales marcó 179.517 para revisión e informó de 20.587 a las plataformas.

«El fútbol debe ser un espacio seguro e inclusivo: en el terreno de juego, en las gradas y en internet —señala Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Nuestro mensaje es claro: el abuso no tiene cabida en nuestro deporte, y seguiremos trabajando con nuestras asociaciones, las confederaciones y las autoridades policiales para que los infractores rindan cuentas».

El SMPS utiliza una combinación de control humano y tecnología para detectar, filtrar y bloquear mensajes racistas, insultantes, discriminatorios o amenazantes, protegiendo no solo a los protagonistas del deporte sino también a los aficionados de la exposición a contenido abusivo.