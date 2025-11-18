El uno por uno del España-Turquía: Dani Olmo y Oyarzabal meten a España en el Mundial

España certificó su clasificación para la fase final del Mundial. Solo un desastre podía evitarlo pero los chicos de De la Fuente cumplieron el trámite y cerraron la fase de grupos como primeros de grupo. Turquía, que debía ganar por siete goles de diferencia ... a España, acabó segunda y jugará la repesca. En la zona europea ya hay doce selecciones clasificadas y solo faltan cuatro. Esta ha sido la actuación de los jugadores que han participado esta noche en el partido entre españoles y turcos.

Dani Olmo trajo de cabeza a la defensa visitante. No solo abrió el marcador a los cuatro minutos, sino que puso en aprietos a Bayindor constantemente. Demostró que se mueve como nadie en los espacios pequeños. Duro disparo a la media hora que pudo despejar el portero turco. Antes había forzado un saque de esquina tras otra jugada peligrosa. En el minuto 73 fue sustituido por Fermín.

Deniz Gül

El delantero turco tiene el honor de haber sido el primer jugador capaz de hacerle un gol a España en esta fase de grupos. El ariete se benefició de un córner y de un desajuste defensivo para batir a Unai Simon y lograr el empate momentáneo la filo del descanso. Después su compañero Özcan haría el segundo. Fue sustituido por Sari.

Yeremy Pino

Muy bien entre líneas. El atacante le filtró un delicioso pase a Dani Olmo que a punto estuvo de ser el 2-0 pero el atacante del Barcelona no estuvo acertado. Disfrutó y aportó chispa al ataque nacional. Baena le dio minutos de descanso en la segunda parte.

Bayindir

El portero de Turquía estuvo muy atento e impidió que España ya se fuera mandando en el marcador al descanso. El meta evitó el segundo de Olmo a la media hora desviando un duro disparo desde fuera del área y también frustró el intento de Fabian en el minuto 44 impidiendo lo que parecía un gol seguro. No pudo hacer nada en el gol de Oyarzabal.

Oyarzabal

Peligro constante, pero desacertado en el remate. Llevó de cabeza a la defensa turca, que no encontraba la forma de frenarle pero cuando se plantaba ante el meta Bayindir no encontraba la forma de batirle. Al final se benefició de una serie de rebotes para lograr el 2-2

Demiral

Noche agridulce para el defensor turco. Estuvo muy atento tras una asistencia de Marcos Llorente desde la línea de fondo, impidiendo el remate a gol. Poco después erró ante Oyarzabal y a punto estuvo de costarle un tanto a su equipo si Yeremy hubiera estado más acertado. En el segundo gol de España logró sacar bajó palos el disparo de Yeremy pero ya no pudo hacer nada con el disparo de Oyarzabal. Se llevó una amarilla por encararse con Cucurella. Fue sustituido por Yusuf Akcicek.

Fabian

Tuvo el 2-1 al filo del descanso pero Bayindir sacó una pierna para desbaratar el gol de España. No dejó de intentarlo, pero no tuvo suerte durante la primera parte. 40 partidos sin perder desde que debutó. Fue sustituido por Fornals en el 83'.

Korkcu

Retratado en el gol de Dani Olmo nada más empezar el partido. Le pesó aunque de fue rehaciendo y poco a poco se metió en el partido y trató de manejar el centro del campo, aunque ahí España era muy superior.

Cucurella

se prodigó en ataque y el primer gol de España llegó tras una penetración suya por la banda izquierda, pero se confió en defensa. Perdió la marca de Deniz Gül tras un saque de esquina y España recibió un gol.

Mikel Merino

No tuvo el acierto de partidos anteriores. Fue sustituido por Ferran en el descanso y eso provocó un cambio de posiciones: Yeremy se fue al lado izquierdo y Olmo retrasó su posición.

Kahaveci

Turquí cantaba el segundo tras un disparo de su centrocampista pero Unai Simon pudo atajarlo. Trató de salir con el balón controlado pero España se lo puso muy complicado. En la segunda parte fue sustituido por Müldür.

Unai Simon

No tuvo un excesivo trabajo y el que tuvo lo resolvió bien. No pudo hacer nada en los dos goles y fue providencial en un disparo de Kahaveci y en una espectacular chilerna de Yilmaz Baris

Özcan

Firmó la remontada en Sevilla. Extraordinario remate para firmar el 1-2 aprovechando la pasividad española. Ni los turcos se lo creían pero lograron adelantarse ante el líder del grupo. En el minuto 77 dejó su puesto a Karazor.

Ferran

Tuvo toda la segunda parte al entrar en el descanso por Mikel Merino. Tuvo el 3-2 en sus botas con un disparo en el minuto 81 que se fue fuera por poco. Aportó movilidad en ataque pero no estuvo acertado.