El sabor agridulce fue para Unai Simón: al sexto partido perdió la imbatibilidad

El meta encajó ante Turquía los primeros goles de esta fase de grupos y se queda lejos de Iker Casillas

Samuel Silva

Sin demasiadas probaturas, Luis de la Fuente apostó por su portero, Unai Simón. Imbatido en las cinco primeras jornadas de esta fase de grupos, en la sexta se rompió la muralla del portero de la Selección española. 550 minutos sin encajar un tanto ... después de que un rebote en el área le sirviera a Turquía para igualar el encuentro. El gol de Deniz Gul, el joven delantero del Oporto, cortó la racha de Unai, que se quedó así lejos de ese récord de Iker Casillas, que llegó hasta los nueve encuentros sin recoger la pelota de la red.

