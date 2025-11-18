España - Turquía, en directo: resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy

20:55 Minuto 4. España 1-0 Turquía. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANIIII OLMOOOOOOO! Jugada elaboradísima de España. Tocó y tocó hasta que Cucurella, por medio de un control con el que casi se le escapa el balón, puso un centro al área que le llegó a Dani Olmo. Estaba en el área, se la encontró y definió como lo tenía que hacer para batir a Altay Bayindir y poner el 1-0.

20:51 Minuto 1. España 0-0 Turquía. Se encierra Turquía Quieren evitar repetir la derrota por 0-6 del último encuentro contra España. Los de De la Fuente tocan con tranquilidad en este inicio.

20:50 España viste por primera vez la camiseta que llevará en el Mundial

20:49 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

20:48 Minuto de silencio En memoria de José Manuel Ochotorena, ex portero y preparador del Valencia y de la Selección Española durante casi dos décadas.

20:45 SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA Los aficionados presenten entonan la sinfonía del himno nacional. Caras de concentración de los jugadores de De la Fuente.

20:44 Suena el himno de Turquía En breve lo hará el de España.

20:44 ¡SALTAAAN LOS PROTAGONISTAASSSS AL CAMPOOOOO! La verdad que es desoladora la imagen de la grada. Hay una entrada muy floja en el día de hoy.

20:38 Jugadores a vestuarios Esto está a punto de comenzar.

20:33 Así está la clasificación del Grupo E: 1ª: España - 15 puntos (5J). 2ª: Turquía- 12 puntos (5J). 3ª: Georgia- 3 puntos (5J). 4ª: Bulgaria- 0 puntos (5J).

20:31 Ha habido ambientazo desde bien temprano en la Fan Zone de la Selección Española

20:30 Pleno de victorias de La Rojita

20:29 Ultima España su calentamiento en La Cartuja También lo hace Turquía.

20:28 Equipo arbitral: Principal: Felix Zwayer. VAR: Bastian Dankert.

20:27 Aleix García, sobre la clasificación al Mundial: «Para nosotros hoy es un partido como otro» «Lo más importante es hacer un buen partido delante de nuestra gente».

20:27 Aleix García, sobre la titularidad: «Contento en lo individual por esta titularidad» «Hay que sellar la clasificación, aunque más o menos está».

20:25 España NUNCA ha perdido como local en la Fase de Clasificación al Mundial

20:23 Los suplentes de hoy: España: David Raya, Remiro, Pedro Porro, Vivian, Pablo Barrios, Fornals, Baena, Fermín, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias. Turquía: Çakir, Gunok, Müldür, Akcicek, Eskihellac, Kutucu, Sari, Vural, Aydin, Yildiz y Arda Güler.

20:22 Esta es la alineación de Turquía Solamente repiten Çelik, Demiral y Kadioglu. Revolución total de Vincenzo Montella para intentar sorprender a España.

20:21 Esta es la alineación de España Cuatro cambios: En defensa, apuesta por Llorente como lateral diestro. En sala de máquinas aparece Aleix García. Ya en ataque, son novedad Yeremy Pino y Dani Olmo.