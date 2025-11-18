Fútbol
España - Turquía, en directo: resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy
Sigue en directo cómo va el España - Turquía, resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026
Javier Alberca
Minuto 4. España 1-0 Turquía. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANIIII OLMOOOOOOO!
Jugada elaboradísima de España. Tocó y tocó hasta que Cucurella, por medio de un control con el que casi se le escapa el balón, puso un centro al área que le llegó a Dani Olmo. Estaba en el área, se la encontró y definió como lo tenía que hacer para batir a Altay Bayindir y poner el 1-0.
Minuto 1. España 0-0 Turquía. Se encierra Turquía
Quieren evitar repetir la derrota por 0-6 del último encuentro contra España. Los de De la Fuente tocan con tranquilidad en este inicio.
Minuto de silencio
En memoria de José Manuel Ochotorena, ex portero y preparador del Valencia y de la Selección Española durante casi dos décadas.
SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA
Los aficionados presenten entonan la sinfonía del himno nacional. Caras de concentración de los jugadores de De la Fuente.
¡SALTAAAN LOS PROTAGONISTAASSSS AL CAMPOOOOO!
La verdad que es desoladora la imagen de la grada. Hay una entrada muy floja en el día de hoy.
Así está la clasificación del Grupo E:
1ª: España - 15 puntos (5J).
2ª: Turquía- 12 puntos (5J).
3ª: Georgia- 3 puntos (5J).
4ª: Bulgaria- 0 puntos (5J).
Aleix García, sobre la clasificación al Mundial: «Para nosotros hoy es un partido como otro»
«Lo más importante es hacer un buen partido delante de nuestra gente».
Aleix García, sobre la titularidad: «Contento en lo individual por esta titularidad»
«Hay que sellar la clasificación, aunque más o menos está».
Los suplentes de hoy:
España: David Raya, Remiro, Pedro Porro, Vivian, Pablo Barrios, Fornals, Baena, Fermín, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias.
Turquía: Çakir, Gunok, Müldür, Akcicek, Eskihellac, Kutucu, Sari, Vural, Aydin, Yildiz y Arda Güler.
Esta es la alineación de Turquía
Solamente repiten Çelik, Demiral y Kadioglu. Revolución total de Vincenzo Montella para intentar sorprender a España.
Esta es la alineación de España
Cuatro cambios: En defensa, apuesta por Llorente como lateral diestro. En sala de máquinas aparece Aleix García. Ya en ataque, son novedad Yeremy Pino y Dani Olmo.
