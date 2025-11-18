Suscribete a
España
España
  • Dani Olmo (3')
1
0
1ª parte
Turquía
Turquía

Clasificación Mundial. Fase de grupos. Jornada 10 Martes 18/11 20:45h. Árbitro Felix Zwayer. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja.

Fútbol

España - Turquía, en directo: resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy

Javier Alberca

20:55

Minuto 4. España 1-0 Turquía. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANIIII OLMOOOOOOO!

Jugada elaboradísima de España. Tocó y tocó hasta que Cucurella, por medio de un control con el que casi se le escapa el balón, puso un centro al área que le llegó a Dani Olmo. Estaba en el área, se la encontró y definió como lo tenía que hacer para batir a Altay Bayindir y poner el 1-0.

20:51

Minuto 1. España 0-0 Turquía. Se encierra Turquía

Quieren evitar repetir la derrota por 0-6 del último encuentro contra España. Los de De la Fuente tocan con tranquilidad en este inicio.

20:50

España viste por primera vez la camiseta que llevará en el Mundial

20:49

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

20:48

Minuto de silencio

En memoria de José Manuel Ochotorena, ex portero y preparador del Valencia y de la Selección Española durante casi dos décadas.

20:45

SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA

Los aficionados presenten entonan la sinfonía del himno nacional. Caras de concentración de los jugadores de De la Fuente.

20:44

Suena el himno de Turquía

En breve lo hará el de España.

20:44

¡SALTAAAN LOS PROTAGONISTAASSSS AL CAMPOOOOO!

La verdad que es desoladora la imagen de la grada. Hay una entrada muy floja en el día de hoy.

20:39

Imágenes del calentamiento de España

20:38

Jugadores a vestuarios

Esto está a punto de comenzar.

20:33

Así está la clasificación del Grupo E:

1ª: España - 15 puntos (5J).

2ª: Turquía- 12 puntos (5J).

3ª: Georgia- 3 puntos (5J).

4ª: Bulgaria- 0 puntos (5J).

20:32

Turquía está lista

20:31

Ha habido ambientazo desde bien temprano en la Fan Zone de la Selección Española

20:30

Así luce el vestuario de la Selección Española

20:30

Pleno de victorias de La Rojita

20:29

Ultima España su calentamiento en La Cartuja

También lo hace Turquía.

20:28

Equipo arbitral:

Principal: Felix Zwayer.

VAR: Bastian Dankert.

20:27

Aleix García, sobre la clasificación al Mundial: «Para nosotros hoy es un partido como otro»

«Lo más importante es hacer un buen partido delante de nuestra gente».

20:27

Aleix García, sobre la titularidad: «Contento en lo individual por esta titularidad»

«Hay que sellar la clasificación, aunque más o menos está».

20:26

Así ha sido la llegada de Turquía a La Cartuja

20:25

España NUNCA ha perdido como local en la Fase de Clasificación al Mundial

20:24

Imágenes de la llegada de España a La Cartuja

20:23

Los suplentes de hoy:

España: David Raya, Remiro, Pedro Porro, Vivian, Pablo Barrios, Fornals, Baena, Fermín, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias.

Turquía: Çakir, Gunok, Müldür, Akcicek, Eskihellac, Kutucu, Sari, Vural, Aydin, Yildiz y Arda Güler.

20:22

Esta es la alineación de Turquía

Solamente repiten Çelik, Demiral y Kadioglu. Revolución total de Vincenzo Montella para intentar sorprender a España.

20:21

Esta es la alineación de España

Cuatro cambios: En defensa, apuesta por Llorente como lateral diestro. En sala de máquinas aparece Aleix García. Ya en ataque, son novedad Yeremy Pino y Dani Olmo.

20:19

Bienvenidos al España - Turquía

Hoy los de Luis de la Fuente quieren certificar matemáticamente el pase. Para tener que jugar la repesca tendrían que perder por siete goles. Aun así, ya sabemos que esta selección parece no tener techo y buscará dar una gran imagen hoy en La Cartuja.

