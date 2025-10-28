España supera el trámite en Suecia, alcanza su cuarta final y peleará por la Nations League

La selección española femenina quiere más. Renovada de cara con Sonia Bermúdez como entrenadora principal, vuelve a una final tres meses después. No solo supera el trámite del encuentro de vuelta tras la goleada en Málaga, sino que se lleva el triunfo gracias a ... un golazo de Alexia Putellas. Se trata de la cuarta final casi consecutiva para España, acostumbrada a pelear por todos los títulos recientes a excepción de los Juegos Olímpicos de París. Una brillante trayectoria que tuvo su punto de partida en el triunfo en el Mundial en 2023, siguió con la conquista de la primera edición de la Nations League en 2024, se quedó a una tanda de penaltis en la final de la pasada Eurocopa de completar la triple corona y a la que regresa llegando hasta el final de nuevo en la Liga de Naciones. Dentro de un mes, las de Bermúdez tratarán de seguir escribiendo páginas brillantes en la historia de la selección y ampliar sus vitrinas con un nuevo trofeo.

La enorme ventaja con la que España se presentaba en Gotemburgo puede invitar a pensar que se trata de una ocasión ideal para introducir rotaciones y ver caras nuevas. No para Bermúdez, que declaró que no se fiaba y lo demuestra al introducir un único retoque en el once respecto a la ida, Eva Navarro por Vicky López, además del obligado por la lesión de Salma Paralluelo, suplida al igual que en La Rosaleda por Claudia Pina.

Las jugadoras españolas no cambian su plan de partido, que inicia con una Suecia menos incisiva de lo esperado, lo que facilita sus posesiones y les permite ser la primera selección que genere peligro, no en jugada pero a través del balón parada. Un saque de esquina disputado en corto concluye en un gran centro de Pina que Paredes cabecea sutilmente hacia Mariona, quien conecta un disparo demasiado alto. Minutos después, vuelve a aparecer la capitana, esta vez asistida por Mapi León y en una posición inmejorable, pero no consigue conectar su testarazo entre los tres palos.

Superado el ecuador de la primera mitad y tras desperdiciar dos claras ocasiones para ver modificado el marcador, coinciden la mayor espesura en España con el paso adelante de Suecia. El balón entre las camisetas rojas circula a un ritmo parsimonioso y sin apenas profundidad, con Eva Navarro como única futbolista que busca ser vertical, aunque sin demasiado acierto. Mientras el combinado escandinavo busca todo lo contrario, imprimir la máxima velocidad posible, aunque esta no se traduce en grandes oportunidades y Cata Coll vive con tranquilidad bajo sus palos.

Tras el paso por vestuarios y con solo 45 minutos por delante para el cada vez más imposible milagro sueco, introduce Bermúdez sus primeras modificaciones y sienta a Ona Batlle y Eva Navarro para dar entrada a Jana Fernández y Martín-Prieto. La movilidad de la delantera del Benfica le sienta como un soplo de aire fresco al conjunto español, que comienza la segunda mitad con mayor control de la energía de Suecia además de mejor criterio y ritmo con el balón en los pies.

No transmite la eliminatoria emoción en ningún momento y el encuentro toma más cariz de amistoso de pretemporada que de semifinal de una competición de selecciones. Una cita que no pasará a la historia, pero si quedará para siempre en la memoria de Clara Serrajordi, la jovencísima futbolista del Barcelona, que vive sus primeros minutos con la camiseta de España con tan solo 17 años. Una doble sustitución en la que se marcha Paredes, quien dobla en edad a su compañera en el conjunto azulgrana. Pasado, presente y futuro de la selección.

Como el que representa Alexia Putellas, que superó en Málaga a Vero Boquete como segunda máxima goleadora de la historia de la selección y en Gotemburgo suma un nuevo tanto para alcanzar la cuarentena, a 17 de distancia de una Jenni Hermoso que se queda sin jugar en Gotemburgo. Una jugada en la que Claudia Pina, trasladada a la banda derecha en la segunda mitad, se arma de paciencia, aguarda sin apuros a que llegue la mejor opción y esta aparece en forma de la llegada desde segunda línea de su compañera en el Barça. El pase tenso de Pina es mejorado por el imparable derechazo de Alexia que, tras contactar con el larguero, supone el gol de la victoria española. Trámite superado en Suecia con triunfo para alcanzar su cuarta final, la primera en la era Sonia Bermúdez.