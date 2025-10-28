Suscribete a
Suecia 0 - España 1

España supera el trámite en Suecia, alcanza su cuarta final y peleará por la Nations League

LIGA DE NACIONES | SEMIFINALES (VUELTA)

Las de Sonia Bermúdez se imponen a las escandinavas también en la vuelta gracias al golazo de Alexia Putellas y le brindan a su nueva seleccionadora la posibilidad de sumar su primer título

La selección española celebra el gol de Alexia Putellas ante Suecia
La selección española celebra el gol de Alexia Putellas ante Suecia AFP
Daniel Cebreiro

La selección española femenina quiere más. Renovada de cara con Sonia Bermúdez como entrenadora principal, vuelve a una final tres meses después. No solo supera el trámite del encuentro de vuelta tras la goleada en Málaga, sino que se lleva el triunfo gracias a ... un golazo de Alexia Putellas. Se trata de la cuarta final casi consecutiva para España, acostumbrada a pelear por todos los títulos recientes a excepción de los Juegos Olímpicos de París. Una brillante trayectoria que tuvo su punto de partida en el triunfo en el Mundial en 2023, siguió con la conquista de la primera edición de la Nations League en 2024, se quedó a una tanda de penaltis en la final de la pasada Eurocopa de completar la triple corona y a la que regresa llegando hasta el final de nuevo en la Liga de Naciones. Dentro de un mes, las de Bermúdez tratarán de seguir escribiendo páginas brillantes en la historia de la selección y ampliar sus vitrinas con un nuevo trofeo.

