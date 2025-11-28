Suscribete a
La España de Sonia Bermúdez busca estrenar su palmarés

La selección defiende el título de la Liga de Naciones ante Alemania en su cuarta final en tres años, algo descafeinada al ser a doble partido

Una dimisión que confirma que en la RFEF siguen las sombras

Sonia Bermúdez habla con Athenea del Castillo en el entrenamiento de este jueves
Sonia Bermúdez habla con Athenea del Castillo en el entrenamiento de este jueves EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Enviado especial a Kaiserslautern (Alemania)

Cuatro meses después, la selección española femenina vuelve a una final. Cambia Basilea por la ciudad germana de Kaiserslautern, a escasos 60 kilómetros de la frontera con Francia y con el espíritu estadounidense que le otorga la mayor instalación militar del país norteamericano ... fuera de sus fronteras, además de un tercio de su población. Una ciudad de fusión -denominada K-Town (Ciudad K, en inglés)- en la que también conviven la naturaleza que se respira en el Bosque del Palatinado, uno de los más grandes de Europa, la investigación e innovación en su prestigiosa universidad y el fútbol, que tiene su templo en el Estadio Walter Fritz, nombrado en honor del capitán que levantó la Copa del Mundo ganada por Alemania Federal en 1954 y que visita este viernes España.

