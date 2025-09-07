España, una máquina perfecta

En 2009 la selección española sufrió de lo lindo para tumbar a Turquía en su camino al Mundial de Sudáfrica. Dieciséis años después, no solo se lleva los tres puntos de tierras otomanas para ilusionar a los amantes de las casualidades, sino que también ... arrasa Konya con una exhibición para el recuerdo. Una máquina perfecta que se encamina directa y decidida a la Copa del Mundo. Es posible destacar a Merino, autor de un triplete, Pedri, director de orquesta y bigoleador, Ferran, de reencuentro con la portería, o la solidez de la zaga y Unai Simón, pero es España en su conjunto la que demuestra partido tras partido al mundo que, a día de hoy, nadie juega como ella.

Turquía 0-6 España Clasificación para el Mundial 2026 Turquía: Cakir; Muldur (Celik, min. 63), Demiral, Bardakci, Elmali (Kadioglu, min.63); Calhanoglu (Kocku, min.68), Yuksek (Ozcan, min.82); Akgun (Aydin, min.46), Güler, Yildiz; y Akturkoglu.

Cakir; Muldur (Celik, min. 63), Demiral, Bardakci, Elmali (Kadioglu, min.63); Calhanoglu (Kocku, min.68), Yuksek (Ozcan, min.82); Akgun (Aydin, min.46), Güler, Yildiz; y Akturkoglu. España: Simón; Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi (Rodri, min.73), Merino; Yamal (Morata, min.73), Pedri (De Frutos, min.68), Williams (Ferran, min.44); y Oyarzabal (Fermín, min.68).

Simón; Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi (Rodri, min.73), Merino; Yamal (Morata, min.73), Pedri (De Frutos, min.68), Williams (Ferran, min.44); y Oyarzabal (Fermín, min.68). Goles: 0-1, min.5: Pedri. 0-2, min.22: Merino. 0-3, min.45+1: Merino. 0-4, min.52: Ferran. 0-5, min.57: Merino. 0-6, min.62: Pedri.

0-1, min.5: Pedri. 0-2, min.22: Merino. 0-3, min.45+1: Merino. 0-4, min.52: Ferran. 0-5, min.57: Merino. 0-6, min.62: Pedri. Árbitro: Michael Oliver (ING). No amonestó a nadie en ninguno de los dos equipos.

Advirtió De la Fuente que el encuentro ante Turquía tendría otra exigencia y su equipo correspondería. Es complicado advertir la dificultad de una selección cuando se enfrenta ante España, porque se demuestra experta en empequeñecer a cualquier rival que se le ponga por delante.

La caldera de Konya se pone a tono cuando Calhanoglu prueba a Unai Simón en la primera ocasión de la noche, pero la campeona de Europa reduce los decibelios a golpe de posesión y de la mano de un Pedri desencadenado en el tramo inicial. La estirada de Cakir evita que su asistencia a Nico se convierta en el primero, vuelve a aparecer el meta turco para negar el gol esta vez al canario, pero el mediocentro del Barça no desespera y conecta un recorte con un disparo de campanillas desde la frontal para adelantar a España.

Turquía trata de responder buscando la espalda de la zaga vestida de amarillo, pero su buena colocación ubica a los arietes otomanos en fuera de juego una y otra vez. Mientras con el balón en los pies, los de De la Fuente muestran una facilidad pasmosa para generar situaciones de peligro. Lamine, el más abucheado, arranca en el centro del campo y se planta ante Cakir tras dejar atrás cuatro camisetas rojas, aunque su endeble disparo amarga la jugada. Si no es con una individualidad, España encuentra el premio a través de la combinación. Como la que concluye con el segundo tanto, una concatenación preciosa de pase al primer toque entre Pedri, Cucurella, Nico y Oyarzabal a la que Merino pone el broche de oro.

No encuentran soluciones los de Montella, que adelantan sus líneas para tratar de hacer daño, sin ser plenamente conscientes de que España también es capaz de adoptar un estilo más vertical y hacer daño al contraataque. Un robo de Lamine le permite galopar sin oposición hasta el área rival, donde se asocia con Pedri y este le devuelve un regalo para que anote a placer. De forma inexplicable, como dirían los clásicos, el extremo se llena de balón, y su disparo se marcha muy desviado por encima de la portería. Lo intenta una y otra vez Lamine, pero a estas alturas de temporada todavía no ha alcanzado ese punto de finura tan habitual en él.

Ferran por el lesionado Nico Williams

Las ocasiones españolas se suceden una tras otra y es cuestión de tiempo que el marcador se vea más abultado. Antes del descanso, tras la lesión de un Nico que deja su sitio a Ferran, vuelve a deslumbrar el combinado español con un tiki-taka de museo para anotar el tercero. Pedri encadena dos paredes con Ferran y Oyarzabal, levanta la cabeza y observa la oportuna llegada desde atrás de Merino, tan oportuno como eficaz.

Si el encuentro no está sentenciado, mucho se le parece. Pero esta selección es insaciable y autocrítica. Ante Bulgaria, técnico y jugadores se reprocharon no haber mantenido el nivel durante la segunda parte a pesar de la nula emoción que desprendía el marcador. Lección aprendida de la mano de un Ferran que se suma a la fiesta. Tras toparse con la mano de Cakir en su primera ocasión, se aprovecha de un gran contraataque conducido por Pedri y, asistido por Lamine, bate al meta turco. Ni cuatro minutos han pasado del tanto del valenciano cuando España vuelve a salir en tromba en transición. Esta vez es Merino quien se planta en la frontal, ante la ausencia de opciones busca la portería y completa su triplete. Noche histórica para el navarro.

Turquía no aprende y vuelve a dejar descubierta su espalda para que Oyarzabal deje a Pedri solo ante Cakir con una genialidad y el canario sume su segundo tanto. Con un set en blanco en el marcador, entonces sí llega el momento de ahorrar esfuerzos, el debut de De Frutos con la absoluta y el paso de los minutos hasta la conclusión de una nueva maravilla de España, que deslumbra y asusta en su camino hacia el Mundial.

