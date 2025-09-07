Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Tenis
Alcaraz ya es el número 1 del mundo: somete a Sinner y gana el US Open

Turquía 0 - España 6

España, una máquina perfecta

Clasificación al Mundial 2026

La selección endosa un set a Turquía y pone un pie en la cita veraniega con una exhibición para el recuerdo

Así hemos narrado el partido en directo

Los jugadores de España celebran uno de su goles a Turquía
Los jugadores de España celebran uno de su goles a Turquía EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Enviado especial a Konya (Turquía)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 2009 la selección española sufrió de lo lindo para tumbar a Turquía en su camino al Mundial de Sudáfrica. Dieciséis años después, no solo se lleva los tres puntos de tierras otomanas para ilusionar a los amantes de las casualidades, sino que también ... arrasa Konya con una exhibición para el recuerdo. Una máquina perfecta que se encamina directa y decidida a la Copa del Mundo. Es posible destacar a Merino, autor de un triplete, Pedri, director de orquesta y bigoleador, Ferran, de reencuentro con la portería, o la solidez de la zaga y Unai Simón, pero es España en su conjunto la que demuestra partido tras partido al mundo que, a día de hoy, nadie juega como ella.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app