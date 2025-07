España - Italia, en directo: resultado, ganador y goles del partido de la Eurocopa femenina hoy

Montse Tomé introduce varios cambios respecto a los dos primeros partidos y da oportunidades a algunas jugadoras que no suelen ser titulares. La mayor novedad es el regreso de Aitana a la titularidad.

Vuelve al once inicial una de las jugadoras clave de nuestra Selección.

No han dudado en pisar el césped antes de cambiarse para iniciar el calentamiento.

España tiene garantizado el pase a cuartos, pero todavía no sabe si como primera o como segunda. Si gana o empata pasará como primera y si pierde lo hará como segunda.

Apareció en el área la centrocampista, pero su centro no encontró rematadora.

Agradeció el intento Aitana, pero no pudo llegar. Monopoliza la posesión España.

No podemos confiarnos. Italia está creciendo en el partido.

Se la encontró la lateral derecho azzurra en el área tras un mal despeje de Mariona, que se le quedó enganchado el balón. No pudo hacer nada Nanclares. Mala fortuna de España en la segunda jugada que se generó tras frenar el primer intento italiano en el área.

Y llega la respuesta de Españaaaaaaa. Que chicharrazo acaba de marcar la número '10' de España desde la frontal. Disparo con el interior colocado a la izquierda de la portería de Giuliani para poner el 1-1 en el marcador. La pared con Alexia ha sido descomunal, pero la definición ha sido aún mejor. Espectacular. No deja de sorprender esta selección.

Le pegó desde fuera la centrocampista española, pero no cogió portería. Estuvo cerca, eso sí.

Se juega solo en el campo de La Azzurra. Aun así, están demostrando las italianas que no es fácil derribar su muro.