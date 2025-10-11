Suscribete a
ABC Premium

España - Georgia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido hoy

Conoce a qué hora empieza el partido de hoy entre España y Georgia y dónde verlo online y en televisión

España - Georgia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido hoy
España - Georgia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido hoy EFE

ABC

La Selección española juega hoy 11 de octubre el tercero de sus partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 en el estadio Martínez Valero de Elche. Recibe a una aguerrida Georgia liderada por el sublime Kvaratskhelia y por Mikautadze, flamante delantero del Villarreal.

Tras ... sendas goleadas ante Turquía y Bulgaria, el cuadro de Luis de la Fuente afronta ahora este y el siguiente partido, el 14 en Valladolid, ciertamente sorprendido por varias bajas, algunas incluso de última hora: Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Carvajal, Fabián, Fermín y Gavi, como si fuera una anti-convocatoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app