España - Georgia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido hoy

La Selección española juega hoy 11 de octubre el tercero de sus partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 en el estadio Martínez Valero de Elche. Recibe a una aguerrida Georgia liderada por el sublime Kvaratskhelia y por Mikautadze, flamante delantero del Villarreal.

Tras ... sendas goleadas ante Turquía y Bulgaria, el cuadro de Luis de la Fuente afronta ahora este y el siguiente partido, el 14 en Valladolid, ciertamente sorprendido por varias bajas, algunas incluso de última hora: Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Carvajal, Fabián, Fermín y Gavi, como si fuera una anti-convocatoria.

👏🏼 Hola, @SEFutbol.



Los internacionales ya están en casa. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/9qGKXDo29h — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2025 Pero la gallardía técnica de los jugadores españoles es tal que ni aun en esas se teme por el devenir de sus resultados este parón. En realidad, mientras juegue Pedri todo se mantendrá en orden. Ajá, como diría Francisco Cabezas: ese futbolista con pose de otro tiempo cuyas marcadas ojeras son el contrapunto a un fútbol demasiado luminoso como para no ser admirado. Georgia, mientras tanto, llega a la cita habiendo sumado tres puntos de seis, tras vencer con holgura a Bulgaria y caer por la mínima a manos de Turquía. A qué hora es el partido entre España y Georgia El partido entre España y Georgia correspondiente a la tercera jornada clasificatoria para el Mundial de 2026 se juega hoy sábado 11 de octubre a las 20:45 horas en la ciudad de Elche, en el estadio Martínez Valero. Dónde ver a España contra Georgia en televisión y online El partido podrá verse en directo por televisión a través de La1, como de costumbre, así como del portal web de TVE. En cualquier caso, ABC ofrecerá la mejor cobertura minuto a minuto a seguir.

