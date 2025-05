España derrota a Rumanía, se pone líder y demuestra que es una de las favoritas

Todo parece más fácil cuando Rodri tiene el balón. El jugador del Betis dirigió la victoria de España en su debut en el Europeo. Los goles los anotaron Alex Baena, Miranda y Sergio Gómez (con la ayuda de la barrera) pero la actuación del centrocampista es de las que sientan cátedra. El dominio de los de Santi Denia fue total y demostraron una madurez extraordinaria al no desesperarse ante la tela de araña tejida por Emil Sandoi en torno a Popa, un cancerbero que jamás llegó a imaginar que mantendría su portería imbatida durante 55 minutos a tenor de lo visto en el estadio del Steaua de Bucarest. Fue el tiempo que tardo el futbolista del Villarreal en abrir la lata. Aimar Oroz pudo anotar el tercero antes del tanto de Sergio Gómez. Lo impidió el poste ante la frustración del jugador de Osasuna. El tanto final del jugador del City le da el liderato a España.

Comenzó España dominando el partido, monopolizando el balón y tratando de proponer un escenario en el que Rumanía se encontrara incómoda. Pero los pupilos de Emil Sandoi sabían a lo que se enfrentaban y salieron con las líneas muy juntitas, protegiendo a su portero y tratando de evitar el último pase de los de Santi Denia. Con Sergio Gómez y Rodri tratando de percutir por dentro, adquirían relevancia los laterales, convertidos en carrileros con los que abrir un campo que trataban de empequeñecer los rumanos.

Los minutos iban cayendo y Popa seguía siendo un espectador privilegiado. Dominaba España pero sin profundidad ni capacidad de generar peligro. No es que Rumanía renunciara al ataque pero no le daba para intimidar a los de rojo. Los anfitriones apretaban los dientes. España trataba de no perder la paciencia pero la primera ocasión no llegó hasta el minuto 27. Un disparo de Baena salió ligeramente desviado a la derecha del portero rumano. El jugador del Villarreal marcaba el camino. Sergi Gómez remataba de cabeza cuatro minutos después, alta. El gol rondaba la portería de Popa. Abel Ruiz y Baena encadenaron dos nuevas ocasiones, la primera fue a córner y la segunda desviada. Faltaba una pizca de puntería.

Mejoraba España. Incluso se gustaba pero probaba ciertas florituras que solo hay que hacer cuando dominas en el marcador y tienes la victoria asegurada. Los últimos diez minutos fueron un monólogo de los de Santi Denia, llevando constantemente el cántaro a la fuente opero sin lograr que, como en el cuento, se rompiera. Las pocas veces que Rumanía tenía la pelota no sabía qué hacer con ella. La ocasión de Abel Ruiz, fallando incomprensiblemente a bocajarro y a puerta vacía, puso el punto final al primer acto. Se marchaba el delantero del Braga haciéndose cruces por su error. La penetración y pase de la muerte de Rodri fueron impecables y el error de Ruiz grosero, impropio de un futbolista de su categoría.

Rodri, un puñal

Empezó la segunda parte con España decidida a solucionar el partido cuando antes y con Rumanía blindando a su portero, tratando de evitar líneas de pase y culminaciones claras. La Roja sometía pero no concretaba. Era desesperante. La afición que se congregó en el Steaua Arenas, en Bucrest, solo esperaba un contragolpe que pudiera hacer saltar la banca. Rodri, por la derecha, era la gran pesadilla rumana. La sensación que daban los locales es la de achicar agua de un bote que se inunda con más rapidez de la prevista.

Alex Baena rompía la fortaleza. Tardó 55 minutos en abrir el marcador. Víctor Gómez, que había entrado durante el descanso, penetró por la banda derecha y colocó un centro raso que remató el jugador del Villarreal en carrera. Lo más complicado estaba hecho. La lata ya estaba abierta. Rumanía peleaba por taponar la sangría más que por intentar una igualada que se presumía muy complicada. Miranda certificaba la victoria de España (min. 62) al culminar una excelente jugada gestada entre Abel Ruiz y Sergio Gómez. Se avecinaba goleada con media hora por delante. Tras sacudirse la presión, España disfrutaba.

Abel Ruiz pudo anotar el tercero pero Popa adivinó su intención y no permitió que le batiera por debajo de las piernas. No obstante, la ocasión más clara fue la de Aimar Oroz, que supo aprovechar un excelente pase de Riquelme para batir a Popa, aunque su remate salió repelido por el poste y recorrió toda la línea de meta hasta que un defensor rumano lo despejó con contundencia. Sergio Gómez pudo el tercero y cerró el marcador

El próximo duelo de España será el próximo sábado ante Croacia, que ayer perdió en el partido inaugural ante Ucrania (2-0). Una victoria le colocará prácticamente en cuartos de final, sin olvidar que uno de los objetivos principales de la selección es lograr el billete para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que conseguirá seguramente alcanzando las semifinales. La selección de Santi Denia se cruzaría en la siguiente ronda con un rival del grupo D (Suiza, Italia, Noruega y Francia).