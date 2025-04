España cumple el expediente pero deja algunas dudas

La última victoria del Real Madrid sobre el Barcelona evidencia la igualdad que se avecina en el fútbol español y a nivel de selecciones no es mucho más diferente. Si hace un par de años España arrasaba y era favorita en todos los partidos, ... ahora únicamente conserva esa vitola de privilegio que no asegura la victoria. España logró una trabajada victoria sobre Portugal, vital para mantener las opciones de superar la fase de grupos en el torneo tras la derrota en Wembley. Patri Guijarro, Laia Aleixandri, Claudia Pina y Esther golearon para sumar tres puntos que mantiene a la selección en la pomada, aunque el triunfo no puede esconder algunas carencias defensivas de las españolas, que deberían ser más contundentes si quieren prosperar en la próxima Eurocopa de este verano.

Montse Tomé presentó un once plagado de jugadoras del Barcelona, tal vez buscando sinergias ante una Portugal muy bien trabajada bajo la tutela de Francesco Neto. Las lusas quisieron llevar la iniciativa desde el principio y a los dos minutos ya habían gozado de dos oportunidades, una de Diana Silva y otra de Andrea Norton. Poco a poco España fue espabilando, aunque no encontraba la clarividencia en ataque, ni la circulación de balón, ni el acierto en los pases y, sobre todo, evidenciaba una cierta fragilidad defensiva que las locales no sabían aprovechar. A pesar de todo ello, el primer gol fue de las de Montse Tomé. Patri Guijarro aprovechó un centro tras una jugada a balón parado rechazada por la defensa lusa para batir a Inés Pereira. La portera del Deportivo no pudo hacer nada por evitar el tanto de la mallorquina. Duró poco la alegría en el equipo español. Nada más ponerse en juego el balón supo lanzar un contraataque Portugal para empatar en un visto y no visto. Fallo en el marcaje de Laia Aleixandri y también en la salida desesperada de Cata Coll, que fue regateada por Catarina Amado. Mascaba tierra el combinado campeón del mundo, que se veía atorado por la tela de araña diseñada por Neto en el centro del campo. Hasta que un córner dio luz a España,. Centró Claudia Pina, rechazó la defensa lusa y otra vez la catalana puso el balón en el corazón del área, donde Laia Aleixandri entró como un obús para rematar de cabeza el segundo tanto. La propia Pina anotó el tercero tres minutos después aprovechando el desconcierto de las portuguesas. Falló en su primer remate pero ella misma recogió el rechace, buscó el hueco y batió a Pereira para dejar el partido casi sentenciado antes del descanso. Un penalti de Jana sobre Joana Marchao permitió a las portuguesas meterse en el partido. Hubo dudas si era dentro o fuera del área pero como no hay VAR nunca saldremos de dudas. La que no falló fue Carole Costa, que engañó a Cata Coll. Ese gol desperezó a las españolas, que soltaron un par de zurriagazos, sin éxito. Decidió agitar el partido Tomé y dio entrada a Vicky López y a Esther. Momento especial para la delantera granadina, que regresaba a la selección un año después. Aguantó España hasta el final para amarrar una victoria necesaria para seguir con opciones de superar la fase de grupos. El gol de Esther certificó un sufrido triunfo. Noticia Relacionada Irene Paredes: «Lo que dijo Tomé sobre la convivencia en la selección quedó un poco raro» Daniel Cebreiro La capitana repite convocatoria después de sus dos ausencias, el revuelo generado por la seleccionadora y una conversación entre capitana y entrenadora para aclarar el «malentendido» FICHA DEL PARTIDO Portugal: Inés Pereira; Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes, Catarina Amado, Tatiana Pinto, Adreia Jacinto (69' Dolores Silva), Joana Marchao (86' Telma), Andrea Norton (69' Andrea Faria), Ana Capeta (81' Ana Dias) y Diana Silva (86' Seiça). España: Cata Coll; Jana Fernández, María Méndez, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Aitana Bonmatí (69' Vicky López), Patri Guijarro, Alexia Putellas, Mariona Caldentey (69' Esther), Salma Paralluelo (92' Maite Zubieta) y Claudia Pina (84' Athenea del Castillo). Goles: 0-1 min. 25 Patri Guijarro. 1-1 min. 27 Catarina Amado. 1-2 min. 40 Laia Aleixandri. 1-3 min. 43 Claudia Pina. 2-3 min. 55 Carole Costa (p.). 2-4 min. 88 Esther. Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Amonestó a Andreia Jacinto, Diana Gomes, Salma Paralluelo, Patri Guijarro y Faria.

