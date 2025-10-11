España - Colombia, en directo: resultado, goles y ganador del partido del Mundial Sub-20 hoy

Sigue en directo cómo va el España - Colombia del Mundial Sub-20: ganador, goles y resultado.

23:22 Minuto 62. España 2-1 Colombia. Ataja Jordan García No llegó a tiempo Jan Virgili. Recupera Colombia.

23:21 Doble cambio en Colombia: Entran en el campo Joel Romero y Jhon Rentería Se marchan al banquillo Elkin Rivero y Óscar Perea.

23:19 Minuto 59. España 2-1 Colombia. ¡GOLAAAAAAZOOOOOO DE JAAAN VIRGILIIIIIIII! Sin ángulo y casi sin espacio, la puso en la escuadra el extremo izquierdo español. En cuatro minutos, España remonta el partido con una pared sensacional entre Rayane Belaid y Jan Virgili en banda izquierda. ¡VAMOS ESPAÑA!

23:17 La absoluta ha batido a Georgia por 2-0 Goles de Mikel Oyarzabal y Yeremy Pino.

23:16 Minuto 56. España 1-1 Colombia. ¡GOOOOOOOOOL DE RAYAAAANE BELAAAAIIIIIIDDDDDDD! Centro por la derecha de Fortea para que rematase el centrocampista del Atlético de Madrid y poner el empate en el marcador. Con el interior y al palo corto, Rayane Belaid pone el 1-1.

23:13 Minuto 54. España 0-1 Colombia. Atrapa Jordan García Centro de Julio Díaz del Romo al área que termina atajando el guardameta cafetero.

23:12 Minuto 52. España 0-1 Colombia. Lo intentó Julio Díaz del Romo desde la frontal El lateral español la mando a la izquierda de la portería de Jordan García.

23:10 Minuto 51. España 0-1 Colombia. La manda fuera Elkin Rivero Recuperó el propio centrocampista de Colombia para armar una contra que el mismo finalizó con un disparo desde la frontal que se marchó a la izquierda de la portería de Jordan García.

23:09 Minuto 50. España 0-1 Colombia. Toca España A ver si la selección de Paco Gallardo le pone una marcha más a su juego para poner nerviosa a Colombia.

23:07 Minuto 48. España 0-1 Colombia. Se recupera Mosquera La pelota la tiene España.

23:07 Minuto 47. España 0-1 Colombia. Gran corte de Yeimar Mosquera El central colombiano se la robó a Iker Bravo en el área para cortar el ataque de España. Se ha hecho daño el '15' cafetero.

23:06 Minuto 46. España 0-1 Colombia. Falta de Elkin Rivero a Jan Virgili Primera falta de la segunda parte.

23:04 No hay cambios Han empezado al segunda parte los mismos futbolistas que terminaron la primera.

23:04 ¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE! Tiene la pelota Colombia.

22:53 Así ha sido el gol de Colombia

22:52 Estas han sido las estadísticas del encuentro: La posesión no le vale a España para irse a vestuarios con el marcador a favor

22:51 Descanso. España 0-1 Colombia. Neyser Villareal adelanta a Colombia ante una España irregular Primera parte de España muy volátil. Ha habido buenas acciones de Pablo García y Jan Virgili, pero sin peligro aparente para Jordan García. Perea y Canchimbo han causado estragos en la defensa. Fran González ha estado muy seguro bajo palos. Neyser Villareal fue el que anotó el gol. Iker Bravo y Thiago Pitarch están desaparecidos.

22:46 ¡TRES MINUTOS DE AÑADIDO!

22:45 Minuto 44. España 0-1 Colombia. Se la quita de encima Julio Díaz del Romo Terminará pidiendo la hora España el primer tiempo.

22:44 Cambio en la selección colombiana: Entra en el campo Cavadia Se marcha al banquillo Jordan Barrera.

22:43 Minuto 42. España 0-1 Colombia. No puede seguir Barrera Está llorando el centrocampista del Botafogo, sabiendo que está fuera del campeonato sí o sí.

22:42 Minuto 41. España 0-1 Colombia. A las manos de Jordan García Centro de Thiago Pitarch al área que acaba atajando el guardameta de Colombia.

22:41 Minuto 39. España 0-1 Colombia. ¡PARADÓN DE FRAN GONZÁLEZ! Disparo en velocidad por banda derecha de Canchimbo que manda a córner el guardameta del Real Madrid. Sigue subiendo las revoluciones el equipo cafetero.

22:39 Minuto 37. España 0-1 Colombia. ¡GOOOL DE NEYSER VILLAREAL! Pared sensacional entre Perea y Barrera, que termina con el centro de este último al área y con el remate de primeras del delantero cafetero.

22:37 El momento de la revisión de la posible mano de Canchimbo

22:36 Minuto 35. España 0-0 Colombia. Tapona Julián Bazán Le pegó Jan Virgili en el área, pero el balón impactó en el defensa cafetero.

22:34 Minuto 33. España 0-0 Colombia. Buena defensa de Andrés Cuenca Otra ocasión clara de Colombia que desbarata el central del Barça. Está siendo muy eléctrico el juego de la selección de César Fernando Torres.

22:31 Minuto 30. España 0-0 Colombia. ¡LA HA TENIDO PEREAAAAA! Latigazo con la zurda en velocidad por banda izquierda del extremo cafetero que se marchó muy cerca de la portería de Fran González.

22:30 Minuto 30. España 0-0 Colombia. ¡NO ES PENALTI! Estaba muy baja y es totalmente involuntaria. Parece correcta la decisión.

22:30 Minuto 28. España 0-0 Colombia. ¡REVISAN UNA POSIBLE MANO DE CANCHIMBO! Taconazo de Pablo García que impactó en el brazo del extremo cafetero.

22:29 Minuto 28. España 0-0 Colombia. Se resbala Jan Virgili Recuperó Colombia, que se dispone a armar la contra.

22:27 Minuto 26. España 0-0 Colombia. Gran despeje de Izan Merino El '6' llegó a tiempo para despejar un pase filtrado que buscaba a Neyser Villarreal.

22:25 Minuto 25. España 0-0 Colombia. Centro de Rayane Belaid que no remata nadie Recupera Colombia. Se le fue muy largo el centro al mediocampista hispano-argelino.

22:25 Minuto 24. España 0-0 Colombia. No llegó Sarabia Se le fue fuera el balón al lateral cafetero. Recupera España.

22:22 Minuto 22. España 0-0 Colombia. Mano de Thiago Pitarch Se enfada el mediocampista del Real Madrid con el asistente. Recupera Colombia.

22:22 Minuto 21. España 0-0 Colombia. ¡LA MANDA FUERA JAN VIRGILI! Incursión del extremo izquierdo del Barça por su banda que finalizó al lateral de la red.

22:20 Minuto 19. España 0-0 Colombia. ¡LA MANDA FUERA RAYANE BELAID! Centro de Jan Virgili desde la izquierda que remató en el área de bolea con el interior el mediocampista del Atlético de Madrid. Puede haber sido la ocasión más clara de España por ahora.

22:17 Minuto 16. España 0-0 Colombia. Ataja Jordan García Disparo de Pablo García que terminó cazando el guardameta cafetero. Le salió muy centrado.

22:16 Minuto 15. España 0-0 Colombia. Fuera de juego de Óscar Perea Centro que llegó al extremo izquierdo colombiano en el área, pero no consiguió rematar. Aun así, estaba en posición antirreglamentaria.

22:15 Minuto 14. España 0-0 Colombia. La manda fuera Carlos Sarabia Sacará de puerta Fran González.

22:14 Minuto 13. España 0-0 Colombia. Cortó Cuenca El central evitó que Colombia saliese al contragolpe.

22:12 Minuto 11. España 0-0 Colombia. Se queda en nada el córner Recupera Colombia.

22:11 Minuto 11. España 0-0 Colombia. Otro córner para España Sacará Pablo García. Despejó Juan David Arizala el centro de Jan Virgili.

22:10 Minuto 9. España 0-0 Colombia. Despeja Jordan García Centro cerrado desde el córner de España que termina despejando el guardameta de Colombia.

22:09 Minuto 7. España 0-0 Colombia. Sigue Colombia La selección colombiana merodea el área con peligro. Fortea puso fin al ataque cediendo el balón a Fran González.

22:07 Minuto 5. España 0-0 Colombia. ¡OCASIÓN DE COLOMBIA! Óscar Perea se fue por la banda izquierda, a pesar de resbalarse, y se la puso a Neyser Villareal para que definiese en el área. La mandó arriba por suerte el delantero cafetero.

22:06 Minuto 5. España 0-0 Colombia. Toca Colombia Se va activando poco a poco la selección de César Fernando Torres. España presiona, pero sin agobiar en exceso.

22:05 Minuto 3. España 0-0 Colombia. No consigue definir Virgili Gran contragolpe de España que finalizó en el área el extremo izquierdo del Barça, pero su golpeo se estrelló en la defensa cafetera.

22:04 Minuto 2. España 0-0 Colombia. No llega nadie de Colombia al pase al área Intento de Kener González que se quedó en nada.

22:02 Minuto 1. España 0-0 Colombia. La manda Mendoza a córner El mediocampista del Elche le pegó desde la frontal, pero tocó en un defensa y será saque de esquina.

22:01 Minuto 1. España 0-0 Colombia. Falta a Pablo García Primera falta del partido a favor de España.

22:00 ¡EMPIEZA EL PARTIDO! Tiene la pelota España.

21:59 El momento del himno de España

21:56 ¡TODO LISTO! Se saludan los jugadores de ambos equipos para prepararse para el inicio del encuentro en su campo.

21:54 Imágenes del calentamiento de Colombia

21:54 Los suplentes de hoy: España: Vicent Abril, Raúl Jiménez, Cortés, Aguado, Pau Navarro, Cristian David, Peio Canales, Liso, Joel Roca, Mella. Colombia: Alexei Rojas, Mena, Vivas, Romero, Landazuri, Cavadia, Benítez, Rentería, Aristizábal.

21:54 SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA Pelos de punta... En breves momentos lo hará el de Colombia.

21:53 SALTAAAN LOS PROTAGONISTAAASSSSS Caras de concentración en ambos equipos.

21:53 'El fútbol une al mundo' El lema de la FIFA luce ya en el estadio de Talca.

21:48 Equipo arbitral: Principal: Joe Dickerson. Asistente: Logan Brown. Asistente: Williams Chow. 4º árbitro: Keylor Herrera.

21:44 Así luce el vestuario de Colombia

21:43 La absoluta gana ante Georgia Se fue al descanso con 1-0, gracias al gol de Yeremy Pino.

21:41 En 2003, España derrotó en semifinales a Colombia por 1-0 El gol lo marcó un joven llamado D. Andrés Iniesta.

21:40 César Fernando Torres solo va con un cambio hoy Ha metido a Julián Bazán y ha sacrificado a Simón García.

21:39 Neiser Villarreal es la gran amenaza En el encuentro contra Sudáfrica anotó dos goles para clasificar a Colombia hasta esta ronda.

21:38 Fran González es un cerrojo El gigante del Castilla está siendo capital. Jugó un partidazo ante Brasil.

21:37 Dos golitos de Iker Bravo El capitán de la Sub-20 muestra su mejor versión cada vez que se enfunda la camiseta de España, sea en la categoría que sea. Lleva dos goles en el Mundial.

21:37 Mendoza es cada vez más Pedri El centrocampista de la Sub-20 dirigió el juego de España ante Ucrania. Tuvo un 88% de acierto en el pase.

21:35 La llegada de la selección cafetera al estadio de Talca

21:35 Hay ganas de dar el salto a semifinales en nuestra selección

21:33 Talca, el lugar donde se jugará el encuentro

21:32 Esta es la alineación de Colombia

21:31 Esta es la alineación de España Paco Gallardo es fiel a su once por cuarta vez consecutiva. Saltaran al campo los mismos protagonistas que empataron ante México y ganaron tanto a Brasil como a Ucrania.