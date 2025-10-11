España - Colombia, en directo: resultado, goles y ganador del partido del Mundial Sub-20 hoy

Directo
Javier Alberca
Sigue en directo cómo va el España - Colombia del Mundial Sub-20: ganador, goles y resultado.
Minuto 62. España 2-1 Colombia. Ataja Jordan García
No llegó a tiempo Jan Virgili. Recupera Colombia.
Doble cambio en Colombia: Entran en el campo Joel Romero y Jhon Rentería
Se marchan al banquillo Elkin Rivero y Óscar Perea.
Minuto 59. España 2-1 Colombia. ¡GOLAAAAAAZOOOOOO DE JAAAN VIRGILIIIIIIII!
Sin ángulo y casi sin espacio, la puso en la escuadra el extremo izquierdo español. En cuatro minutos, España remonta el partido con una pared sensacional entre Rayane Belaid y Jan Virgili en banda izquierda. ¡VAMOS ESPAÑA!
Minuto 56. España 1-1 Colombia. ¡GOOOOOOOOOL DE RAYAAAANE BELAAAAIIIIIIDDDDDDD!
Centro por la derecha de Fortea para que rematase el centrocampista del Atlético de Madrid y poner el empate en el marcador. Con el interior y al palo corto, Rayane Belaid pone el 1-1.
Minuto 54. España 0-1 Colombia. Atrapa Jordan García
Centro de Julio Díaz del Romo al área que termina atajando el guardameta cafetero.
Minuto 52. España 0-1 Colombia. Lo intentó Julio Díaz del Romo desde la frontal
El lateral español la mando a la izquierda de la portería de Jordan García.
Minuto 51. España 0-1 Colombia. La manda fuera Elkin Rivero
Recuperó el propio centrocampista de Colombia para armar una contra que el mismo finalizó con un disparo desde la frontal que se marchó a la izquierda de la portería de Jordan García.
Minuto 50. España 0-1 Colombia. Toca España
A ver si la selección de Paco Gallardo le pone una marcha más a su juego para poner nerviosa a Colombia.
Minuto 47. España 0-1 Colombia. Gran corte de Yeimar Mosquera
El central colombiano se la robó a Iker Bravo en el área para cortar el ataque de España. Se ha hecho daño el '15' cafetero.
Minuto 46. España 0-1 Colombia. Falta de Elkin Rivero a Jan Virgili
Primera falta de la segunda parte.
Estas han sido las estadísticas del encuentro: La posesión no le vale a España para irse a vestuarios con el marcador a favor
Descanso. España 0-1 Colombia. Neyser Villareal adelanta a Colombia ante una España irregular
Primera parte de España muy volátil. Ha habido buenas acciones de Pablo García y Jan Virgili, pero sin peligro aparente para Jordan García. Perea y Canchimbo han causado estragos en la defensa. Fran González ha estado muy seguro bajo palos. Neyser Villareal fue el que anotó el gol. Iker Bravo y Thiago Pitarch están desaparecidos.
Minuto 44. España 0-1 Colombia. Se la quita de encima Julio Díaz del Romo
Terminará pidiendo la hora España el primer tiempo.
Cambio en la selección colombiana: Entra en el campo Cavadia
Se marcha al banquillo Jordan Barrera.
Minuto 42. España 0-1 Colombia. No puede seguir Barrera
Está llorando el centrocampista del Botafogo, sabiendo que está fuera del campeonato sí o sí.
Minuto 41. España 0-1 Colombia. A las manos de Jordan García
Centro de Thiago Pitarch al área que acaba atajando el guardameta de Colombia.
Minuto 39. España 0-1 Colombia. ¡PARADÓN DE FRAN GONZÁLEZ!
Disparo en velocidad por banda derecha de Canchimbo que manda a córner el guardameta del Real Madrid. Sigue subiendo las revoluciones el equipo cafetero.
Minuto 37. España 0-1 Colombia. ¡GOOOL DE NEYSER VILLAREAL!
Pared sensacional entre Perea y Barrera, que termina con el centro de este último al área y con el remate de primeras del delantero cafetero.
Minuto 35. España 0-0 Colombia. Tapona Julián Bazán
Le pegó Jan Virgili en el área, pero el balón impactó en el defensa cafetero.
Minuto 33. España 0-0 Colombia. Buena defensa de Andrés Cuenca
Otra ocasión clara de Colombia que desbarata el central del Barça. Está siendo muy eléctrico el juego de la selección de César Fernando Torres.
Minuto 30. España 0-0 Colombia. ¡LA HA TENIDO PEREAAAAA!
Latigazo con la zurda en velocidad por banda izquierda del extremo cafetero que se marchó muy cerca de la portería de Fran González.
Minuto 30. España 0-0 Colombia. ¡NO ES PENALTI!
Estaba muy baja y es totalmente involuntaria. Parece correcta la decisión.
Minuto 28. España 0-0 Colombia. ¡REVISAN UNA POSIBLE MANO DE CANCHIMBO!
Taconazo de Pablo García que impactó en el brazo del extremo cafetero.
Minuto 28. España 0-0 Colombia. Se resbala Jan Virgili
Recuperó Colombia, que se dispone a armar la contra.
Minuto 26. España 0-0 Colombia. Gran despeje de Izan Merino
El '6' llegó a tiempo para despejar un pase filtrado que buscaba a Neyser Villarreal.
Minuto 25. España 0-0 Colombia. Centro de Rayane Belaid que no remata nadie
Recupera Colombia. Se le fue muy largo el centro al mediocampista hispano-argelino.
Minuto 24. España 0-0 Colombia. No llegó Sarabia
Se le fue fuera el balón al lateral cafetero. Recupera España.
Minuto 22. España 0-0 Colombia. Mano de Thiago Pitarch
Se enfada el mediocampista del Real Madrid con el asistente. Recupera Colombia.
Minuto 21. España 0-0 Colombia. ¡LA MANDA FUERA JAN VIRGILI!
Incursión del extremo izquierdo del Barça por su banda que finalizó al lateral de la red.
Minuto 19. España 0-0 Colombia. ¡LA MANDA FUERA RAYANE BELAID!
Centro de Jan Virgili desde la izquierda que remató en el área de bolea con el interior el mediocampista del Atlético de Madrid. Puede haber sido la ocasión más clara de España por ahora.
Minuto 16. España 0-0 Colombia. Ataja Jordan García
Disparo de Pablo García que terminó cazando el guardameta cafetero. Le salió muy centrado.
Minuto 15. España 0-0 Colombia. Fuera de juego de Óscar Perea
Centro que llegó al extremo izquierdo colombiano en el área, pero no consiguió rematar. Aun así, estaba en posición antirreglamentaria.
Minuto 13. España 0-0 Colombia. Cortó Cuenca
El central evitó que Colombia saliese al contragolpe.
Minuto 11. España 0-0 Colombia. Otro córner para España
Sacará Pablo García. Despejó Juan David Arizala el centro de Jan Virgili.
Minuto 9. España 0-0 Colombia. Despeja Jordan García
Centro cerrado desde el córner de España que termina despejando el guardameta de Colombia.
Minuto 7. España 0-0 Colombia. Sigue Colombia
La selección colombiana merodea el área con peligro. Fortea puso fin al ataque cediendo el balón a Fran González.
Minuto 5. España 0-0 Colombia. ¡OCASIÓN DE COLOMBIA!
Óscar Perea se fue por la banda izquierda, a pesar de resbalarse, y se la puso a Neyser Villareal para que definiese en el área. La mandó arriba por suerte el delantero cafetero.
Minuto 5. España 0-0 Colombia. Toca Colombia
Se va activando poco a poco la selección de César Fernando Torres. España presiona, pero sin agobiar en exceso.
Minuto 3. España 0-0 Colombia. No consigue definir Virgili
Gran contragolpe de España que finalizó en el área el extremo izquierdo del Barça, pero su golpeo se estrelló en la defensa cafetera.
Minuto 2. España 0-0 Colombia. No llega nadie de Colombia al pase al área
Intento de Kener González que se quedó en nada.
Minuto 1. España 0-0 Colombia. La manda Mendoza a córner
El mediocampista del Elche le pegó desde la frontal, pero tocó en un defensa y será saque de esquina.
Minuto 1. España 0-0 Colombia. Falta a Pablo García
Primera falta del partido a favor de España.
¡TODO LISTO!
Se saludan los jugadores de ambos equipos para prepararse para el inicio del encuentro en su campo.
Los suplentes de hoy:
España: Vicent Abril, Raúl Jiménez, Cortés, Aguado, Pau Navarro, Cristian David, Peio Canales, Liso, Joel Roca, Mella.
Colombia: Alexei Rojas, Mena, Vivas, Romero, Landazuri, Cavadia, Benítez, Rentería, Aristizábal.
Equipo arbitral:
Principal: Joe Dickerson.
Asistente: Logan Brown.
Asistente: Williams Chow.
4º árbitro: Keylor Herrera.
En 2003, España derrotó en semifinales a Colombia por 1-0
El gol lo marcó un joven llamado D. Andrés Iniesta.
César Fernando Torres solo va con un cambio hoy
Ha metido a Julián Bazán y ha sacrificado a Simón García.
Neiser Villarreal es la gran amenaza
En el encuentro contra Sudáfrica anotó dos goles para clasificar a Colombia hasta esta ronda.
Fran González es un cerrojo
El gigante del Castilla está siendo capital. Jugó un partidazo ante Brasil.
Dos golitos de Iker Bravo
El capitán de la Sub-20 muestra su mejor versión cada vez que se enfunda la camiseta de España, sea en la categoría que sea. Lleva dos goles en el Mundial.
Mendoza es cada vez más Pedri
El centrocampista de la Sub-20 dirigió el juego de España ante Ucrania. Tuvo un 88% de acierto en el pase.
Esta es la alineación de España
Paco Gallardo es fiel a su once por cuarta vez consecutiva. Saltaran al campo los mismos protagonistas que empataron ante México y ganaron tanto a Brasil como a Ucrania.
