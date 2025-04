España - Colombia, en directo

Llevamos una semana en la que el fútbol ha ocupado pocas portadas. Todo ha estado centrado fuera de los terrenos de juego con la intervención policial en la sede de la Federación española y en el domicilio particular de Luis Rubiales, que está en Santo Domingo

Hoy no vamos de rojo...

Los aficionados colombianos afincados en Londres no se han querido perder el partido

Balón conducido por Grimaldo, centro pasado para Sarabia y su intento de asistencia no lo remata nadie. Al final ataja Vargas

España está moviendo rápido la pelota, aunque no encuentra huecos

Domina España, pero no hay goles

Primera ocasión de Colombia, aunque no ha sido excesivamente peligrosa

Está dominando la selección pero encuentra un resquicio por el que batir a Vargas. Colombia ha presionado bien y ha salido a la contra tras cada recuperación pero no ha generado peligro. La ocasión más clara la tuvo el debutante Vivian, de cabeza rozando el larguero

No pudo superar al portero colombiano

Estuvo mejor España en la primera parte, aunque no supo generar jugadas de peligro. En la segunda mitad, Colombia superó a los de Luis de la Fuente y acabó adelantándose mediante Daniel Muñoz tras una hábil jugada de Luis Díaz. La nota positiva para España ha sido el debut de Remiro, Vivian y Cubarsí

España deberá mejorar mucho si no quiere sufrir ante el equipo de Vinicius

"Hay que destacar lo que hizo el equipo. En la segunda parte salimos a buscar el juego. Hicimos una grandiosa segunda mitad. Estamos construyendo buenas cosas para lo que se viene. El plan era controla desde el primer tiempo, pero se complicó. Yo sigo trabajando y cosechando cosas que he venido buscando . Lo que más me emociona es representar a mi país. Fuera del campo tengo una gran amistad con Muñoz y logré darle una asistencia"

"Regreso agridulce porque el resultado no es el que queríamos pero agradecido por la confianza. Trato de empaparme de todos los conceptos que quiere el mister, que es la primera vez que trabajo con él"

"No hemos llegado a conectar con la gente de arriba. Estábamos separador, hay que mejorar"

"Mucha ilusión y muy contento por el debut pero no por el resultado"

Con la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas me voy a ir despidiendo de ustedes esperando que hayan disfrutado de la narración. Muy buenas noches y descansen... o no...