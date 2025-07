España cierra la puerta a la euforia: no quiere oír la palabra 'favoritas'

Once goles en dos partidos y un dominio absoluto del jugo han provocado una euforia difícil de frenar. España es un vendaval ofensivo, con infinidad de ocasiones generadas y hasta siete jugadoras que han marcado gol (Alexia 3, Esther 3, Vicky, Martín-Prieto, ... Paredes, Pina y Mariona). Nadie en el torneo suma tantos goles en dos partidos ni ha ganado por un margen tan amplio, lo que ha que ha disparado una tremenda ilusión en el entorno y en la afición, que ya se ven campeonando en Basilea el próximo 27 de julio. No obstante, desde el cuartel general de la selección se trata de aplacar este ánimo. «Aúno hemos ganado nada, solo hemos ganados dos partidos», se harta de decir Montse Tomé, que quiere a todas sus jugadoras con los pies en el suelo.

«Estamos muy bien, muy contentas, queríamos empezar con victoria y así lo hicimos, pero hay que tener los pies en la tierra, no nos podemos confundir», explicaba Olga Carmona antes de jugar ante Bélgica. «Esa palabra de favoritas no se menciona, queremos seguir sumando victorias. El fútbol es un deporte muy impredecible y queremos ir poco a poco», añadió y aseguró que están viendo por televisión todos los partidos de esta Eurocopa desde el hotel.

Unas palabras a las que se sumaba la seleccionadora. «El equipo está teniendo una efectividad muy alta. Está generando ocasiones y está consiguiendo materializarlas, esto es algo muy bueno que nos genera confianza. Espero que sea un camino largo y podamos seguir cumpliendo objetivos», confesó Montse Tomé, que celebró que «es un lujo tener tantas variante y nos da muchas soluciones depende del momento». No obstante, Tomé rebajó la euforia incidiendo en las cosas negativas realizadas durante el partido: «Me hubiera gustado portería a cero, obvio. Estamos en una Eurocopa, hemos marcado seis goles. Creo que el equipo ha estado muy bien. Espero que sea un camino largo, espero que podamos seguir cumpliendo objetivos».

El vestuario se suma al mensaje de prudencia. Claudia Pina anotó un gran gol ante Bélgica justo antes de ser sustituida. «Somos conscientes que hay que ir partido a partido. Desde dentro no nos creemos favoritas, da igual las etiquetas que nos pongan, seguiremos trabajando partido a partido, trabajamos mucho el rival en los entrenamientos y ahora, a por Italia». La delantera restó importancia a la trayectoria del equipo en este arranque de torneo y prefiere mantenerse al margen del ruido externo: «No soy de mirar redes sociales, sí hablo con mis amigos y familia pero lo de hoy queda en hoy. Mañana la cabeza estará puesta en recuperarnos para llegar lo mejor posible ante Italia. Y al final, los pies en el suelo siempre porque nosotras jugamos al fútbol para disfrutar y ahora lo estamos haciendo». También muestra su aspecto autocrítico: «Hay que corregir muchas cosas. Nosotras hemos tenido muchas ocasiones que hemos perdonado. Sabíamos que eran muy fuertes a jugada parada con la 10, que es muy alta y ha marcado. Hay cosas que las sabemos, intentamos que no pasen y hoy han pasado. Aprenderemos de estos errores».

Noticia Relacionada España golea a Bélgica y ya está en cuartos Sergi Font La selección se clasifica por la vía rápida en un partido en el que Aitana solo jugó la segunda parte. Marcaron Alexia (dos), Paredes, Esther, Mariona y Claudia Pina

Irene Paredes, una de las voces más autorizadas de este vestuario, lo deja claro: no quiere ni oír hablar de favoritos. «El pero a sacar hoy es que es cierto que te han metido dos goles en pocas ocasiones. Bélgica es de los equipos que mejor transitan, nosotras no hemos abierto y nos han pillado. Cosas a mejorar», comenzó explicando antes de mostrarse contundente: «Voy a quitar el papel de favoritas pero ya. Hemos hecho dos partidos buenos y contundentes, pero no olvidemos que hemos tenido fases del partido que hay que mejorar, hay que tener más control. No queremos encajar goles. Suena a tópico pero solo pensamos en el próximo partido».