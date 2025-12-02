Suscribete a
España - Alemania: horario y dónde ver en televisión y online gratis la final de la Nations League femenina hoy

Conoce a qué hora empieza el partido España - Alemania, y dónde ver en televisión y online el encuentro de vuelta de la final hoy, 2 de diciembre

España - Alemania: horario, y dónde ver en televisión y online la final de la Nations femenina hoy
España - Alemania: horario, y dónde ver en televisión y online la final de la Nations femenina hoy efe

A. L. Menéndez

El Metropolitano será el escenario del segundo y definitivo asalto correspondiente a la gran final de la Nations League femenina. Ante cerca de 70.000 aficionados, España, vigente campeona del mundo y del torneo en juego, se mide a la potente Alemania. Tras ... el 0-0 de la ida, solo vale la victoria.

