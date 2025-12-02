España - Alemania: horario y dónde ver en televisión y online gratis la final de la Nations League femenina hoy

El Metropolitano será el escenario del segundo y definitivo asalto correspondiente a la gran final de la Nations League femenina. Ante cerca de 70.000 aficionados, España, vigente campeona del mundo y del torneo en juego, se mide a la potente Alemania. Tras ... el 0-0 de la ida, solo vale la victoria.

Las españolas, bajo las órdenes de Sonia Bermúdez, siguen ostentando el cartel de favoritas, pero tras lo visto el viernes en Kaiserslautern deberán remangarse para hacer sobresalir su mayor calidad. Más aún tras la inesperada y grave lesión de Aitana Bonmatí durante el entrenamiento del domingo.

La baja de la centrocampista del Barça, considerada la mejor futbolista del mundo, ha sido un duro golpe moral para el grupo y un serio problema táctico que deberá resolver Bermúdez.

La seleccionadora española quiere evitar que Alemania vuelva a imponer un poderío físico que en la ida llevó a las germanas a dominar el encuentro creando innumerables ocasiones de gol.

Este martes, España deberá adueñarse del balón y estar alerta para, en caso de perder la posesión, evitar los veloces y contundentes contragolpes que ejecutarán las alemanas.

Si finalizados los 90 minutos, españolas y germanas repitieran el marcador de la ida (un empate), se disputaría una prórroga de 30 minutos. Y en caso de ser necesario, el título se dirimiría en la pertinente tanda de penaltis.

Horario del España - Alemania hoy

El España - Alemania, encuentro que se disputa este martes en el Metropolitano correspondiente a la vuelta de la final de la Nations League femenina, está programado para las 18.30 horas. Un partido en el que el estadio madrileño, con capacidad pata 70.000 espectadores, presentará una excelente entrada.

Dónde ver el España - Alemania de la Nations hoy

El encuentro de vuelta de la final de la Nations entre España y Alemania podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión de La1 TVE y RTVE Play. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de vuelta de la final de la Nations League femenina a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.