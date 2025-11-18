Escocia regresa a un Mundial 28 años después: estas son las 39 selecciones ya clasificadas para Estados Unidos 2026

El Mundial 2026 ya conoce a 39 de las 48 selecciones que lo disputarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Esta noche se han metido en el torneo cinco selecciones europeas más. España, Bélgica y Suiza, Escocia y Austria han sellado ... su clasificación. Meritoria en el caso de los británicos, que vuelven a un Mundial 28 años después

Un gol en el 94 de Tierney, el exjugador de la Real y del Arsenal, y otro de McLean en el 99, le dieron el agónico pase a los escoceses en Hampden Park. 4-2 ante una Dinamarca que tuvo que jugar la última media hora con un jugador menos, e incluso logró empatar un 2-1 en contra ya en inferioridad numérica, pero en la prolongación Escocia les castigó con dos goles y a los daneses no le queda otra que pensar ya en la repesca.

Irak también logró ayer dar un paso súper importante para estar en el gran torneo del próximo año. El equipo asiático venció a Emiratos Árabes Unidos, en una eliminatoria que se decidió con un gol en el minuto 107, pero no de la prórroga, sino del tiempo reglamentario, y estará en la repesca internacional. El 1-1 de la ida se repitió hasta que en el minuto 97 un polémico penalti tardó diez minutos en decidirse por el VAR. Penalti que le supuso el 2-1 a Irak, que de este modo alimentar el sueño de poder volver a un Mundial tras su única participación en México 86. Esta repesca internacional, como la europea, se jugará en la ventana de marzo y la disputarán Irak, el Congo, Bolivia, Nueva Caledonia y las dos mejores segundas clasificadas de la CONCAFAF.

Los cruces se sabrán este jueves en la sede de la FIFA. También los de la repesca europea. Una repesca, que en el caso del Viejo Continente la jugarán Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte, gracias a sus respectivas victorias en su división de la Liga de las Naciones. Además, las otras doce selecciones participantes serán las segundas de los grupos de clasificación para el Mundial: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia, Italia, Gales, Albania y República Checa. Estas 16 selecciones se dividirán en cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno, que jugarán semifinales y final a partido único y solo el ganador de cada llave irá al Mundial

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA EL MUNDIAL

ANFITRIONES

Estados Unidos

México

Canadá

EUROPA

Inglaterra

Francia

Croacia

Noruega

Portugal

Alemania

Países Bajos

España

Suiza

Bélgica

Escocia

Austria

AMÉRICA DEL SUR

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

CENTROAMÉRICA

3 selecciones

ASIA

Australia

Irán

Japón

Jordania

Corea del Sur

Catar

Arabia Saudí

Uzbekistán

ÁFRICA

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

OCEANIA

Nueva Zelanda