copa del mundo

Escocia regresa a un Mundial 28 años después: estas son las 39 selecciones ya clasificadas para Estados Unidos 2026

Solo faltan por saber las tres plazas directas de las CONCAFAF, las cuatro europeas que lograrán el pase en la repesca, y las dos últimas de la repesca del resto de confederaciones

La piña de Escocia tras el 3-2 de Tierney
La piña de Escocia tras el 3-2 de Tierney reuters
Rubén Cañizares

El Mundial 2026 ya conoce a 39 de las 48 selecciones que lo disputarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Esta noche se han metido en el torneo cinco selecciones europeas más. España, Bélgica y Suiza, Escocia y Austria han sellado ... su clasificación. Meritoria en el caso de los británicos, que vuelven a un Mundial 28 años después

