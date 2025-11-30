Suscribete a
Escándalo en Sevilla: el árbitro para el derbi por lanzamiento de objetos

A falta de dos minutos para el final, varias botellas de plástico cayeron sobre el área del Betis

Así hemos contado el derbi Sevilla - Betis

Botellas caídas en el área del Betis
Botellas caídas en el área del Betis manuel gómez

A. L. M.

Ganaba el Betis 0-2 —goles de Fornals (minuto 54) y Altimira (69)— al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y solo quedaban dos minutos para el final del encuentro cuando el lanzamiento de objetos sobre el área de Vallés, portero visitante, ... llevó a Martínez Munuera, árbitro del siempre caliente derbi sevillano, a detener el partido y ordenar a los jugadores retirarse a los vestuarios.

