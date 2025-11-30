Escándalo en Sevilla: el árbitro para el derbi por lanzamiento de objetos

Ganaba el Betis 0-2 —goles de Fornals (minuto 54) y Altimira (69)— al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y solo quedaban dos minutos para el final del encuentro cuando el lanzamiento de objetos sobre el área de Vallés, portero visitante, ... llevó a Martínez Munuera, árbitro del siempre caliente derbi sevillano, a detener el partido y ordenar a los jugadores retirarse a los vestuarios.
Los futbolistas de ambos equipos le discutieron la media al colegiado, que simplemente pretendía aplicar el protocolo aprobado por LaLiga para estos casos.
Tras un largo cambio de impresiones sobre el césped, al que se unieron los entrenadores y miembros de ambos cuerpos técnicos, Munuera decidió encaminarse el primero hacia la caseta, pidiendo a los jugadores que le siguieran.
Finalmente, todos se retiraron. El parón fue corto, los protagonistas regresaron al campo y se añadieron seis minutos. Apenas dio tiempo a que Pellegrini realizara un par de cambios y el árbitro decretó el final del encuentro.
