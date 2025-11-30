Escándalo en Sevilla: el árbitro para el derbi por lanzamiento de objetos

Ganaba el Betis 0-2 —goles de Fornals (minuto 54) y Altimira (69)— al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y solo quedaban dos minutos para el final del encuentro cuando el lanzamiento de objetos sobre el área de Vallés, portero visitante, ... llevó a Martínez Munuera, árbitro del siempre caliente derbi sevillano, a detener el partido y ordenar a los jugadores retirarse a los vestuarios.

Los futbolistas de ambos equipos le discutieron la media al colegiado, que simplemente pretendía aplicar el protocolo aprobado por LaLiga para estos casos.

❗️ Munuera Montero detiene el Sevilla - Betis en el minuto 88 por el lanzamiento de objetos sobre el área visitante.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/S07rzmTGhW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

Tras un largo cambio de impresiones sobre el césped, al que se unieron los entrenadores y miembros de ambos cuerpos técnicos, Munuera decidió encaminarse el primero hacia la caseta, pidiendo a los jugadores que le siguieran.

Finalmente, todos se retiraron. El parón fue corto, los protagonistas regresaron al campo y se añadieron seis minutos. Apenas dio tiempo a que Pellegrini realizara un par de cambios y el árbitro decretó el final del encuentro.