Escándalo en el fútbol turco: detenidas ocho personas e investigados más de 1.000 jugadores por apuestas en partidos

Cerca de 30 deportistas juegan en equipos de la máxima categoría, entre ellos, el Galatasaray y el Besiktas

Ordenan detener a 17 árbitros y al presidente de un club en Turquía por el escándalo de las apuestas deportivas

Un árbitro dirige el Besiktas - Fenerbahce
Un árbitro dirige el Besiktas - Fenerbahce Reuters

Reuters

Las autoridades turcas han detenido este lunes a ocho personas, entre ellas, el presidente de un club de primera división, en el marco de una investigación sobre presuntas apuestas en partidos de fútbol. Por su parte, la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha suspendido ... a 1.024 jugadores en espera de investigaciones disciplinarias por el mismo motivo.

