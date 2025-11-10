Escándalo en el fútbol turco: detenidas ocho personas e investigados más de 1.000 jugadores por apuestas en partidos

Las autoridades turcas han detenido este lunes a ocho personas, entre ellas, el presidente de un club de primera división, en el marco de una investigación sobre presuntas apuestas en partidos de fútbol. Por su parte, la Federación Turca de Fútbol (TFF) ha suspendido ... a 1.024 jugadores en espera de investigaciones disciplinarias por el mismo motivo.

Estas medidas se producen después de que la TFF suspendiera a principios de este mes a 149 árbitros y asistentes tras una investigación que reveló que estos colegiados, que trabajaban en las ligas profesionales del país, realizaban apuestas en partidos de fútbol.

Entre los ocho detenidos, se encuentea el presidente del Eyupspor, Murat Ozkaya, de acuerdo con la agencia estatal de noticias turca Anadolu. El club no se ha pronunciado al respecto en un primer momento. En cuanto a los jugadores suspendidos, hay futbolistas de todas de todas las divisiones, incluidos 27 de la Superliga, la máxima categoría.

Entre esos 27 jugadores sancionados se encuentran futbolistas del Galatasaray, campeón de la liga, y del Besiktas, su rival de Estambul, entre otros.

«Debido al traslado preventivo de 1.024 futbolistas al Consejo Disciplinario del Fútbol Profesional (PFDK), se han iniciado negociaciones urgentes con la FIFA para conceder un periodo de traspasos y registros de 15 días, además del de invierno de 2025-2026, solo a nivel nacional, con el fin de que los clubes puedan completar sus plantillas», ha afirmado la TFF.

En esta línea, los partidos de segunda y tercera división se han suspendido durante dos semanas. Además, la Junta Directiva de la TFF celebraría una reunión extraordinaria el martes a las 14.00 horas, de acuerdo con los medios locales.

El presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, ha descrito la situación como una «crisis moral en el fútbol turco». Su propia investigación reveló que 371 de los 571 árbitros en activo en las ligas profesionales de Turquía tenían cuentas de apuestas, y 152 de ellos las usaban activamente.

Un árbitro había apostado 18.227 veces y 42 colegiados lo habían hecho en más de 1.000 partidos de fútbol cada uno. Se descubrió que otros solo habían participado una vez.