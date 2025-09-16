Un error del portero Luiz Junior hunde al Villarreal

Un error de bulto, de esos que ya cuesta ver en el fútbol profesional, hunde al Villarreal en su regreso a la Champions. Perdió frente al Tottenham en un partido insípido y poco vistoso que decantó un fallo del portero Luiz Junior en el minuto 3. Al conjunto de Marcelino le faltó peso y determinación para materializar el empate que buscó y no encontró.

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence (Udogie, 68); Bentancur, Pape Sarr (Palinha, 68), Bergvall (Danso, 92); Kudus, Richarlison (Kolo Muani, 75) y Xavi Simons Johnson (76). Villarreal Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona (Pedraza, 74); Buchanan (Moleiro, 80), Gueye (Parejo, 76), Comesaña (Thomas, 76), Nicolas Pepe; Mikautadze y Ayoze (Ilias, 74).

El partido del Villarreal amanece con una fatalidad para el recuerdo. Un centro desde la derecha sin mayor complicación que el portero Luiz Junior bloca mal, las manos blandas, y el balón en un extraño efecto recorre la distancia hasta la red. No había pasado nada y el conjunto español ya perdía 1-0 desde el vestuario.

Era el minuto 3 y la desventaja evidente ante el campeón de la Europa League, equipo sólido que se ha fortificado con la llegada de Xavi Simmons, aquel proyecto de estrella mundial que se queda en algo menos. Juega bien el Tottenham, mejor que el Villarreal, más intenso, con otro paso, agresivo en la recuperación, apretando al portero bajo de moral.

El Villarreal echa de menos a Baena, obviedad, en el enlace con sus delanteros. No llegan balones a Ayoze y Mikautadze, dos islotes que tienen que pelear el contragolpe y los balones sueltos para fabricar algo. Buchanan tiene un buen tiro abierto a la portería de Vicario, pero chuta mal, raso, fuera. No está el partido para regalar porque el Tottenham se hace fuerte en su estadio y se siente antes el 2-0 que el empate a uno. Un fuerte tiro de Sarr que despeja Junior alivia al equipo español.

En la segunda mitad el gobierno dio la vuelta, el Villarreal se asoció con la pelota, manejó mejor el encuentro, pero echó en falta lo mismo que antes: una manera de enlazar defensa y ataque para generar ocasiones.

Solo cuando salió Parejo al campo, el equipo español condujo con más criterio, corrió veloz hacia la portería de Vicario y llegó a la opción del gol. El partido se rompió, Marcelino quiso avanzar con los cambios, y la ocasión estuvo en la bota de Pepe en una falta que echó fuera.