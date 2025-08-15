Los entrenadores mejor pagados del fútbol español: Xabi Alonso y Flick, lejos de Simeone pese a la rebaja salarial

Son algunos los equipos de LaLiga EA Sports con ciertos problemas a la hora de inscribir a sus caras nuevas de la temporada 2025-26. Cuestiones relacionadas con el límite salarial dificultan sobremanera la planificación de las direcciones deportivas y, por extensión, de los entrenadores, que cada vez que se acercan estas fechas tienen que hacerse a la idea de que es posible que tengan que prescindir de alguno de sus futbolistas para el estreno de la competición.

Los clubes, incluso, se ven en la obligación de vender algunos de sus mejores jugadores para cuadrar números y poder registrar a sus fichajes. Un problema económico que en muchos casos se refleja también en los entrenadores y en la dificultad de ser destituidos ante la falta de dinero para pagar esos despidos.

Por eso, en parte, el número de cambios en la dirección técnica de los conjuntos de Primera División durante este verano ha sido muy bajo, y solo la salida de Carlo Ancelotti para dirigir a la selección de Brasil fue dando por finalizado un contrato de manera anticipada (terminaba en 2026). Joaquín Caparrós (Sevilla), Imanol Alguacil (Real Sociedad) y Vicente Moreno (Osasuna) han sido reemplazados una vez han acabado sus vínculos por Matías Almeyda, Sergio Francisco y Alessio Lisci, respectivamente.

El podio salarial de Primera División

Dada esta coyuntura, y tirando de sentido común, no es muy difícil intuir cómo se encuentra la escala salarial de los entrenadores de la élite del fútbol español. Al menos, a qué equipos pertenecen los técnicos que ocupan el podio. En cuanto al orden ahí sí puede existir alguna pequeña sorpresa.

Diego Pablo Simeone no es el entrenador mejor pagado del mundo, aunque en su momento sí lo fue por delante de otros como Pep Guardiola o Jürgen Klopp. Ahora, el argentino del Atlético de Madrid ya no ocupa ese escalón pero sí es el técnico de LaLiga mejor remunerado. Con su última renovación, en noviembre de 2023, el Cholo acordó con el club un año más de contrato, pero, a cambio, aceptó rebajarse el sueldo por campaña para adaptarse a la situación económica de la entidad. Así, su sueldo anual oscila, según algunas fuentes, entre los 12 y 13 millones de euros netos anuales, cantidad en la que están incluidos todos los miembros de su cuerpo técnico.

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid ha colocado al ex del Bayer Leverkusen en el segundo puesto de entrenadores de Primera mejor pagados. El tolosarra, que en Alemania cobraba alrededor de 3 millones de euros, en el Madrid se mueve entre los 7 y 9 millones de euros por temporada, una cifra inferior a la que tuvo que pagar el Real Madrid para acometer su fichaje, puesto que tenía contrato en vigor con la entidad de las aspirinas.

El técnico del Real Madrid ha adelantado al del Barcelona. Hansi Flick, el entrenador que ha cambiado la cara al Barça, es, de alguna manera, una ganga para Joan Laporta al cobrar unos 3 millones netos por temporada, cantidad sujeta, eso sí, a distintas variables en función de determinados objetivos como la consecución de títulos.

Otros entrenadores que se mueven en cifras similares o ligeramente inferiores a las del alemán son Manuel Pellegrini (Real Betis), Ernesto Valverde (Athletic) o Marcelino García Toral (Villarreal). Eso sí, técnicos de clubes sin aspiraciones europeas suelen ganar, incluso, menos de 1 millón de euros anuales.