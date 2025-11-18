Entrenadores del balón parado, los últimos especialistas

Carvajal marcó un gol de córner en la última final de Champions ganada por el Real Madrid. El lateral, que no está entre los más altos, apareció en el primer palo para abrir el marcador. La jugada despertó la curiosidad de Jesús Lagos ... , analista, y le llevó a realizar un informe que publicó en Twitter sobre lo que había sucedido con los lanzamientos de aquel partido.

En su análisis descubrió que en ese lado todos menos uno habían sido botados al primer palo. Hurgando un poco más en los datos entendió que ese tiro, que no suele ser el favorito del aficionado, generaba muchísimos problemas a los alemanes. Estadísticamente eran el quinto peor equipo de toda la Champions en defender esas jugadas. Ahí entró el lateral para abrir la brecha que les daría un nuevo un título europeo. Para marcar ese gol es imprescindible tener dos jugadores que sepan ejecutar el baile, pero también ayuda mucho saberse de antemano los pasos.

El cuerpo técnico en el fútbol se ha extendido y ahora en el calentamiento de los clubes más importantes se empiezan a ver más camisetas que petos. Está el técnico, sus asistentes, varios analistas, recuperadores, fisios, el entrenador de porteros y ahora también un especialista a balón parado. Es un indicativo de la complejidad que ha tomado el deporte, por más que el contraste con el pasado lleve a algunos a tomarlo en broma.

La cohorte se va extendiendo y en el Arsenal lo saben bien, en su búsqueda de una mayor tecnificación decidieron hace algunas temporadas que tenían que contratar a Nicolas Jover, que tras pasar por el Brentford y el City había cogido vuelo como el más famoso de los entrenadores de balón parado. Él es la punta de lanza de un movimiento amplio, uno que en Inglaterra está arraigando y que aquí se mira de momento con más curiosidad que acción.

«En España todavía cuesta, cuesta horrores, yo casi todo lo que trabajo lo trabajo fuera, aquí la figura del entrenador de balón parado todavía no tiene un departamento propio, sino que se le suele encargar al segundo entrenador», explica Facundo Ceriani, que ha escrito un libro sobre la materia y ejerce como consultor para diversos equipos. Es el primero que sabe lo poco que se ha estudiado este campo, pues cuando se tuvo que documentar para ponerse a escribir tardó casi tres años por la falta de fuentes y análisis que se encontró.

Que los clubes no estén todavía en ese punto no quiere decir que en España no se vea este camino como una opción de futuro. Lo explica David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF: «Lo vemos como una realidad, nosotros lo que estamos intentando es dar una oferta formativa de excelencia y que quienes se dediquen al fútbol lo hagan con una buena formación. En el fútbol profesional hay 42 entrenadores entre Primera y Segunda, 16 más en el femenino. Es muy difícil llegar, pero lo es menos si a esos les añades esas seis, siete u ocho personas que pueden especializarse en un cuerpo técnico. No es que sean mejores o peores, muchos no llegan porque no caben, por eso es un futuro profesional interesante».

Del mismo modo que los guardametas han dado un salto adelante en las últimas décadas desde la implantación de un técnico específico, solo hay que ponerse vídeos para entenderlo, los especialistas de balón parado relatan el mundo que se abre cuando se pone la lupa en su área de conocimiento. «Yo te doy un dato, estadísticamente hay partidos que duran solo 50 minutos de juego, eso quiere decir que hay 40 más. Diez son para cambios y lesiones, pero los otros 30 se reanudan con acciones a balón parado. Eso son muchas opciones», cuenta Ceriani.

Un entrenador de este tipo, como ya sucede en casi cualquier estamento de un cuerpo técnico, basa su labor en el análisis de su propio equipo y de los rivales, algo para lo que se sirven de los datos cada vez más sofisticados que se encuentran en el fútbol. «Es un proceso complejo, primero se recoge y se filtra la información, esos datos yo los paso a un lenguaje sencillo para que sea aplicable para el jugador, algo muy directo para que lo comprendan. Diseñas distintas propuestas y haces primero una charla con el 'staff' y luego otra con los jugadores para aplicar lo estudiado», explica Ceriani.

La Real Sociedad es uno de los primeros equipos españoles que ha optado por independizar la figura del especialista de balón parado, pero por el momento eso no se está convirtiendo en goles. Un especialista de la RFEF, que prefiere hablar desde el anonimato, asevera que el análisis tiene que ser más profundo para ver si el trabajo está sirviendo o no: «Al final el acierto depende de muchas cosas, yo lo que valoro mucho es el número de contactos que haces con el balón, si diseñas jugadas y no hay remate es que no está funcionando. A la Real la están criticando mucho, pero las estadísticas dicen que es uno de los equipos que más llega al remate, igual no les está luciendo mucho, pero interpreto que hay un trabajo bueno».

Falta de atención

Los entrenamientos a balón parado, que no son nuevos, tienen mala fama porque a los jugadores no les hace mucha ilusión cuando toca fijarse en esto. Cuentan que son labores tediosas, con muchos parones y menos divertidas de lo que es su actividad más habitual. «Ahí suele estar el problema, porque el entrenador te pide que metas todo en tareas competitivas, pero en realidad si tú enfrentas dos estructuras con el mismo número de personas es casi imposible que haya goles y eso es frustrante. Por eso la tendencia es a dividir los grupos y facilitar la competitividad en cuanto a goles y demás. Hay entrenadores como Emery que igual lo meten en tres o cuatro sesiones durante la semana y hace micro tareas», relata.

El trabajo de estrategia es poco habitual en categorías inferiores, y eso hace más difícil la labor cuando llegan a la élite. «No tienen hábito y nosotros también los sobreprotegemos, como si no pudiese haber nada aburrido, pero esto es un trabajo. Tendemos a acortarlo mucho y a hacerlo de manera dinámica, peor incluso dividiendo el grupo o haciéndolo a lo largo de la semana a veces se les hace pesado».

Rice, gran especialista del Arsenal, se dispone a sacar un córner RRSS

«Habría que averiguar que porcentaje le dan en las canteras al balón parado. Yo te puedo asegurar que es de menos de un 5% del tiempo, y ahí se notan carencias. Pero entre el 25 y el 30% de los goles del fútbol actual vienen del balón parado, casi un tercio de los partidos se definen así. Por eso hay que darle herramientas y automatismos a los jugadores para que sea autosuficiente, para que sepa en cada momento de la acción qué tipo de movimiento tiene que hacer. Ahí yo veo falencias, porque en el fútbol base no se trabaja lo suficiente», se lamenta Ceriani.

David Gutiérrez, que fue muchos años presidente del Comité de Entrenadores, entiende que esto terminará evolucionando: «Antes también había mucho trabajo analítico en situaciones de juego y poco a poco se fue contextualizando en juego real, aquí estamos en las mismas, el balón parado cada vez se trabaja más en contextos reales».

En la escuela de entrenadores no entienden que la tarea no sea una más entre las muchas que tiene el asistente sino algo específico: «Debes invertir tiempo en el análisis. Si la portería mide 7,32 metros tú tienes que imaginar una zona de remate de unos 9. Si, por ejemplo, el Real Madrid tiene cuatro jugadores de 1,90 defendiendo ese lugar tú tienes que pensar en cómo generar ahí un espacio. Hablamos de medio metro como máximo, cualquier ventaja micro que le puedas dar a tu atacante y cualquier fallo que le puedas encontrar gracias al análisis te da mucho».

La labor tiene algo de estrategia bélica, descubrir cómo se puede confundir al contrario. «Yo entiendo que el éxito está en la variedad, incomodar al rival, que no sepa qué vas a hacer y desajustarles. Nosotros teníamos estadísticas que nos decían que botar en largo nos daba menos contactos con el balón, menos remate, pero lo hacíamos porque incomodaba al rival, aunque estadísticamente nos diese menos». añade el preparador federativo.

La evolución es evidente, aunque algunos se resistan. Los córners en corto, por ejemplo, son inaceptables para muchos clásicos, pero los profesionales explican que probablemente representan la mejor opción en muchos lanzamientos: «En un saque largo hay una estructura predefinida para la defensa, pero cuando sacas en corto hay movimiento y ahí obligas a la defensa rival a tomar decisiones, a moverse, creo que es más fácil defender un balón directo. No solo eso, muchas veces si pones un segundo sacador tú sacrificas una pieza y el rival te pone dos para defender, ahí les quitas otro jugador y liberas el área, generas una ventaja».

El fútbol se mueve rápido, una empresa española sacó hace un tiempo una aplicación específica de balón parado, 'Set Pieces Coach', que ya está implantada en equipos de toda Europa. No sirve únicamente para el diseño de las jugadas, sino que va más allá y es un asistente pensado para cuando las cosas se descontrolan. «Nuestra aplicación, que nace desde la experiencia en los banquillos, se piensa sobre todo para el directo, para el momento en el que hay sustituciones y hay que cambiar los roles. Con cinco cambios se piensa mucho en el juego dinámico, se hacen cambios por posición, pero eso para el balón parado no basta. Con la aplicación en cada sustitución cambias todo lo que está previsto en el plan de partido, porque puedes cambiar mediocentro por mediocentro, pero no es lo mismo Silva que Mikel Merino, tú tienes que ir adaptándote y antes del cambio exponerle al jugador que sale cuál es su función», cuentan desde la empresa.

El Arsenal eliminó al Real Madrid la pasada temporada con dos sensacionales faltas de Declan Rice. Antes de una de ellas se pudo ver a Jover arquear la mano, como si le estuviese enseñándole el camino, aunque en ese caso había poco de estrategia y mucho de ejecución. Ese francés nacido en Berlín es hoy el referente de un nuevo oficio que llega para quedarse.