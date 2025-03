El inesperado viaje de Eneko: del Barça a los fogones

Cuando el 19 de junio de 2023 los jueces de 'Masterchef' le nombraron ganador de la 11ª edición del famoso programa televisivo, Eneko Fernández de Garayalde (Zaragoza, 1984) sintió que la vida le daba otra oportunidad y que el futuro se abría ... ante sus pies. Atrás quedaban un sinfín de lesiones de rodilla que le obligaron a retirarse del fútbol a los 31 años tras haber jugado junto a Busquets, Thiago o Pedrito en el Barcelona B a las órdenes de Pep Guardiola, y un casting de 80.000 aspirantes a cocineros.

«Nunca jamás había tenido una sensación de estar orgulloso de mí o de mi trabajo. Con 'Masterchef' intenté demostrar lo que valgo, lo que tengo dentro, cómo cocino, mi capacidad de liderar, cómo puedo gestionar una cocina. Sentí que se recompensó mucho y tuve la guinda del pastel al acabar ganándolo», recuerda.

El gusanillo de la cocina y los fogones ya le picaba a Eneko desde que jugaba al fútbol, en equipos como el Barça B, Alavés, Sabadell u Oviedo. «En mi casa siempre hemos comido muy bien y de todo. Cuando era futbolista y llegaba a una ciudad nueva lo primero que hacía era ver todos los restaurantes y preguntar a la gente. Comía en restaurantes que eran muy buenos pero también en las tascas más pequeñas.

En ese momento en el que tienes dinero en el bolsillo y tienes tiempo para poder hacerlo, mi plan favorito era comer y cenar fuera y toda mi pasión por la cocina nace de ahí, de comer», apunta divertido. No obstante, en Oviedo nace Martina, la primera de sus tres hijas (después de Ona, su esposa Cristina se quedó embarazada de Irati justo en pleno proceso de casting para entrar a 'Masterchef') y Eneko empezó a cocinar en casa.

Traté de replicar en mi cocina las experiencias que buscábamos fuera, con ingredientes y sabores de otros lugares del mundo, con especias que nunca había tocado. Todo por mi cuenta. No sabes lo vídeos que me he visto en internet. Me compré un montón de libros de cocina… 'Masterchef' nace de eso. La broma de todos los amigos y familiares cuando venían a casa era: 'tienes que ir a 'Masterchef' que ganarás'. Y al final tuvieron razón».

Se deshace en elogios cada vez que habla de Pep Guardiola, del que le marcó «su capacidad de convencer, su liderazgo, cómo gestionar un grupo… me parecía un mago». La comparación entre el entrenador y Jordi Cruz, chef titular del restaurante ABaC de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin, es inevitable:

«Los dos son muy exigentes. El día a día con ellos es difícil, está lleno de obligaciones pero estar cerca de gente así te hace crecer mucho porque ese ratio de exigencia que tienen con ellos mismos nos va afectado a todos porque piden lo mismo que ponen. Ellos son genios, tú eres un simple mortal».

Ahora mismo se gana la vida entre fogones, desarrollando platos para un grupo gastronómico de Zaragoza, que tiene seis restaurantes en la ciudad. «Estoy poniendo platos en las cartas. Es una experiencia creativa porque cada restaurante tiene una temática diferente», detalla. Y también hace sus pinitos en la televisión.

A raíz de la visibilidad que me ha dado el programa soy comentarista en Dazn y es algo que no me esperaba. Pensaba que la persiana del fútbol la había bajado para siempre y he vuelto a vivir la emoción del fútbol desde dentro con la adrenalina del directo. Me gano la vida un 50 por ciento en la cocina y un 50 por ciento con el fútbol. El éxito es escoger lo que haces y poder decir que mi trabajo es fútbol y cocina...», explica antes de responder una última pregunta: «¿Si soy mejor como cocinero o futbolista? Creo que soy mejor comensal», ríe.