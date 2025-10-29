Empacho de fútbol el 2 de diciembre: Barça-Atlético, final de la Nations femenina y Copa el mismo día

Avalancha de fútbol. El calendario, cada año más cargado, presenta una agenda imposible durante la primera semana del próximo mes de diciembre, especialmente el martes 2.

Ese día están programados dos partidos especialmente grandes: la vuelta de la final de la Nations League ... femenina que jugarán las selecciones de España y Alemania en el estadio Metropolitano, y el partido de Liga adelantado y correspondiente a la jornada 19ª que disputarán, previsiblemente en el Camp Nou, Barcelona y Atlético.

Este miércoles, LaLiga fijó la hora del encuentro entre azulgranas y colchoneros —que se adelanta porque la fecha liguera coincide con la Supercopa que se celebra en enero en Arabia y en la que ambos clubes también participarán— a las 21:00 horas. La vuelta de la final de la Nations estaba prevista a las 20:00, así que, según informó 'El Partidazo' de la Cadena Cope, la Federación decidió adelantarlo una hora. Comenzará las 19:00. 💥 Informa @partidazocope



🤝 Tras coordinarse @RFEF y @LaLiga, la vuelta de la final de la UEFA Women Nations League se jugará el 2 de diciembre a las 19:00h



✅ El España - Alemania no coincidirá con el Barça - Atleti que se disputará a las 21:00h



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ZZO4uzpkWu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2025 Ese mismo día habrá más partidos. Algunos de los correspondientes a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Deberán competir con una final europea y un choque tan atractivo como el Barça-Atlético. Al día siguiente, miércoles 3 de diciembre habrá más encuentros coperos, y algunos de ellos coincidirán con otro atractivo encuentro de Liga, el Athletic-Real Madrid, también de la 19ª jornada y adelantado porque son los otros dos participantes en la Supercopa. Por si a alguno le parece un menú balompédico insuficiente, martes 2 y miércoles 3 de diciembre se disputan la jornada 14 de la Premier inglesa y los octavos de final de la Copa de Italia.

