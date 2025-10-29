Suscribete a
Empacho de fútbol el 2 de diciembre: Barça-Atlético, final de la Nations femenina y Copa el mismo día

La Federación adelanta una hora el España-Alemania de las chicas para no coincidir con el partido de Liga entre azulgranas y colchoneros

España supera el trámite en Suecia, alcanza su cuarta final y peleará por la Nations League

Las jugadoras de España celebran un gol en la ida de la semifinal de la Nations League efe

A. L. Menéndez

Avalancha de fútbol. El calendario, cada año más cargado, presenta una agenda imposible durante la primera semana del próximo mes de diciembre, especialmente el martes 2.

Ese día están programados dos partidos especialmente grandes: la vuelta de la final de la Nations League ... femenina que jugarán las selecciones de España y Alemania en el estadio Metropolitano, y el partido de Liga adelantado y correspondiente a la jornada 19ª que disputarán, previsiblemente en el Camp Nou, Barcelona y Atlético.

