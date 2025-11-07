Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Emoción culé en la vuelta del Barça al Camp Nou 894 días después: «Miras para arriba y no se termina nunca»

El equipo de Flick ha entrenado esta mañana a puerta abierta en el legendario estadio blaugrana ante 22.000 aficionados

Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

El Spotify Camp Nou esta mañana en el entrenamiento abierto a los aficionados
Ricard López

Barcelona

Seguramente los culés no imaginaban el día de su vuelta así. Pero todo lo ocurrido entre el 28 de mayo de 2023, día del último partido del Barcelona en el Camp Nou, y hoy, cuando los aficionados han vuelto a pisar el legendario feudo blaugrana ... , ha quedado en un segundo plano. La emoción fue la protagonista de la mañana en Can Barça. La que es la casa del barcelonismo desde 1957 volvió a abrir sus puertas dos años y medio después para que 22.000 culés pudieran revivir, en un entrenamiento del primer equipo, la sensación de caminar por los pasillos, sentarse en los asientos y tener la bella vista del ya habitable Camp Nou.

