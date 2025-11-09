Una durísima entrada provoca una espectacular tangana en el Mérida-Castilla

La racha triunfal del Real Madrid Castilla llegó a su fin de la manera más abrupta y caótica posible. Su dinámica de cinco victorias consecutivas se deshizo ante el Mérida en el césped del estadio Romano José Fouto, culminando en una goleada por 3-0, ... una tangana final y las expulsiones de David Jiménez, Manuel Ángel y el propio entrenador, Álvaro Arbeloa.

La tensión se desató con el partido ya decidido tras una lamentable acción de David Jiménez. Con el balón ya lejos, el jugador del Castilla frenó una conducción de Vergés con una feísima entrada, un patadón a la rodilla sin balón de por medio que merecía la roja directa.

La entrada de Jiménez desató una tangana que involucró a jugadores de ambos equipos y en la que llegó a intervenir la Policía. En medio del caos, el árbitro expulsó no solo al infractor, sino también a Manuel Ángel, a quien sus compañeros tuvieron que frenar para evitar que se encarara con un rival. La tensión alcanzó al banquillo, y Álvaro Arbeloa vio igualmente la tarjeta roja tras gritarle al colegiado '¡Esto es una vergüenza!', según reflejó en el acta.

Ya venía calentito el @Merida_AD - Castilla, y al final se ha liado…



La secuencia completa de lo ocurrido al final del encuentro: la entrada fortísima de David Jiménez con 3-0, la tangana, y la expulsión de Arbeloa. Hasta la policía por el césped. Una locura. pic.twitter.com/VjIHawDA6T — Guille Pérez (@guiperezzz) November 9, 2025

El partido había llegado caliente al final debido al arbitraje de Rubén Ruipérez. El primer gol del Mérida (minuto 42) fue protestado por posible juego peligroso de Álvaro García en la acción que terminó con el tanto de Pareja. Ya en la segunda mitad, con 2-0 en el marcador tras un doblete de Pareja, el banquillo visitante pidió también la segunda amarilla para Vergés, que hubiera significado la expulsión del jugador del Mérida.

En un día aciago para el Castilla, el resultado se cerró con un desafortunado gol en propia puerta de Valdepeñas tras una cesión a Fran González que pilló fuera de sitio al guardameta blanco.