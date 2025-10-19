Suscribete a
Drenthe, exjugador del Real Madrid, hospitalizado por un derrame cerebral

El exfutbolista, de 38 años, sufrió el ictus el viernes y, según indican desde el club de leyendas en el que jugaba «lo están atendiendo bien y está en buenas manos»

Royston Drenthe, en una imagen de la temporada 2014-2015
Royston Drenthe, en una imagen de la temporada 2014-2015 Reuters

L. M.

El exfutbolista Royston Drenthe, de 38 años, fue hospitalizado de urgencia debido a un derrame cerebral, según ha informado el club de jugadores veteranos en el que jugaba el neerlandés. Sus compañeros han indicado en un post en Instagram que «el pasado viernes, Drenthe ... sufrió un derrame cerebral. Está siendo atendido bien y está en buenas manos».

