Drenthe, exjugador del Real Madrid, hospitalizado por un derrame cerebral

El exfutbolista Royston Drenthe, de 38 años, fue hospitalizado de urgencia debido a un derrame cerebral, según ha informado el club de jugadores veteranos en el que jugaba el neerlandés. Sus compañeros han indicado en un post en Instagram que «el pasado viernes, Drenthe ... sufrió un derrame cerebral. Está siendo atendido bien y está en buenas manos».

«El equipo y todos los que lo rodean esperan una recuperación sin problemas. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este periodo, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación », prosigue el mensaje.

Drenthe vistió la camiseta del Real Madrid entre los años 2010 y 2013, aunque con varias cesiones a equipos como el Hércules; también pasó por los vestuarios del Feyenoord, Everton, Reading, y Sheffield en la Premier League; Real Murcia y Racing de Mérida antes de retirarse en 2023.